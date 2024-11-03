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Новости
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В Минэнерго сообщили, что энергосистема остается сбалансированной, однако просят потребителей экономить в вечернее время

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

В Минэнерго заявляют, что энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на российские обстрелы.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что энергетикам удалось восстановить питание для более 16 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

В ведомстве говорят, что на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6000 МВт ч и мощностью 1300 МВт.

Также в Минэнерго просят пользоваться электроэнергией рационально, особенно в вечернее время, с 17:00 до 22:00.

"Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии", - заявляют в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отключение света из-за заморозков не прогнозируется. Энергосистема работает стабильно, - Минэнерго

Автор: 

энергетика (2579) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+3
Сразу видно голосовавшего за ЗЕ . С Польши оно конечно веселей наблюдать за тем *****..ом что творят зелёные ублюдки.
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03.11.2024 18:48 Ответить
+2
Всё идёт хорошо , только мимо. Что там слышно с 1МВт которы несмываемый лидер Украины обещался до зимы ввести в эксплуатацию. Видать очередная история из серии про миллиард деревьев.
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03.11.2024 18:27 Ответить
+1
у мене все освітлення на датчиках руху , я забув де вимикачі
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03.11.2024 18:23 Ответить
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у мене все освітлення на датчиках руху , я забув де вимикачі
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03.11.2024 18:23 Ответить
Бандерівський лайк!
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03.11.2024 18:27 Ответить
Сейчас есть более продвинутые, но дорогие, датчики присутствия, чтобы каждые две минуты головой не кивать. Хотя, я отдаваю предпочтение счетчику присутствия.
Вы заходите в комнату - свет включается. Заходит второй - он горит. Вы выходите - он горит, и потухнет после выхода второго человека.
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03.11.2024 19:45 Ответить
Всё идёт хорошо , только мимо. Что там слышно с 1МВт которы несмываемый лидер Украины обещался до зимы ввести в эксплуатацию. Видать очередная история из серии про миллиард деревьев.
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03.11.2024 18:27 Ответить
Сразу видно голосовавшего за ЗЕ . С Польши оно конечно веселей наблюдать за тем *****..ом что творят зелёные ублюдки.
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03.11.2024 18:48 Ответить
Точно , точно . Родина там где жопа в тепле. НЕ переживай , ты ещё за Зеленского проголосуешь.
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03.11.2024 19:40 Ответить
Плять, отключил холодильник, один йух похолодало, спасибо...
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03.11.2024 18:39 Ответить
глянул в окно, улицы освещены хорошо. выкручу в коридоре лампу на 5вт, помогу экономить
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03.11.2024 18:49 Ответить
Возьмите рогатку и отключите уличное освешение,не для себя-для страны.
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03.11.2024 19:00 Ответить
это галущенка работа, пусть отключает и экономит, а не бубнит и клацает рубильниками
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03.11.2024 20:53 Ответить
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації.
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03.11.2024 19:11 Ответить
Посилання на закон в студію
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03.11.2024 20:01 Ответить
https://1540.com.ua/news/maiesh-drova-sidai-v-tiurmu-rada-ukhvalila-novii-zakon_41213/
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03.11.2024 20:17 Ответить
Це потужно. 99.9% жителів сільської місцевості і дачників - кримінальні злочинці Хоча зовсім чомусь не смішно
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03.11.2024 20:47 Ответить
 
 