В Минэнерго сообщили, что энергосистема остается сбалансированной, однако просят потребителей экономить в вечернее время

В Минэнерго заявляют, что энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на российские обстрелы.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что энергетикам удалось восстановить питание для более 16 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

В ведомстве говорят, что на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6000 МВт ч и мощностью 1300 МВт.

Также в Минэнерго просят пользоваться электроэнергией рационально, особенно в вечернее время, с 17:00 до 22:00.

"Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии", - заявляют в министерстве.

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