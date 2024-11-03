У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою, однак просять споживачів економити у вечірній час
У Міненерго заявляють, що енергосистема України залишається збалансованою, незважаючи на російські обстріли.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що енергетикам вдалось відновити живлення для понад 16 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
У відомстві кажуть, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6000 МВт год та потужністю 1300 МВт.
Також у Міненерго просять користуватися електроенергією раціонально, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00.
"Закликаємо споживачів раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00. Це допомагає енергетикам тримати систему в більш стабільному стані", - заявляють у міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы заходите в комнату - свет включается. Заходит второй - он горит. Вы выходите - он горит, и потухнет после выхода второго человека.