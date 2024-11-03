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Новини
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У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою, однак просять споживачів економити у вечірній час

У Міненерго повідомили, що енергосистема залишається збалансованою

У Міненерго заявляють, що енергосистема України залишається збалансованою, незважаючи на російські обстріли.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що енергетикам вдалось відновити живлення для понад 16 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

У відомстві кажуть, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6000 МВт год та потужністю 1300 МВт.

Також у Міненерго просять користуватися електроенергією раціонально, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00.

"Закликаємо споживачів раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00. Це допомагає енергетикам тримати систему в більш стабільному стані", - заявляють у міністерстві.

Читайте також: В Україну до кінця року ввезуть понад 1 ГВт енергопотужностей, – Міненерго

Автор: 

енергетика (2632) Міненерго (1422)


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Топ коментарі
+3
Сразу видно голосовавшего за ЗЕ . С Польши оно конечно веселей наблюдать за тем *****..ом что творят зелёные ублюдки.
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03.11.2024 18:48 Відповісти
+2
Всё идёт хорошо , только мимо. Что там слышно с 1МВт которы несмываемый лидер Украины обещался до зимы ввести в эксплуатацию. Видать очередная история из серии про миллиард деревьев.
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03.11.2024 18:27 Відповісти
+1
у мене все освітлення на датчиках руху , я забув де вимикачі
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03.11.2024 18:23 Відповісти
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у мене все освітлення на датчиках руху , я забув де вимикачі
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03.11.2024 18:23 Відповісти
Бандерівський лайк!
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03.11.2024 18:27 Відповісти
Сейчас есть более продвинутые, но дорогие, датчики присутствия, чтобы каждые две минуты головой не кивать. Хотя, я отдаваю предпочтение счетчику присутствия.
Вы заходите в комнату - свет включается. Заходит второй - он горит. Вы выходите - он горит, и потухнет после выхода второго человека.
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03.11.2024 19:45 Відповісти
Всё идёт хорошо , только мимо. Что там слышно с 1МВт которы несмываемый лидер Украины обещался до зимы ввести в эксплуатацию. Видать очередная история из серии про миллиард деревьев.
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03.11.2024 18:27 Відповісти
Сразу видно голосовавшего за ЗЕ . С Польши оно конечно веселей наблюдать за тем *****..ом что творят зелёные ублюдки.
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03.11.2024 18:48 Відповісти
Точно , точно . Родина там где жопа в тепле. НЕ переживай , ты ещё за Зеленского проголосуешь.
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03.11.2024 19:40 Відповісти
Плять, отключил холодильник, один йух похолодало, спасибо...
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03.11.2024 18:39 Відповісти
глянул в окно, улицы освещены хорошо. выкручу в коридоре лампу на 5вт, помогу экономить
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03.11.2024 18:49 Відповісти
Возьмите рогатку и отключите уличное освешение,не для себя-для страны.
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03.11.2024 19:00 Відповісти
это галущенка работа, пусть отключает и экономит, а не бубнит и клацает рубильниками
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03.11.2024 20:53 Відповісти
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації.
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03.11.2024 19:11 Відповісти
Посилання на закон в студію
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03.11.2024 20:01 Відповісти
https://1540.com.ua/news/maiesh-drova-sidai-v-tiurmu-rada-ukhvalila-novii-zakon_41213/
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03.11.2024 20:17 Відповісти
Це потужно. 99.9% жителів сільської місцевості і дачників - кримінальні злочинці Хоча зовсім чомусь не смішно
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03.11.2024 20:47 Відповісти
 
 