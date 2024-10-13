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Новости
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Отключение света из-за заморозков не прогнозируется. Энергосистема работает стабильно, - Минэнерго

в Україні не прогнозують відключення світла через похолодання

Несмотря на заморозки, которые ожидаются в Украине на следующей неделе, отключение света не прогнозируется.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас энергосистема работает стабильно.

"Энергосистема на сегодня работает стабильно. Те заморозки, которые прогнозируются, не будут протяженными", - отметил Колесник.

Чиновник напомнил, что отопительный сезон в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне 8 градусов тепла или ниже в течение трех дней подряд.

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В то же время замминистра отметил, что длительное снижение температур влияет на энергосистему, поскольку потребление электроэнергии увеличивается.

"На сегодня внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что добавляет нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - рассказал чиновник.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2173) Минэнерго (366) отключение света (425)


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Топ комментарии
+12
відріжте їм язика
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13.10.2024 17:35
+10
значить, готуємось до відключення.
смішно це, чи не смішно, не має значення.
зе!шобло знищує україну.
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13.10.2024 17:34
+7
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию...
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
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13.10.2024 17:42
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значить, готуємось до відключення.
смішно це, чи не смішно, не має значення.
зе!шобло знищує україну.
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13.10.2024 17:34 Ответить
І до підвищення цін на опалення..зедебіли такі передбачувані..
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13.10.2024 19:03 Ответить
відріжте їм язика
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13.10.2024 17:35 Ответить
Разом із головою
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13.10.2024 19:07 Ответить
Кацапи згодні з вашими висновками ???
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13.10.2024 17:40 Ответить
це сигнал їм
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13.10.2024 17:41 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию...
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
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13.10.2024 17:42 Ответить
З якої кацапської помийки ти це зідрав?
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13.10.2024 18:36 Ответить
В ВКонтакте колись бачив
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13.10.2024 19:58 Ответить
І так сподобалось шо аж на пам'ять собі скопіював?
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13.10.2024 20:58 Ответить
До чого тут пам'ять ? Скопіював в блокнот в компі. Ви що досі не знаєте як копіювати ? . Двічі клікніть мишкою на напис, далі праву кнопку і потім скопіювати.
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14.10.2024 07:40 Ответить
Сходи на базар и купи себе 1 кг бараньих мозгов. Будешь читать ими классику.
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13.10.2024 20:33 Ответить
Это дебилам слушать не надо, но Автор шикарно прошёлся по Ху#лу находясь при этом в параше. А что он выдавал о параше и Ху#ле в Одессе- это надо было видеть и слышать !!!
https://www.youtube.com/watch?v=e-mhtHZnjhA
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13.10.2024 21:51 Ответить
Можна понижувати тарифи?)
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13.10.2024 18:53 Ответить
Я знизив би, але не для всіх. Для тих, хто підтримує соєвого і він підписав ринок ел. енергії, навпаки підвищив би по самі помідори.)
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13.10.2024 19:00 Ответить
а ты ахметов, хотел чтоб весь рынок в твоих воровских руках был?
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13.10.2024 19:55 Ответить
Підвищать))
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13.10.2024 19:05 Ответить
Ага! Наставляйте кишеню!
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14.10.2024 01:59 Ответить
Яка ху..ня. Найпотужнішиий видає указ про заборону заморозків та й усе.
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13.10.2024 19:10 Ответить
Знову зрада...
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13.10.2024 20:28 Ответить
Йой! Таким би писком та мед їсти! (с)
Щось так виглядає, ніби Рудий Тхір (Ахметов) хоче знову підвищити тарифи.
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14.10.2024 02:03 Ответить
 
 