Отключение света из-за заморозков не прогнозируется. Энергосистема работает стабильно, - Минэнерго
Несмотря на заморозки, которые ожидаются в Украине на следующей неделе, отключение света не прогнозируется.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас энергосистема работает стабильно.
"Энергосистема на сегодня работает стабильно. Те заморозки, которые прогнозируются, не будут протяженными", - отметил Колесник.
Чиновник напомнил, что отопительный сезон в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне 8 градусов тепла или ниже в течение трех дней подряд.
В то же время замминистра отметил, что длительное снижение температур влияет на энергосистему, поскольку потребление электроэнергии увеличивается.
"На сегодня внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что добавляет нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - рассказал чиновник.
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смішно це, чи не смішно, не має значення.
зе!шобло знищує україну.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
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- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
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https://www.youtube.com/watch?v=e-mhtHZnjhA
Щось так виглядає, ніби Рудий Тхір (Ахметов) хоче знову підвищити тарифи.