Отключение света из-за заморозков не прогнозируется. Энергосистема работает стабильно, - Минэнерго

Несмотря на заморозки, которые ожидаются в Украине на следующей неделе, отключение света не прогнозируется.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас энергосистема работает стабильно.

"Энергосистема на сегодня работает стабильно. Те заморозки, которые прогнозируются, не будут протяженными", - отметил Колесник.

Чиновник напомнил, что отопительный сезон в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне 8 градусов тепла или ниже в течение трех дней подряд.

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В то же время замминистра отметил, что длительное снижение температур влияет на энергосистему, поскольку потребление электроэнергии увеличивается.

"На сегодня внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что добавляет нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - рассказал чиновник.

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