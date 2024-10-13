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Новини
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Відключення світла через заморозки не прогнозується. Енергосистема працює стабільно, - Міненерго

в Україні не прогнозують відключення світла через похолодання

Попри заморозки, які очікуються в Україні наступного тижня, відключення світла не прогнозується.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі енергосистема працює стабільно.

"Енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними", - зазначив Колісник.

Посадовець нагадав, що опалювальний сезон в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря тримається на рівні 8 градусів тепла або нижче впроовж трьох днів поспіль.

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Водночас замміністра зазначив, що тривале зниження температур впливає на енергосистему, оскільки споживання електроенергії збільшується.

"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, до прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Вже дев'ять блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит", - розповів урядовець.

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Автор: 

електроенергія (6245) Міненерго (1410) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+12
відріжте їм язика
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13.10.2024 17:35
+10
значить, готуємось до відключення.
смішно це, чи не смішно, не має значення.
зе!шобло знищує україну.
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13.10.2024 17:34
+7
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию...
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
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13.10.2024 17:42
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значить, готуємось до відключення.
смішно це, чи не смішно, не має значення.
зе!шобло знищує україну.
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13.10.2024 17:34 Відповісти
І до підвищення цін на опалення..зедебіли такі передбачувані..
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13.10.2024 19:03 Відповісти
відріжте їм язика
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13.10.2024 17:35 Відповісти
Разом із головою
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13.10.2024 19:07 Відповісти
Кацапи згодні з вашими висновками ???
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13.10.2024 17:40 Відповісти
це сигнал їм
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13.10.2024 17:41 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию...
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
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13.10.2024 17:42 Відповісти
З якої кацапської помийки ти це зідрав?
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13.10.2024 18:36 Відповісти
В ВКонтакте колись бачив
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13.10.2024 19:58 Відповісти
І так сподобалось шо аж на пам'ять собі скопіював?
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13.10.2024 20:58 Відповісти
До чого тут пам'ять ? Скопіював в блокнот в компі. Ви що досі не знаєте як копіювати ? . Двічі клікніть мишкою на напис, далі праву кнопку і потім скопіювати.
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14.10.2024 07:40 Відповісти
Сходи на базар и купи себе 1 кг бараньих мозгов. Будешь читать ими классику.
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13.10.2024 20:33 Відповісти
Это дебилам слушать не надо, но Автор шикарно прошёлся по Ху#лу находясь при этом в параше. А что он выдавал о параше и Ху#ле в Одессе- это надо было видеть и слышать !!!
https://www.youtube.com/watch?v=e-mhtHZnjhA
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13.10.2024 21:51 Відповісти
Можна понижувати тарифи?)
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13.10.2024 18:53 Відповісти
Я знизив би, але не для всіх. Для тих, хто підтримує соєвого і він підписав ринок ел. енергії, навпаки підвищив би по самі помідори.)
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13.10.2024 19:00 Відповісти
а ты ахметов, хотел чтоб весь рынок в твоих воровских руках был?
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13.10.2024 19:55 Відповісти
Підвищать))
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13.10.2024 19:05 Відповісти
Ага! Наставляйте кишеню!
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14.10.2024 01:59 Відповісти
Яка ху..ня. Найпотужнішиий видає указ про заборону заморозків та й усе.
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13.10.2024 19:10 Відповісти
Знову зрада...
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13.10.2024 20:28 Відповісти
Йой! Таким би писком та мед їсти! (с)
Щось так виглядає, ніби Рудий Тхір (Ахметов) хоче знову підвищити тарифи.
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14.10.2024 02:03 Відповісти
 
 