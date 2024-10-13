Відключення світла через заморозки не прогнозується. Енергосистема працює стабільно, - Міненерго
Попри заморозки, які очікуються в Україні наступного тижня, відключення світла не прогнозується.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі енергосистема працює стабільно.
"Енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними", - зазначив Колісник.
Посадовець нагадав, що опалювальний сезон в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря тримається на рівні 8 градусів тепла або нижче впроовж трьох днів поспіль.
Водночас замміністра зазначив, що тривале зниження температур впливає на енергосистему, оскільки споживання електроенергії збільшується.
"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, до прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Вже дев'ять блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит", - розповів урядовець.
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зе!шобло знищує україну.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
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https://www.youtube.com/watch?v=e-mhtHZnjhA
Щось так виглядає, ніби Рудий Тхір (Ахметов) хоче знову підвищити тарифи.