Оккупанты атаковали Днепропетровщину ракетой, артиллерией и дроном-камикадзе. Нанесли 304 удара по Запорожской области

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. С вечера били по Никопольщине и Днепровскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району", - сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В течение суток оккупанты нанесли 304 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В частности

осуществили 5 авиационных ударов по Юрковке, Малой Токмачке и Преображенке.

атаковали 133 БпЛА различной модификации Приморское, Лобково, Гуляйполе, Щербаки,

Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Ольговское, Новоданиловку и Белогорье.

Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Ольговское, Новоданиловку и Белогорье. нанесли 16 обстрелов из РСЗО по территории Гуляйполя, Работино, Новоданиловки, Щербаков и Новоандреевки.

150 артиллерийских ударов пришлись по Белогорью, Лобковому, Орехову, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Работино, Малой Токмачке, Новоданиловке, Белогорью и Ольговскому.

"Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

Удары по Днепропетровщине

Ночью агрессор атаковал ракетой Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. В результате удара изуродована инфраструктура, но, к счастью, никто не пострадал, - сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Били оккупанты и по Никопольщине. Дроном-камикадзе попали по райцентру. Артиллерией - по Марганецкой громаде. Люди невредимы.

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