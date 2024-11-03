Россияне атаковали Никопольщину дронами и из тяжелой артиллерии: Горела частная застройка, повреждены дома, санаторий и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 3 ноября российские войска продолжали террор Никопольского района Днепропетровской области. Оккупанты атаковали район тяжелой артиллерией, попали дроном-камикадзе и сбросили боеприпас с БПЛА.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, под ударами россиян находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

В результате обстрела загорелась частная застройка. Пожар ликвидировали.



Кроме того, повреждены админздание санатория, десяток домов, три хозяйственные постройки, столько же парников. Повреждены также линии электропередач.

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Отмечается, что люди не пострадали.









