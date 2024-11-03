РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4235 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
703 0

Россияне атаковали Никопольщину дронами и из тяжелой артиллерии: Горела частная застройка, повреждены дома, санаторий и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня 3 ноября российские войска продолжали террор Никопольского района Днепропетровской области. Оккупанты атаковали район тяжелой артиллерией, попали дроном-камикадзе и сбросили боеприпас с БПЛА.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударами россиян находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Обстріли Нікопоьщини 3 листопада

В результате обстрела загорелась частная застройка. Пожар ликвидировали.

Кроме того, повреждены админздание санатория, десяток домов, три хозяйственные постройки, столько же парников. Повреждены также линии электропередач.

Смотрите также: В течение дня враг бил по Никопольщине из артиллерии и атаковал дронами, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопоьщини 3 листопада

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рашисты ударили по Никополю: был пожар в частном секторе. ФОТО

Отмечается, что люди не пострадали.

Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада

Автор: 

обстрел (28195) Никополь (1093) Днепропетровская область (4146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 