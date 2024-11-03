Росіяни атакували Нікопольщину дронами та з важкої артилерії: Горіла приватна забудова, пошкоджено будинки, санаторій та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 3 листопада російські війська продовжували терор Нікопольського району Дніпропетровської області. Окупанти атакували район важкою артилерією, поцілили дроном-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударами росіян перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Унаслідок обстрілу загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували.
Крім того, понівечені адмінбудівля санаторію, десяток будинків, три господарські споруди, стільки ж парників. Пошкоджено також лінії електропередач.
Зазначається, що люди не постраждали.
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