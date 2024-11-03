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Росіяни атакували Нікопольщину дронами та з важкої артилерії: Горіла приватна забудова, пошкоджено будинки, санаторій та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 3 листопада російські війська продовжували терор Нікопольського району Дніпропетровської області. Окупанти атакували район важкою артилерією, поцілили дроном-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударами росіян перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Обстріли Нікопоьщини 3 листопада

Унаслідок обстрілу загорілася приватна забудова. Пожежу ліквідували.

Крім того, понівечені адмінбудівля санаторію, десяток будинків, три господарські споруди, стільки ж парників. Пошкоджено також лінії електропередач.

Також дивіться: Впродовж дня ворог бив по Нікопольщині з артилерії та атакував дронами, пошкоджені будинки та підприємство. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопоьщини 3 листопада

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Зазначається, що люди не постраждали.

Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада
Обстріли Нікопоьщини 3 листопада

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3928)


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