Из-за похолодания растет потребление электроэнергии, - "Укрэнерго"
Сегодня, 4 ноября потребление электроэнергии имеет тенденцию к росту из-за ощутимого снижения температуры воздуха во всех регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Укрэнерго".
Также отмечается, что непогода обесточила 74 населенных пункта в четырех областях.
"В результате штормовой погоды в отдельных регионах Украины на утро были обесточены 74 населенных пункта в четырех областях - Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской. Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток", - отмечают в компании.
"Потребление имеет тенденцию к росту. Сегодня, 4 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был на 8,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября. Причина такого существенного изменения - ощутимое падение температуры воздуха во всех регионах Украины.
Вчера, 3 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем в предыдущее воскресенье - 27 октября", - добавили в "Укрэнерго".
Напоминается также, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
"Просим не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечерние часы - с 16:00 до 21:00", - напоминают в компании.
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які вумні та як не верти пророчі слова... А ще, якщо впадеш у воду, то будеш мокрий.., та рідкий віслюк доживе до старості у голодні роки...
1. Хранение на частной территории любых предметов, квалифицирующиеся как дрова (включая пеньки, части ствола и ветки) без документов о приобретении наказывается штрафом в 850 евро.
2. Если стоимость вышеуказанных предметов превышает 750 евро - предусмотрена, помимо штрафа, уголовная ответственность на срок от 5 до 7 лет лишения свободы. В ряде случаев за данное преступление в новом законодательстве предусмотрена уголовная ответственность на срок от 7 до 10 лет.
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Тарифы утверждает Кабмин. Всё дело в том что потребитель в многоквартирном доме (без теплового счётчика) за свои деньги должен получать:
Отопление - смотреть выше.
Холодная вода - 3 атм.
Горячая вода - не ниже 60 градусов, 3 атм.
Электроснабжение - 230 вольт.
Если у вас эти параметры не выдерживаются, значит кто то ворует ваши деньги.
Война все должны терпеть лишения. Но лишения тоже предлагают оплатить.
Потому, что я могу одеть на себя теплый спортивный костюм и теплые тапочки.
Я сам у себя отопление не открывал еще, хотя в доме оно есть, ибо мне не нужна осенью жара в доме и пересушенный воздух.
Писалось для людей проживающих в многоквартирных домах и оплачивающих коммунальные услуги утверждённые Кабинетом Министров Украины.
Я декілька років " воював" з місцевою монопольною теплофікаційною компанією, ні суд, ні звертання зі скаргою на неякісне опалення, до місцевих лрганів влади та навідь до спілки захисту прав споживачів, нв до чого не привели, тому я псіхонув, і в 2005 роц,і за 1 тисячу $ ,(велика сума на той час) встановив у квартирі індівідуальне опалення. Зараз, коли хочу включаю, хочу зєкономити- відключаю, або знижую задану температуру в помешканні, за допомогою програмуючого таймера, тому не мерзну, і плачу в 2 рази менше олігархам, типу ахметки, чи фірташу, ніж сусіди по будинку!
+18 взимку - це нормальна темпратура для зимового приміщення у тій же Німеччині і інших цивілізованих країнах! І це дійсно нормально - це комфортна температура для тих, хто не в трусах двома ходить.
Коли кочегарять так, що люди взимку вікна не закривають і у трусах бігають по хаті - це злочин!