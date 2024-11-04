Из-за похолодания растет потребление электроэнергии, - "Укрэнерго"

Сегодня, 4 ноября потребление электроэнергии имеет тенденцию к росту из-за ощутимого снижения температуры воздуха во всех регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Укрэнерго".

Также отмечается, что непогода обесточила 74 населенных пункта в четырех областях.

"В результате штормовой погоды в отдельных регионах Украины на утро были обесточены 74 населенных пункта в четырех областях - Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской. Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток", - отмечают в компании.

"Потребление имеет тенденцию к росту. Сегодня, 4 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был на 8,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября. Причина такого существенного изменения - ощутимое падение температуры воздуха во всех регионах Украины.

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Вчера, 3 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем в предыдущее воскресенье - 27 октября", - добавили в "Укрэнерго".

Напоминается также, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

"Просим не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечерние часы - с 16:00 до 21:00", - напоминают в компании.