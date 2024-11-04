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Из-за похолодания растет потребление электроэнергии, - "Укрэнерго"

Ситуація в енергетиці

Сегодня, 4 ноября потребление электроэнергии имеет тенденцию к росту из-за ощутимого снижения температуры воздуха во всех регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"Укрэнерго".

Также отмечается, что непогода обесточила 74 населенных пункта в четырех областях.

"В результате штормовой погоды в отдельных регионах Украины на утро были обесточены 74 населенных пункта в четырех областях - Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской. Энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток", - отмечают в компании.

"Потребление имеет тенденцию к росту. Сегодня, 4 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был на 8,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября. Причина такого существенного изменения - ощутимое падение температуры воздуха во всех регионах Украины.

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Вчера, 3 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем в предыдущее воскресенье - 27 октября", - добавили в "Укрэнерго".

Напоминается также, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

"Просим не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечерние часы - с 16:00 до 21:00", - напоминают в компании.

Автор: 

энергетика (2579) Укрэнерго (660)


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Топ комментарии
+5
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04.11.2024 11:14 Ответить
+5
І все так неочікувано
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04.11.2024 11:15 Ответить
+4
пресцентр не дарма ЗП отримує - про такий важливий маловідомий факт нас проінформував. Дякуємо
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04.11.2024 11:14 Ответить
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04.11.2024 11:13 Ответить
Згідно нового закону за зберігання дров без документів 5-7 років тюрми. Тепер зрозуміло під кого він приймався, якщо не зможуть доказати вину коломойського в замовних вбивствах та фінансових махінаціях то посадять за дрова.
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04.11.2024 13:21 Ответить
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04.11.2024 11:14 Ответить
Так, буде піпець, як холодно.
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04.11.2024 11:20 Ответить
пресцентр не дарма ЗП отримує - про такий важливий маловідомий факт нас проінформував. Дякуємо
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04.11.2024 11:14 Ответить
І все так неочікувано
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04.11.2024 11:15 Ответить
споживання електроенергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря в усіх регіонах. Джерело:

які вумні та як не верти пророчі слова... А ще, якщо впадеш у воду, то будеш мокрий.., та рідкий віслюк доживе до старості у голодні роки...
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04.11.2024 11:16 Ответить
А ще треба одразу мити тарілку після гречки. Бо присохне і буде важко відмити
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04.11.2024 11:23 Ответить
жируєте шановний, миєте тарілку (гарячою водою) та поглинаєте гречку, поки підлога країни мешкає за рискою зубожіння, швидко електрохарчування відітнуть.
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04.11.2024 11:33 Ответить
Гречка - стратегічний продукт. Зброя депутата перед виборами. Геть руки від гречки!
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04.11.2024 11:46 Ответить
Обережненько тикаєте паличков?
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04.11.2024 11:21 Ответить
Рекламу та бігборди вікшлючить. Кабаки з клюбами тощл залити світлом. Киїє яскравий від вогників як різдвяна ялинка
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04.11.2024 11:24 Ответить
Никогда такого не было, и вот опять
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04.11.2024 11:24 Ответить
https://suspilne.media/chernihiv/870837-bilsist-ziteliv-sil-na-cernigivsini-porusniki-aka-vidpovidalnist-za-zberiganna-drov-bez-dokumentiv/ Від п'яти до семи років позбавлення волі за зберігання дров без документів.

1. Хранение на частной территории любых предметов, квалифицирующиеся как дрова (включая пеньки, части ствола и ветки) без документов о приобретении наказывается штрафом в 850 евро.

2. Если стоимость вышеуказанных предметов превышает 750 евро - предусмотрена, помимо штрафа, уголовная ответственность на срок от 5 до 7 лет лишения свободы. В ряде случаев за данное преступление в новом законодательстве предусмотрена уголовная ответственность на срок от 7 до 10 лет.
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04.11.2024 11:28 Ответить
Шо за рускоязічніє новасті?
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04.11.2024 11:37 Ответить
Сплутав країни.
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04.11.2024 11:50 Ответить
Ой, дядечко, вибачте. Це не Чернігів, це Голандія.
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04.11.2024 12:26 Ответить
Там було посилання. Дивись.
Більшість жителів сіл на Чернігівщині - порушники": яка відповідальність за зберігання дров без документів
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04.11.2024 12:27 Ответить
Посилання це коли тебе, кацапську шльондру, відправлять за корабльом...
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04.11.2024 12:45 Ответить
А просто увімкнути центральне опалення в містах ще ніхто з урядових мудреців не додумався?
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04.11.2024 11:32 Ответить
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04.11.2024 11:35 Ответить
Стійке враження від висєрів цієї прес-служби шо вони так гарно підготувались що тепер моляться щоб кацапи скоріш обстріляли ту "підготовку". Інакше доведеться видумувати про похолодання, потепління і магнітні бурі...
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04.11.2024 11:42 Ответить
Добрий ранок: вже третій рік обстрілюють енергетику
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04.11.2024 11:47 Ответить
Зростає того шо люди гріються електроприладами бо економлять на опаленні. Не будуть топити як слід просяде енергосистема. Це як дважди два.
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04.11.2024 12:04 Ответить
По-перше - вже багато де включили опалення. Просто деякі совки чомусь вважають, що температура у хаті восени-взимку має бути 25-28 градусів, щоб ходити у трусах і не визнають європейської практики в холодну пору року у будинкові знаходитись одягненим у теплий домашній костюм.
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04.11.2024 12:25 Ответить
Нормативы температуры горячей воды в централизованном горячей водоснабжении установлены в пределах +50оС…+75оС в точке разбора. Когда температура воды падает ниже +40оС - услуга не оплачивается.

Тарифы утверждает Кабмин. Всё дело в том что потребитель в многоквартирном доме (без теплового счётчика) за свои деньги должен получать:
Отопление - смотреть выше.
Холодная вода - 3 атм.
Горячая вода - не ниже 60 градусов, 3 атм.
Электроснабжение - 230 вольт.
Если у вас эти параметры не выдерживаются, значит кто то ворует ваши деньги.
Война все должны терпеть лишения. Но лишения тоже предлагают оплатить.
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04.11.2024 12:51 Ответить
Мне эти параметры при +10 на улице нафиг не нужны.
Потому, что я могу одеть на себя теплый спортивный костюм и теплые тапочки.
Я сам у себя отопление не открывал еще, хотя в доме оно есть, ибо мне не нужна осенью жара в доме и пересушенный воздух.
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04.11.2024 13:01 Ответить
И к чему эта демагогия? Если вы у себя в доме ещё не открывали, значит вы это ещё не оплачиваете.
Писалось для людей проживающих в многоквартирных домах и оплачивающих коммунальные услуги утверждённые Кабинетом Министров Украины.
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04.11.2024 13:16 Ответить
Оплачиваю - если в дом провели - разницу между домовым счетчиком тепла и квартирными счетчиками каждый оплачивает. Дома +18, вполне комфортно, если худи накинуть на футболку.
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04.11.2024 17:54 Ответить
Ну Ви і наївні! Коли такі норми за останні 30- ть років були по факту?
Я декілька років " воював" з місцевою монопольною теплофікаційною компанією, ні суд, ні звертання зі скаргою на неякісне опалення, до місцевих лрганів влади та навідь до спілки захисту прав споживачів, нв до чого не привели, тому я псіхонув, і в 2005 роц,і за 1 тисячу $ ,(велика сума на той час) встановив у квартирі індівідуальне опалення. Зараз, коли хочу включаю, хочу зєкономити- відключаю, або знижую задану температуру в помешканні, за допомогою програмуючого таймера, тому не мерзну, і плачу в 2 рази менше олігархам, типу ахметки, чи фірташу, ніж сусіди по будинку!
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04.11.2024 14:04 Ответить
Я наивный? Да я. Я 15 лет по монтажу систем сантехники и отопления. До войны в Донецке штуку евро требовали за документы по отказу от центрального отопления в хрущёвке. Да + столько же котёл и сопутствующие. Топили нормально, не понадобилось. Тогда 150 долларов стоил теплосчётчик. Я хотел 4 штуки установить на радиаторы, и платить по их показаниях. Не разрешили.
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04.11.2024 14:32 Ответить
Шановний, у "совків" пенсія 4-5 тис.грн , щоб опалювати хату до 25-28 градусів по тарифу 4,32 за кВт/год їм потрібно буде дійсно ходити в одних трусах і покласти зуби на полку.
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04.11.2024 13:17 Ответить
Які 25-28?! Про шо ви говорите?! У мене в квартирі зимою останній раз +24 була до 2010-го року і то, коли я замінив звичайні чавунні батареї на біметал. До того була 20-22. Потім коли прийшла до влади регіАнальна влада і по сьогоднішній день вище 21 взимку ніколи не піднімалась. А зараз взагалі +16. Спати ще не холодно під ковдрою на синтепоні, а в день в квартирі холодно. Поки щось робиш, ще начебто нічого, тільки присів за комп чи ще щось сидячи робити то натягуєш на себе світера та теплу білизну. А ви каже 25-28...
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04.11.2024 13:19 Ответить
А на вашу думку температура 20-22 взимку - це низька температура???
+18 взимку - це нормальна темпратура для зимового приміщення у тій же Німеччині і інших цивілізованих країнах! І це дійсно нормально - це комфортна температура для тих, хто не в трусах двома ходить.
Коли кочегарять так, що люди взимку вікна не закривають і у трусах бігають по хаті - це злочин!
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04.11.2024 17:51 Ответить
Для мене комфортно 22-24, але я забув коли вона така була... А холодно мені вже при 20, і в трусах я вже забув коли ходив. Мабуть ніколи взимку цього не було.
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04.11.2024 18:40 Ответить
Баба Фрося теж казала, що коли холодно, то електрики не хватає.
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04.11.2024 12:21 Ответить
А ви чого чекали? Може кудрицького повернути... З Таїланду?
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04.11.2024 12:25 Ответить
Начебто така незначна інфа - а скіки в неї хрінового майбутнього для українців.
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04.11.2024 13:45 Ответить
Зараз люба інфа- це 100 відсотково хреново для пересічного українця! За останні 30 років, хоч один закон прийняла влада, що українцю ліпше жилося? Я за свої 60+ такого не пам'ятаю!
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04.11.2024 14:10 Ответить
 
 