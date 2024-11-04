Через похолодання зростає споживання електроенергії, - "Укренерго"

Сьогодні, 4 листопада споживання електроенергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря в усіх регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Також зазначається, що негода знеструмила 74 населені пункти у чотирьох областях.

"Внаслідок штормової погоди в окремих регіонах України на ранок були знеструмлені 74 населені пункти у чотирьох областях - Дніпропетровській, Сумській, Київській та Чернігівській. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, але несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби", - наголошують в компанії.

"Споживання має тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 листопада, станом на 9:30, його рівень був на 8,5% вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 1 листопада. Причина такої суттєвої зміни - відчутне падіння температури повітря в усіх регіонах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негода спричинила знеструмлення у чотирьох областях

Вчора, 3 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж попередньої неділі - 27 жовтня", - додали в "Укренерго".

Нагадується також, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

"Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години - з 16:00 до 21:00", - нагадують у компанії.