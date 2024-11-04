Через похолодання зростає споживання електроенергії, - "Укренерго"
Сьогодні, 4 листопада споживання електроенергії має тенденцію до зростання через відчутне зниження температури повітря в усіх регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Також зазначається, що негода знеструмила 74 населені пункти у чотирьох областях.
"Внаслідок штормової погоди в окремих регіонах України на ранок були знеструмлені 74 населені пункти у чотирьох областях - Дніпропетровській, Сумській, Київській та Чернігівській. Енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях, але несприятливі погодні умови зберігатимуться протягом доби", - наголошують в компанії.
"Споживання має тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 листопада, станом на 9:30, його рівень був на 8,5% вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 1 листопада. Причина такої суттєвої зміни - відчутне падіння температури повітря в усіх регіонах України.
Вчора, 3 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж попередньої неділі - 27 жовтня", - додали в "Укренерго".
Нагадується також, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.
"Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у вечірні години - з 16:00 до 21:00", - нагадують у компанії.
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які вумні та як не верти пророчі слова... А ще, якщо впадеш у воду, то будеш мокрий.., та рідкий віслюк доживе до старості у голодні роки...
1. Хранение на частной территории любых предметов, квалифицирующиеся как дрова (включая пеньки, части ствола и ветки) без документов о приобретении наказывается штрафом в 850 евро.
2. Если стоимость вышеуказанных предметов превышает 750 евро - предусмотрена, помимо штрафа, уголовная ответственность на срок от 5 до 7 лет лишения свободы. В ряде случаев за данное преступление в новом законодательстве предусмотрена уголовная ответственность на срок от 7 до 10 лет.
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Тарифы утверждает Кабмин. Всё дело в том что потребитель в многоквартирном доме (без теплового счётчика) за свои деньги должен получать:
Отопление - смотреть выше.
Холодная вода - 3 атм.
Горячая вода - не ниже 60 градусов, 3 атм.
Электроснабжение - 230 вольт.
Если у вас эти параметры не выдерживаются, значит кто то ворует ваши деньги.
Война все должны терпеть лишения. Но лишения тоже предлагают оплатить.
Потому, что я могу одеть на себя теплый спортивный костюм и теплые тапочки.
Я сам у себя отопление не открывал еще, хотя в доме оно есть, ибо мне не нужна осенью жара в доме и пересушенный воздух.
Писалось для людей проживающих в многоквартирных домах и оплачивающих коммунальные услуги утверждённые Кабинетом Министров Украины.
Я декілька років " воював" з місцевою монопольною теплофікаційною компанією, ні суд, ні звертання зі скаргою на неякісне опалення, до місцевих лрганів влади та навідь до спілки захисту прав споживачів, нв до чого не привели, тому я псіхонув, і в 2005 роц,і за 1 тисячу $ ,(велика сума на той час) встановив у квартирі індівідуальне опалення. Зараз, коли хочу включаю, хочу зєкономити- відключаю, або знижую задану температуру в помешканні, за допомогою програмуючого таймера, тому не мерзну, і плачу в 2 рази менше олігархам, типу ахметки, чи фірташу, ніж сусіди по будинку!
+18 взимку - це нормальна темпратура для зимового приміщення у тій же Німеччині і інших цивілізованих країнах! І це дійсно нормально - це комфортна температура для тих, хто не в трусах двома ходить.
Коли кочегарять так, що люди взимку вікна не закривають і у трусах бігають по хаті - це злочин!