В Киеве разоблачен псевдожурналист, публиковавший заказные пропагандистские материалы в пользу РФ

Псевдожурналист из Киева работал на подсанкционное интернет-издание "ПолитНавигатор" и публиковал заказные пропагандистские материалы в пользу РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины по факту совершения государственной измены, разжигания религиозной вражды, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Что делал подозреваемый?

По данным следствия, подозреваемый, по заказу руководителя подсанкционного интернет-издания "ПолитНавигатор", предоставлял в выгодном для страны-агрессора - Российской Федерации - ракурсе, специально подготовленные заказные информационные материалы, с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Фигурант дела задержан по месту жительства в Киеве.

Во время проведенных обысков у него обнаружены проекты статей, написанных по заказу российских кураторов.

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