У Києві викрито псевдожурналіста, який публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ

Псевдожурналіст з Києва працював на підсанкційне інтернет-видання "ПолитНавигатор" і публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України за фактом вчинення державної зради, розпалювання релігійної ворожнечі, образою почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).

Що робив підозрюваний?

За даними слідства, підозрюваний на замовлення керівника підсанкційного інтернет-видання "ПолитНавигатор" надавав у вигідному для країни-агресора – Російської Федерації - ракурсі, спеціально підготовлені замовні інформаційні матеріали, з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Фігуранта справи затримано за місцем проживання у Києві.

Під час проведених обшуків у нього виявлено проєкти статей, написаних на замовлення російських кураторів.

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