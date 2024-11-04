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У Києві викрито псевдожурналіста, який публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ

Псевдожурналіст публікував матеріали на підтримку Росії

Псевдожурналіст з Києва працював  на підсанкційне інтернет-видання "ПолитНавигатор" і публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України за фактом вчинення державної зради, розпалювання релігійної ворожнечі, образою почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).

Що робив підозрюваний?

За даними слідства, підозрюваний на замовлення керівника підсанкційного інтернет-видання "ПолитНавигатор" надавав у вигідному для країни-агресора – Російської Федерації - ракурсі, спеціально підготовлені замовні інформаційні матеріали, з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Фігуранта справи затримано за місцем проживання у Києві.

Під час проведених обшуків у нього виявлено проєкти статей, написаних на замовлення російських кураторів.

Також читайте: "Медійники" з ТОТ Херсонщини пройшли навчання зі створення фейків та пропагандистських матеріалів, - ЦНС

Автор: 

журналістика (1789) Київ (19791) пропаганда (2830)


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Топ коментарі
+20
Справжній псевдожурналіст зараз в ОП радником Зеленського працює.

Доречі, раніше він займався тим же самим - розповсюджував російські наративи.
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04.11.2024 16:39 Відповісти
+10
Як така мразота , проживаючи на своїй землі ,
зраджує її ?
Важко це зрозуміти ...)
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04.11.2024 16:37 Відповісти
+7
Є такий, той що пише президенту палкі патріотичні промови. Як бачимо говорити слова легко. Будь-які.
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04.11.2024 16:44 Відповісти
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Як така мразота , проживаючи на своїй землі ,
зраджує її ?
Важко це зрозуміти ...)
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04.11.2024 16:37 Відповісти
Справжній псевдожурналіст зараз в ОП радником Зеленського працює.

Доречі, раніше він займався тим же самим - розповсюджував російські наративи.
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04.11.2024 16:39 Відповісти
Є такий, той що пише президенту палкі патріотичні промови. Як бачимо говорити слова легко. Будь-які.
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04.11.2024 16:44 Відповісти
Подоляк ?
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04.11.2024 17:53 Відповісти
Литвин.
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04.11.2024 17:56 Відповісти
Це рупор медведчуківських каналів та частий гість прямого каналу. Ось де ноги ростуть.
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04.11.2024 16:50 Відповісти
На " Прямий " запрошують всіх і зелених, і ригів , щоб люди бачили різницю, вмикали мислення .
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04.11.2024 19:35 Відповісти
Просто інформація:
Всього в Україні понад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 19 000 журналістів .
"акредитацію для висвітлення війни в Україні отримали близько https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3673057-vijnu-v-ukraini-visvitluut-majze-12-tisac-zurnalistiv-vosmero-z-nih-zaginuli.html 12 тисяч українських та іноземних журналістів" - це по журналісту на кожні 100 метрів фронту.
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04.11.2024 16:56 Відповісти
Я тобі одну річ скажу, але ти не ображайся - навіть для того, щоби знімати чи відписувати текст в любому місті чи містечку України, навіть на самому її заході, потрібна акредитація від МОУ.
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04.11.2024 17:23 Відповісти
А я погоджуся
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04.11.2024 17:35 Відповісти
"У матеріалі Служби безпеки не називають імені затриманого, проте відомо, що йдеться про Сергія Белашка. За даними СБУ, Белашко брав активну участь у пропагандистських шоу на телеканалах, які контролював Медведчук, і просував кремлівські наративи. Українські спецслужби підтвердили, що він був частиною агентурної мережі ФСБ, яку курував головний редактор інтернет ресурсу «ПолітНавігатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабного вторгнення цю мережу було виявлено, і кількох її членів затримали. Сам Степанов наразі перебуває в Криму, де йому висунуто заочну підозру. За місцем проживання Белашка в Києві, правоохоронці провели обшук і знайшли розроблені ним проєкти статей на замовлення російських кураторів. Київська обласна прокуратура висунула йому звинувачення у державній зраді, розпалюванні релігійної ворожнечі та образі релігійних почуттів громадян".
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04.11.2024 17:16 Відповісти
Що то за наїзди на працівників Офісу?
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04.11.2024 17:24 Відповісти
Чому досі немає статті у Кримінальному кодексі за пропаганду? "Своїх" бережуть зрадники у владі?
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04.11.2024 19:39 Відповісти
Може тому що антиконституційно? Може ще статтю за фейки як в рашці зробимо ? А потім і за критику влади, гарно буде та ?
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05.11.2024 14:47 Відповісти
Назвіть статтю Конституції, якій суперечила б кримінальналізація пропаганди. І це не право на свободу слова, вираження своїх поглядів і переконань.
Загально відомо що таке пропаганда, особливо коли вона цілеспрямовано й системно застосовується для введення суспільства в оману з метою узурпації державної чи місцевої влади, виправдання вчинених найвищими посадовими особами злочинів проти держави, тощо. Тим паче під час війни це має стратегічне значення для національної безпеки держави.
Немає жодних сумнівів у нагальній необхідності криміналізації пропаганди для захисту демократії в державі.
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05.11.2024 20:24 Відповісти
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Як ти будеш відрізняти точку зору від пропаганди у правовому полі ? Що завадить владі закривати незалежні змі і саджати в тюрму незалежних журналістів, якщо вони будуть казати незручну правду , назвавши це пропагандою ?
Приклад бусифікація тцекунами людей, влада каже що це іпсо, хоча доказів такої діяльності безліч. Написавши проте що така діяльність тцк порушує закони, тебе посадять за пропаганду руснявих наратирів. Норм буде ?

Єдине вірне рішення, це просвітницька діяльність. Якщо показувати правду, то ніяка пропаганда не буде мати сили.
Щоправда у нас це не дуже добре буде працювати, бо влада своїми діями топить себе сама.
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06.11.2024 13:59 Відповісти
Дуже просто за декількома найважливішими критеріями:
- недостовірність,
- системний характер розповсюдження пропаганди (що вирізняє її від змісту ст.34),
- розповсюдження пропаганди на чиєсь замовлення з отриманням фактичним чи запланованим будь-яких матеріальних чи нематеріальних вигод за її розповсюдження.

Без відповідності хоча б одному критерію, це не вважатиметься пропагандою. Хоча 2-й критерій можна було б виключити, двох повністю достатньо.
Я розую, що це вплинуло б на заробітки багатьох найнятих тролів, зокрема на цьому сайті, але це єдино правильний шлях подолання цієї масово поширеної проблеми, що становить найбільшу загрозу демократії, ніж боротьба з її негативними наслідками через малоефективну просвітницьку діяльність.
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06.11.2024 15:08 Відповісти
Прикольно, тобто якщо журналіст працює на якийсь канал і висвітлює події, він уже отримує гроші з одного і тогож місця. Якщо цей журналіст проведе розслідування яке покаже що якась посадова особа високого рангу, корупціонер, але всі докази будуть не прямі. То виходить що це пропаганда.
Бо достовірність цих фактів можуть перевірити лише органи.
Якщо органи купили і вони нічого не роблять
І знов виходить те саме розслідування то це вже пропаганда.
Ще раз, під закони про пропаганду модна вивчати все що завгодно. Ці закони порушують свободу слова. Єдиний спосіб боротись з пропагандою це казати правду а не мовчати.
Вписувати коментарі в пропаганді це взагалі ідіотизм. Давайте ще людей саджати за те що вони в фейсбуці постили п'ять років тому, як в рашці. Круто буде та ?
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06.11.2024 19:30 Відповісти
Немає відповідальності без доведення вини особи, ви мали б це знати. Тобто пропаганда має бути завідомо недостовірною. Навіть непрямі докази підтверджують відсутність вини журналіста.
Добросовісним журналістам загалом не платять за поширення пропаганди, навіть якщо вони випадково повідомили недостовірну інформацію. Лише окремим журналістам додатково платять за поширення пропаганди, а не за найману працю. Не потрібно змішувати сіно з половою.
До журналістів має застосовуватися 2 критерій системності пропаганди, якщо вони отримують лише зарплату за поширення пропаганди.
Пропаганда не є свободою слова, це зрозуміло навіть дитині, а є зловживанням, прикриття цим правом для вчинення суспільно-небезпечних діянь. Це має бути виправлено в законодавстві.
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06.11.2024 21:23 Відповісти
Ти плутаєшся у значеннях, є пропаганда, є брехня а є наклеп.
За наклеп у нас є стаття, наклеп це по суті брехня.
Пропаганда буває різна, є наша пропаганда, вона тебе влаштовує ? За неї не треба саджати ? Є руснява пропаганда за яку ти хочешь щоб саджали вірно ? Чому ? Бо ми воюєм ? Добре, а що далі коли війна закінчиться? Як будуть користуватись цим законом ? Які в нього можуть внести правки ? Ти не розумієш що влада у нас далеко не хороші люди?
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07.11.2024 01:13 Відповісти
Ні , нафіг, у нас уже влада потроху перетворює країну в автокраію, а з такими законами взагалі срака буде.
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07.11.2024 01:15 Відповісти
 
 