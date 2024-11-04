У Києві викрито псевдожурналіста, який публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ
Псевдожурналіст з Києва працював на підсанкційне інтернет-видання "ПолитНавигатор" і публікував замовні пропагандистські матеріали на користь РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України за фактом вчинення державної зради, розпалювання релігійної ворожнечі, образою почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).
Що робив підозрюваний?
За даними слідства, підозрюваний на замовлення керівника підсанкційного інтернет-видання "ПолитНавигатор" надавав у вигідному для країни-агресора – Російської Федерації - ракурсі, спеціально підготовлені замовні інформаційні матеріали, з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Фігуранта справи затримано за місцем проживання у Києві.
Під час проведених обшуків у нього виявлено проєкти статей, написаних на замовлення російських кураторів.
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зраджує її ?
Важко це зрозуміти ...)
Доречі, раніше він займався тим же самим - розповсюджував російські наративи.
Всього в Україні понад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 19 000 журналістів .
"акредитацію для висвітлення війни в Україні отримали близько https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3673057-vijnu-v-ukraini-visvitluut-majze-12-tisac-zurnalistiv-vosmero-z-nih-zaginuli.html 12 тисяч українських та іноземних журналістів" - це по журналісту на кожні 100 метрів фронту.
Загально відомо що таке пропаганда, особливо коли вона цілеспрямовано й системно застосовується для введення суспільства в оману з метою узурпації державної чи місцевої влади, виправдання вчинених найвищими посадовими особами злочинів проти держави, тощо. Тим паче під час війни це має стратегічне значення для національної безпеки держави.
Немає жодних сумнівів у нагальній необхідності криміналізації пропаганди для захисту демократії в державі.
Як ти будеш відрізняти точку зору від пропаганди у правовому полі ? Що завадить владі закривати незалежні змі і саджати в тюрму незалежних журналістів, якщо вони будуть казати незручну правду , назвавши це пропагандою ?
Приклад бусифікація тцекунами людей, влада каже що це іпсо, хоча доказів такої діяльності безліч. Написавши проте що така діяльність тцк порушує закони, тебе посадять за пропаганду руснявих наратирів. Норм буде ?
Єдине вірне рішення, це просвітницька діяльність. Якщо показувати правду, то ніяка пропаганда не буде мати сили.
Щоправда у нас це не дуже добре буде працювати, бо влада своїми діями топить себе сама.
- недостовірність,
- системний характер розповсюдження пропаганди (що вирізняє її від змісту ст.34),
- розповсюдження пропаганди на чиєсь замовлення з отриманням фактичним чи запланованим будь-яких матеріальних чи нематеріальних вигод за її розповсюдження.
Без відповідності хоча б одному критерію, це не вважатиметься пропагандою. Хоча 2-й критерій можна було б виключити, двох повністю достатньо.
Я розую, що це вплинуло б на заробітки багатьох найнятих тролів, зокрема на цьому сайті, але це єдино правильний шлях подолання цієї масово поширеної проблеми, що становить найбільшу загрозу демократії, ніж боротьба з її негативними наслідками через малоефективну просвітницьку діяльність.
Бо достовірність цих фактів можуть перевірити лише органи.
Якщо органи купили і вони нічого не роблять
І знов виходить те саме розслідування то це вже пропаганда.
Ще раз, під закони про пропаганду модна вивчати все що завгодно. Ці закони порушують свободу слова. Єдиний спосіб боротись з пропагандою це казати правду а не мовчати.
Вписувати коментарі в пропаганді це взагалі ідіотизм. Давайте ще людей саджати за те що вони в фейсбуці постили п'ять років тому, як в рашці. Круто буде та ?
Добросовісним журналістам загалом не платять за поширення пропаганди, навіть якщо вони випадково повідомили недостовірну інформацію. Лише окремим журналістам додатково платять за поширення пропаганди, а не за найману працю. Не потрібно змішувати сіно з половою.
До журналістів має застосовуватися 2 критерій системності пропаганди, якщо вони отримують лише зарплату за поширення пропаганди.
Пропаганда не є свободою слова, це зрозуміло навіть дитині, а є зловживанням, прикриття цим правом для вчинення суспільно-небезпечних діянь. Це має бути виправлено в законодавстві.
За наклеп у нас є стаття, наклеп це по суті брехня.
Пропаганда буває різна, є наша пропаганда, вона тебе влаштовує ? За неї не треба саджати ? Є руснява пропаганда за яку ти хочешь щоб саджали вірно ? Чому ? Бо ми воюєм ? Добре, а що далі коли війна закінчиться? Як будуть користуватись цим законом ? Які в нього можуть внести правки ? Ти не розумієш що влада у нас далеко не хороші люди?