"Медійники" з ТОТ Херсонщини пройшли навчання зі створення фейків та пропагандистських матеріалів, - ЦНС
"Пропагандистські курси "Медіалаб:Херсон" для роботи у кремлівських медіа пройшли псевдожурналісти та "прессекретарі" із тимчасово окупованої Херсонщини. Відбувався так званий вишкіл у анексованому Криму", - ідеться в повідомленні.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Путінські "експерти" навчали створювати "потрібні" новини, розповсюджувати фейки тих посіпак, які пішли на співпрацю із російськими окупантами.
Як зазначають у ЦНС, серед місцевих рупорів Кремля була і колаборантка Марина Рассолова.
За даними ЦНС, подібні заходи для так званих журналістів на тимчасово окупованих територіях України Кремль проводить регулярно. До прикладу, майстер-клас з кремлівської пропаганди росіяни провели для дітей тимчасово окупованого Алчевська.
На ньому редакторка-колаборантка місцевої газети "Огни" Юлія Черепніна розповіла про принципи путінської журналістики – як правильно маніпулювати свідомістю людей, які потрапили в окупацію, глорифікувати армію окупантів, створювати фейкові новини.
"За маніпуляцію правдою та виправдання злочинів російських окупантів обов’язково буде відповідальність. Інформацію про тих, хто служить ворогові надсилайте за цим посиланням. Анонімність гарантуємо", - нагадує Центр національного спротиву.
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