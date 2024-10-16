"Медійники" з ТОТ Херсонщини пройшли навчання зі створення фейків та пропагандистських матеріалів, - ЦНС

"Пропагандистські курси "Медіалаб:Херсон" для роботи у кремлівських медіа пройшли псевдожурналісти та "прессекретарі" із тимчасово окупованої Херсонщини. Відбувався так званий вишкіл у анексованому Криму", - ідеться в повідомленні.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Путінські "експерти" навчали створювати "потрібні" новини, розповсюджувати фейки тих посіпак, які пішли на співпрацю із російськими окупантами.

Як зазначають у ЦНС, серед місцевих рупорів Кремля була і колаборантка Марина Рассолова.

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За даними ЦНС, подібні заходи для так званих журналістів на тимчасово окупованих територіях України Кремль проводить регулярно. До прикладу, майстер-клас з кремлівської пропаганди росіяни провели для дітей тимчасово окупованого Алчевська.

На ньому редакторка-колаборантка місцевої газети "Огни" Юлія Черепніна розповіла про принципи путінської журналістики – як правильно маніпулювати свідомістю людей, які потрапили в окупацію, глорифікувати армію окупантів, створювати фейкові новини.

"За маніпуляцію правдою та виправдання злочинів російських окупантів обов’язково буде відповідальність. Інформацію про тих, хто служить ворогові надсилайте за цим посиланням. Анонімність гарантуємо", - нагадує Центр національного спротиву.

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