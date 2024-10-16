"Медийщики" с ВОТ Херсонщины прошли обучение по созданию фейков и пропагандистских материалов

"Пропагандистские курсы "Медиалаб:Херсон" для работы в кремлевских медиа прошли псевдожурналисты и "пресс-секретари" с временно оккупированной Херсонщины. Проходила так называемая подготовка в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Путинские "эксперты" учили создавать "нужные" новости, распространять фейки тех приспешников, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами.

Как отмечают в ЦНС, среди местных рупоров Кремля была и коллаборационистка Марина Рассолова.

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По данным ЦНС, подобные мероприятия для так называемых журналистов на временно оккупированных территориях Украины Кремль проводит регулярно. К примеру, мастер-класс по кремлевской пропаганде россияне провели для детей временно оккупированного Алчевска.

На нем редактор-коллаборантка местной газеты "Огни" Юлия Черепнина рассказала о принципах путинской журналистики - как правильно манипулировать сознанием людей, попавших в оккупацию, глорифицировать армию оккупантов, создавать фейковые новости.

"За манипуляцию правдой и оправдание преступлений российских оккупантов обязательно будет ответственность. Информацию о тех, кто служит врагу присылайте по этой ссылке. Анонимность гарантируем", - напоминает Центр национального сопротивления.

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