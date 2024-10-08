Пропагандист Калашников ходит по мемориалу ликвидированных в Украине десантников в Шебекино: "Только представьте себя масштаб нашего горя!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Максим Калашников снял новые памятники на мемориале десантников в городе Шебекино Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пропагандист отмечает, что большинство из них были ликвидированы в Украине.

"Только представьте себе масштаб нашего горя!", - жалуется Калашников на записи.

Также смотрите: Десантники 46-й бригады отразили штурм оккупантов: уничтожены два танка, два БТР и 5 БМП. ВИДЕО