Пропагандист Калашніков ходить меморіалом ліквідованих в Україні десантників у Шебекіно: "Только представьте себе масштаб нашего горя!" ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Максим Калашніков зафільмував нові пам'ятники на меморіалі десантників у місті Шебекіно на Білгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пропагандист зазначає, що більшість із них були ліквідовані в Україні.

"Только представьте себе масштаб нашего горя!" - бідкається Калашніков на записі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Мардан оголосив про перемогу РФ: "Россия уже победила. Украина практически разрушена". ВIДЕО