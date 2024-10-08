Пропагандист Калашніков ходить меморіалом ліквідованих в Україні десантників у Шебекіно: "Только представьте себе масштаб нашего горя!" ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Максим Калашніков зафільмував нові пам'ятники на меморіалі десантників у місті Шебекіно на Білгородщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пропагандист зазначає, що більшість із них були ліквідовані в Україні.
"Только представьте себе масштаб нашего горя!" - бідкається Калашніков на записі.
Топ коментарі
Gary Grant
показати весь коментар08.10.2024 14:12 Відповісти Посилання
Олег Квиташ
показати весь коментар08.10.2024 14:19 Відповісти Посилання
Kondrat
показати весь коментар08.10.2024 14:14 Відповісти Посилання
Харківську бабушку не установлят - бо бабушка розкаялася у гріхах.
касапи її будинок розбомбили, сама бабуся живе в Харківському геніатричному пансіонаті і дуже жалкує що чорт попутав взяти червону ганчірку
Скоро ватаны будут русо-басмачо называться
П.С. Смотреть не стал, поэтому не знаю - может конечно и озвучил, но сомневаюсь.
...смешанным со стеклянной крошкой...
Позиціонує себе як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашиста , що поважає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD Сталіна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
Черговий манкурт-рашист.