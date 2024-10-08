УКР
16 385 38

Пропагандист Калашніков ходить меморіалом ліквідованих в Україні десантників у Шебекіно: "Только представьте себе масштаб нашего горя!" ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Максим Калашніков зафільмував нові пам'ятники на меморіалі десантників у місті Шебекіно на Білгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пропагандист зазначає, що більшість із них були ліквідовані в Україні.

"Только представьте себе масштаб нашего горя!" - бідкається Калашніков на записі.

Автор: 

Топ коментарі
+34
Горе,шо мало.
показати весь коментар
08.10.2024 14:12 Відповісти
+27
А коли в кацапів було інакше? Та навіть в Україні до 2014 стояли пам'ятники терористу лєніну, і це вже не згадуючи різних бандитів таких як котовський.
показати весь коментар
08.10.2024 14:19 Відповісти
+25
" - Желаю , чтобы ВСЕ ! " (с)
показати весь коментар
08.10.2024 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2024 14:10 Відповісти
Як здохне мільйонів 5 нелюдів, тоді може буде горе...для нелюдів.
показати весь коментар
08.10.2024 14:32 Відповісти
газетенка то за 22 рік
Харківську бабушку не установлят - бо бабушка розкаялася у гріхах.
касапи її будинок розбомбили, сама бабуся живе в Харківському геніатричному пансіонаті і дуже жалкує що чорт попутав взяти червону ганчірку
показати весь коментар
08.10.2024 14:58 Відповісти
Горе,шо мало.
показати весь коментар
08.10.2024 14:12 Відповісти
Погано що Шебекіно (Шемякіно) ціле!
показати весь коментар
08.10.2024 16:49 Відповісти
О-ой, горе, горе, о-ой, беда беда... У меня прям слёзы сочувствия прям на клавиатуру текут. Прям клавиши скользкие от слёз, прям дальше печатать не могу... (сарказм)
показати весь коментар
08.10.2024 18:04 Відповісти
Дожилися кацапи, ставлять пам'ятники терористам, військовим злочинцям, садистам, ґвалтівникам, мародерам 🤮
показати весь коментар
08.10.2024 14:13 Відповісти
А коли в кацапів було інакше? Та навіть в Україні до 2014 стояли пам'ятники терористу лєніну, і це вже не згадуючи різних бандитів таких як котовський.
показати весь коментар
08.10.2024 14:19 Відповісти
афганцам стоят, которые мирняк валили
показати весь коментар
08.10.2024 14:33 Відповісти
Ну, у нас є вулиця і училище імені марінеску, який потопив плавучий госпіталь, що евакуював жінок та дітей.
показати весь коментар
08.10.2024 16:15 Відповісти
" - Желаю , чтобы ВСЕ ! " (с)
показати весь коментар
08.10.2024 14:14 Відповісти
Носити не переносити!!
показати весь коментар
08.10.2024 14:19 Відповісти
Серіал по кацапським цвинтарям би зняв, де "херої" лежать. Аншлаг забезпечений.
показати весь коментар
08.10.2024 14:22 Відповісти
Реальна могила на кацапському кладовищі.

показати весь коментар
08.10.2024 15:27 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 15:28 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 15:30 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 15:34 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 15:36 Відповісти
баби єщо нарожают
показати весь коментар
08.10.2024 14:26 Відповісти
От таджиков уже рожают.
Скоро ватаны будут русо-басмачо называться
показати весь коментар
08.10.2024 15:28 Відповісти
Горіти вам у пеклі, суки
показати весь коментар
08.10.2024 14:33 Відповісти
хробаки
показати весь коментар
08.10.2024 14:38 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 14:41 Відповісти
Я так понимаю, у него даже никаких причинно-следственных связей не возникает? Или он в ту сторону даже не смеет ничего озвучивать, даже если и возникает.
П.С. Смотреть не стал, поэтому не знаю - может конечно и озвучил, но сомневаюсь.
показати весь коментар
08.10.2024 14:49 Відповісти
Вічної ганьби, рашистські покидьки.
показати весь коментар
08.10.2024 14:49 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 14:49 Відповісти
Так кричали же что хатите павтарить. Ну вот по братской могиле вам в каждом городе с десятком миллионов гниліх рашистов будет
показати весь коментар
08.10.2024 15:08 Відповісти
Яке ще горе? Радіти треба масштабам войни і побєди.
показати весь коментар
08.10.2024 15:08 Відповісти
Пики у всіх дибільні
показати весь коментар
08.10.2024 15:20 Відповісти
щось малувато. На всіх камінців не вистачило?
показати весь коментар
08.10.2024 15:30 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 15:30 Відповісти
...и земля железобетоном.
...смешанным со стеклянной крошкой...
показати весь коментар
08.10.2024 15:31 Відповісти
Щось у свіженьких покидьків, мармур вже дешевенький, та воно і зрозуміло, всі надлишки пішли на бЄлиЄ лади та пЄльмЄні для бЄзутЄшнИх вдОв.
показати весь коментар
08.10.2024 15:46 Відповісти
що робили на чужій землі?
показати весь коментар
08.10.2024 15:48 Відповісти
Максим Олександрович Калашников (справжнє ім'я: Володимир Олександрович Кучеренко; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Влади́мир Алекса́ндрович Кучере́нко; * https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 21 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4 Ашхабад , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Туркменська РСР ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , громадський і політичний діяч, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 футуролог і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист . Секретар Центральної ради партії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0:_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1 «Батьківщина: здоровий глузд» , член Федеральної ради https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1 «Партії справи» , член російської консервативно-націоналістичної організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1 «Ізборський клуб» , співзасновник «Комітету 25 січня» під головуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 І. В. Гіркіна «Стрєлкова» .

Позиціонує себе як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашиста , що поважає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD Сталіна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

Черговий манкурт-рашист.
показати весь коментар
08.10.2024 16:05 Відповісти
там потрібно поставити пам.ятник невідомому буряту верхом на білому унітазі і написати ..деды ваевали а мы грабили и марадерили пока не подохли ..
показати весь коментар
08.10.2024 16:56 Відповісти
Та це наш шпійон, в нього прізвище Кучеренко, чи якось так.
показати весь коментар
08.10.2024 17:30 Відповісти
Года!!!!
показати весь коментар
08.10.2024 20:14 Відповісти
 
 