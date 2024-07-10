Кремлівський пропагандист Мардан оголосив про перемогу РФ: "Россия уже победила. Украина практически разрушена". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Сергій Мардан оголосив про виконання поставлених на початку вторгнення завдань і заявив про перемогу Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист доповів росіянам, що "Украина практически разрушена", а "базовые задачи по обеспечению безопасности" вже виконані.
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+70 ArtK
показати весь коментар10.07.2024 12:15 Відповісти Посилання
+67 Pavel Bortsevych
показати весь коментар10.07.2024 12:16 Відповісти Посилання
+47 Fjall_Raven
показати весь коментар10.07.2024 12:15 Відповісти Посилання
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- петра ще б'ють!"
особенно у Казанского получаэться фраза "НУ КАК ЖЕ ТАК"?
Уйобок.
але сподіваюсь вона здохне в муках від найгіршої хвороби
https://dl-news.defence-line.org/?p=35055 Гуаном по Моди? (Часть 1)
Российская пресса, с плохо скрываемым оттенком растерянности, описывает результаты визита премьер-министра Моди в москву. Накануне визита буквально вся российская пропаганда напрягала все свои силы, чтобы преподать именно этот визит как прорыв международной изоляции. Понятно, что какое-то время назад в москву приезжал Орбан, но его в мире уже давно воспринимают как аналог карманной собачки прутина и потому, ЕС и НАТО тут же официально открестились от Витька и подчеркнули, что он действует по собственной инициативе и никого, кроме Венгрии, не представлял и не представляет. Никто ему не давал никаких полномочий на ведение переговоров от кого-то, кроме его страны. Ну а после того, как он поехал на доклад к Си Цзиньпину, то ему и вовсе прилепили клеймо «слуга двух господ».
Понятно, что и визит самого прутина в Пекин, никто не решился назвать прорывом или чем-то подобным. Привезя в Пекин беспрецедентно большую делегацию, состоящую из практически всей верхушки власти, в итоге прутин привез договоры по хрящам и топинамбурам, а для публики он рассказал о том, что получил от Си наивысший знак расположения - второй кусочек утки по-пекински. А вот визит премьера Индии Нарендры Моди действительно можно было расписывать как некий прорыв и поддержку Индией их царя.
За пару дней до прилета гостя вражеские СМИ нараспев рассказывали о том, что премьер Индии, страны с самым большим населением на планете, назвал прутина «другом» и расписывалось это так, будто Индия уже - или их союзник, или Моди едет подписывать союзнический договор. Тем более, что визит предполагался не в режиме «і зійшлися - розійшлися», а на двое суток. Такой формат предполагает, что вечером, за ужином, будет неформальное общение, где можно спокойно и без протокола, обсудить «ряд вопросов»…
И никто из этой пропагандистской шоблы не обратил внимания на то, что их царь, когда хотел показать перед визитером свое величие, принимал его в сочинской резиденции. Вспомним о том, куда летал Витя Проффесор или куда семенила фрау Меркель, а теперь всех принимают в москве, даже талибов, которые стали ровней недоимперии. Но это - мелочи, важен был сам факт того, что глава правительства такой крупной страны, тем более - крупнейшего покупателя российской нефти, сам прилетел в москву. И опять же, никому в голову не пришло, что у Индии есть обязательства перед МУС и поедь прутин туда, еще неизвестно, где бы он оказался на обратном пути, в москве или в Гааге.
Но все это мелочи, а главное - пафосная подача самого события и демонстрация невыносимого прорыва в международных отношениях. В общем, первый день визита Моди пришелся на вчера, когда прутин отдал приказ бомбить больницы и жилые дома в Украине. И вот сегодня их пресса сменила тональность. Фанфары исчезли, а вместо этого там пишут такое:
«Визит в Москву премьера Индии Нарендры Моди, который состоялся впервые с начала войны в Украине и был призвал показать миру провал плана изоляции России, пошел не по плану. Во вторник Моди и президент РФ Владимир Путин неожиданно отменили переговоры в расширенном составе, которые должны были состояться после их неформальной встречи тет-а-тет в понедельник и официальных переговоров в узком со составе на следующий день. Переговоры, в которых, по данным пресс-службы Кремля, должны были участвовать «большие делегации» и выступать с докладами «руководители профильных ведомств, было решено не проводить».
Заметим, как и в Пекине, прутин поставил на низкий старт всю верхушку власти, которая должна была во вторник, в «расширенном составе», провести переговоры с индийскими коллегами и наверняка планировалось подписание каких-то договоров, поскольку ничем другим «расширенный состав» оправдать нельзя. Но как и в Китае, вся эта толпа чиновников высшего ранга осталась без договоров и подписей на них. Как было сказано выше, все пошло не по плану. И между прочим, не по плану пошла не только программа визита Моди, но и работа пропаганды. Наверняка, ведущие СМИ получили расклад по второму дню визита и уже приготовили передовые статьи о достижениях, договорах, увеличении и углублении, а вот на такой расклад у них методичек не было и потом, в момент растерянности, в эфир ушло то, что не было согласовано, а именно - собственная импровизация, а в ней вылезло такое:
«Во вторник, на второй день визита, Моди заявил Путину, что испытал «боль и ужас» от удара по крупнейшей детской больнице Киева, который состоялся накануне и унес жизни двух человек (всего от российских ударов в тот дань скончались более 40 человек). «Мирные решения и переговоры не могут сработать среди бомб, пушек и снарядов», - заявил Моди, добавив, что призывает достичь мира в Украине с помощью диалога».
Понятно, что это - перефразированная речь Моди и скорее всего, он сказал прутину что-то типа: «Козел, ты меня решил подставить или что?» Утворить кровавую бойню, от которой содрогнулся весь мир, прямо во время визита, это даже не плевок в сторону премьера, а скорее - признак полной неадекватности. Прутин решил вмазать в кровь еще и Моди, что тот безусловно понял. И получается, что своей «импровизацией», прутин выставил идиотом свою марионетку Орбана, подложил свинью по-пекински Си, ну а Моди - просто макнул портретом в помои.
Очевидно, что именно это и стало причиной отмены всех мероприятий, запланированных на вторник. Ну а те, кто хоть как-то сталкивался с визитами высокого уровня, знают о том, что когда первое лицо прибывает с визитом в другую страну, то это значит, что служба протокола гостя полностью согласовала с принимающей стороной не то, что перечень и последовательность мероприятий, но даже то, чего и сколько должно стоять на столе, во время официального обеда и какие цвета должны присутствовать на фоне всех мероприятий. А хронометраж самих мероприятий, расписан до минуты и каждый шаг, каждый поворот - четко продуман и согласован.
То есть, гости и принимающая сторона имеют четкую дорожную карту всего, что и как должно произойти во время визита. Именно поэтому двухдневный визит с ночевкой считается особенно ценным, поскольку вечером имеется открытое время для общения в неформальной обстановке и там могут быть подняты вопросы, возникшие уже в ходе визита. Все остальное будет расписано по минутам. Любое изменение согласованных действий - ЧП для обеих сторон, поскольку все согласовано не только с протоколом, но и с безопасностью, а это значит, что все должно быть перекрыто и подстраховано в конкретное время и в конкретном месте. Именно поэтому изменения, внесенные в ходе визита - кошмар для всех, кто обеспечивает мероприятие. И тут речь идет об изменениях типа перестановки очередности тех или иных действий, чтобы вот так взять и отменить все, что было запланировано и согласовано на целый день, это - провал.
Понятно, что на сцену в экстренно порядке выпустили пургомета Пескова, который славится тем, что может нести полную чушь с одинаковым выражением лица. В отношении кого-то другого можно было бы сказать «с умным выражением», но это - точно не к Пескову. Тем не менее, пока не испекли методички для СМИ, он должен выдать какой-то текст, который в экстренном порядке должен показать всем пропагандистам, в каком направлении следует мести пургу и он сказал такое:
«Переговоры, в которых, по данным пресс-службы Кремля, должны были участвовать «большие делегации» и выступать с докладами «руководители профильных ведомств, было решено не проводить, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое решение было принято, поскольку Путин и Моди уже обсудили все, что планировали. Они «исчерпывающе прошли по всей повестке дня», а их разговор в узком составе «длился почти два часа».
Вот так, прутина представили стахановцем, который за один день сделал все, что было запланировано на два дня и видимо он же, порешал все вопросы за многочисленную шоблу, которая стояла на старте для того, чтобы поучаствовать в мероприятии на второй день визита. В общем, многоходовщик всех переиграл.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35058
бо спалити сусіду сарай а далі отримати люлєй і сісти на нари, це не перемога
це підпал
розбити та знищити щось, це не перемога, це знищення чогось.
Из серии «До кави»
ЗЛЫЕ ДРОНЫ
Вражеские паблики выдают некоторые интересные моменты, касающиеся недавнего удара дронами ВСУ по нефтебазе в Калаач-на-Дону. Вчера сообщалось о том, что повреждены как минимум, два резервуара с топливом и что пожар продолжается. Местные же власти несколько раз подряд заявляли о том, что пожар удалось локализовать и даже ликвидировать. Но как оказалось, слово «ликвидировать» можно понимать по-разному, и вот сегодня утром в одном из осведомленных пабликов противника натужно пишут следующее, о результатах этого налета:
«Непростая ситуация в Волгоградской области - там сразу несколько беспилотников прорвали нашу ПВО и атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону. По нашей информации, нефтебаза практически полностью потеряна. Более того - один из беспилотников атаковал местную воинскую часть. Предварительно известно о десяти погибших. Но местные власти утверждают, что главная проблема - серьезнейшие повреждения нефтебазы. Почему так получилось, что беспилотники не были сбиты, наши собеседники не говорят».
Понятно, что вся информация, исходящая от противника, должна восприниматься как элемент пропаганды, но в данном случае комментарий оказался явно подозрительным. Мы же помним о том, что их военное ведомство и местный гауляйтер как раз прямо и непосредственно говорили о том, что все цели были бодро и весело сбиты и что дымок идет оттого, что о землю как-то сильно ударились те самые обломки сбитых дронов, а тут - на тебе, почему они не были сбиты? Думаю, что это несоответствие они могут решить одним из двух способов: либо снять крестик, либо одеть трусы. Но похоже на то, что нефтебаза действительно уже - все, загрустила окончательно.
Нам же интересен пассаж о том, что один из беспилотников таки атаковал неназванную воинскую часть. Это еще раз указывает о том, что если к целевому объекту выходит большее количество дронов чем то, что предусмотрено оперативным планом, то «избыточные» дроны получают новые цели не просто во время полета, а практически находясь у цели.
Таким образом, уже можно говорить о том, что связь с дронами поддерживается на таком большом расстоянии, в глубине территории противника и плюс к тому - в ряде случаев, до цели доходит больше дронов, чем того можно было ожидать. А значит, наши дроноводы подобрали ключи к воздушной обороне противника и пламенные приветы скоро дотянутся до военных заводов Урала. Насколько можно понять, сейчас идут работы над тем, чтобы дроны имели возможность не просто долететь до объектов, расположенных на расстоянии 2-3 тыс километров, но при этом, донести до глубокого сознания лаптей, работающих на военных предприятиях, соответствующую массу боевой части.
Делается это для того, чтобы она сделала эффект неожиданности куда более выраженным, чем просто хлопок и задымление. Если уже машина может пролететь такое большое расстояние и точно выйти на цель, то эффект должен быть соответствующим. В общем, как только будет достигнут уровень плюс-минус 50 кг на указанное выше расстояние, жители уральских городов смогут вспомнить песню: «Взвейтейсь кострами, синие ночи». Ждать осталось недолго.
Еще одну душераздирающую историю удалось добыть из вражеских пабликов. Тут мы напомним о том, что они как-то болезненно реагируют на потери, вызванные работой наших диверсантов, которые уничтожают их личный состав именно холодным оружием. Почему так - неизвестно. Когда прилетает по их черепахе и сразу оформляется два десятка хрящей, это их вообще никак не трогает, а вот если пару-тройку «освободителей» уработали ножами, об этом пишут в подробностях и выглядит это так:
«В поселке Красный Октябрь Белгородской области произошло серьезное ЧП. В месте, где располагались наши военнослужащие, были обнаружены тела троих срочников. По нашей информации, они могли стать жертвами диверсантов. Их сослуживцы рассказали, что между контрактниками и срочниками возник конфликт, вследствие чего срочников отправили "охранять периметр двора", с постоянным перемещением и без возможности сесть. К вечеру трое срочников изрядно устали, однако "патрулирование" продолжалось.
После полуночи им позволили присесть. Они должны были охранять сон контрактников, однако уснули сами. И в этот момент, судя по всему, был либо налет диверсантов, либо произошло что-то странное. Утром троих срочников нашли с перерезанным горлом».
Рассказ этот примечателен еще и тем, что тут описаны взаимоотношения между контрактниками и срочниками, которые вряд ли можно назвать конструктивными или даже здоровыми. Кроме того, здесь упоминаются очень странные упражнения, которые исполняют в виде наказания. Это напоминает старую-добрую дедовщину, только в боевых условиях. Но со времен Афганской войны известно, что дедовщина во время войны, когда на руках у всех боевое оружие с боевыми боеприпасами, заканчивается не очень хорошо. Была масса вариантов того, во что это выливалось.
А еще это говорит о том, что Белгородская область, в соответствии с пожеланиями товарища прутина, таки стала буферной зоной, где активно действуют наши диверсионные группы. Из этого рассказа не видно ничего, что бы указывало на то, что срочников ликвидировали именно наши диверсанты и если это стало главной версией, то очевидно, что это - не первый случай и если в результате они наблюдают «ножевую работу», то методом аналогии, списывают ее на работу наших диверсантов.
Ну а наши специалисты наверняка уловили этот странный эффект, когда противник рефлексирует именно по такому поводу и когда представляется возможность, работает врага «холодным». С другой стороны, они же сами о себе говорят: «И от тайги до британских морей, красная армия - всех красней». В общем - не кажись красным, а будь красным. Это - пожелание всем оккупантам. Вполне возможно, что именно таким образом спецы расписались за «Охматдит», и вместо текста, оставили трех остывших хрящей.
Но тут есть еще один примечательный момент. Лапти считают себя невыносимо набожными и в определенных случаях, любят повторять: «Бог любит троицу» и потому тут - все правильно. Три набора хрящей как раз легко вписываются в эту парадигму. По стечению обстоятельств, еще три набора хрящей в течении этой ночи были оформлены прямо у нашей границы, но на стороне противника. Правда, это уже была дистанционная работа, но троица, так - троица:
В общем, это небольшие штрихи к большой, батальной сцене, но они выбраны именно «до вранішньої кави» и к ним следует относится как к таковым.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35086
марданмордор
то виходить мардан-дебіл сАм закликає Українців бити по енергетиці Московії?..
Чомусь мені здається, що мардан не зможе доїхати до будь-якого міжнародного суду, бо його замочать прямо у москві хтось із розлючених громадян московії.
Ну добре . Якщо задачі спєцабсєрациі виполнєни то чому б вам недобиткам руснявим - не забратись додому нах .?
Якщо задачі виполнєни то всьо , вайнє конец чи шо !!? Який сенс воювати далі якщо мети досягнуто ?
А тепер без сарказму . Гадаю - русня такі меседжі посилає неспроста . Це частина пропагандистської технології , спрямованої на українське суспільство ,, з метою приспати пильність , дати химерну надію і змусити повірити в те що ***** зацікавлене у завершення війни .
Це послання нам в першу чергу , давай мовляв - українці , ми вже вважаємо що війну виграли , тепер м'яч на вашому полі , складайте зброю , розходьтесь до домам і вайнє канєц .
Ага , як би не так !! Тут вам підєрам так і повірили . Ви такі чесні шо пц.
До речі - майже синхронно з кацапським уй.бком , меседжі про - нуно дагаварівацца почали посилати суспільству і ЗЕлені кацапські консерви , різні - Дмитруки і Шевченки . Совпадєніє - нє думаю .?!
Немає сенсу перебивати його в інформаційному полі рашки . В Європі так , є сенс , а на болоті - немає .
Кацапи пречудово розуміють що ми їх слухаємо , і дивимось ,, і що попри заборону їхніх телеканалів в Україні , наші простофілі - змі і блогери , всю ту хрінь що вони несуть - поширять і розповсюдять якнайкраще . От і цей уривок з ефіру мардана - як доказ цього .
Ну усі сруськаї, утечуть до ***********, ой не усі…
Свято, невблаганно наближається, на рашистів!! А КОКА-КОЛИ, їм і не хочеться, перед смертю… Кайтеся, падлюки, за свої злочини, в Мирній Україні!!
Я знаю, що воно гнида не читає цензор, але: проклята росія на віки.
І прийде час, що в вас народжуватись будуть прокляті діти: хворі і невиліковні. Нема спасіння росії.
Не хотіла так, не хочеться бажати зла бо це гріх, але росія та сама кончена гнила яма, яка сама породила собі прокльони. І вони справдяться.