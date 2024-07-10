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Кремлівський пропагандист Мардан оголосив про перемогу РФ: "Россия уже победила. Украина практически разрушена". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Сергій Мардан оголосив про виконання поставлених на початку вторгнення завдань і заявив про перемогу Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист доповів росіянам, що "Украина практически разрушена", а "базовые задачи по обеспечению безопасности" вже виконані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соловйов погрожує анексувати територію Німеччини: "Если теперь русский солдат войдет в Берлин, мы отуда больше уже не выйдем". ВIДЕО

Автор: 

кремль (528) пропаганда (2827)


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Топ коментарі
+70
Мы полностью согласны, мы уже денацифицированы и демилитаризированы. Вы можете уходить и объявить всем о победе. И санитары вас уже бить не будут. идите на... домой.
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10.07.2024 12:15 Відповісти
+67
Оркам для победы оказывается разрушенного Охмадета не хватало. Вот это, бл...дь, победа. Нечего добавить
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10.07.2024 12:16 Відповісти
+47
"мєлкий прибіга весь побитий додому й оре:
- мамо, наша бере!
- а де петро?
- петра ще б'ють!"
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10.07.2024 12:15 Відповісти
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Ага....ну-ну
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10.07.2024 12:08 Відповісти
"мєлкий прибіга весь побитий додому й оре:
- мамо, наша бере!
- а де петро?
- петра ще б'ють!"
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10.07.2024 12:15 Відповісти
мардан у Казанского как свет в конце тоннеля у Жванецкого
особенно у Казанского получаэться фраза "НУ КАК ЖЕ ТАК"?
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10.07.2024 13:25 Відповісти
метастаза може продукувати виключно паралельну реальність ...
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10.07.2024 12:11 Відповісти
А от хрін вам - Україна ще жива - Одеса,Ібіца, 24 рік - https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0 https://www.youtube.com/watch?v=kM8559jNzO0

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10.07.2024 12:11 Відповісти
Нічого дивного...це ж не ТЦК
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10.07.2024 12:13 Відповісти
Для більшості - це життя, наркота, повії, свято, супер лідор зеленский - та ну її нах Україну. Для вьовничої меньшості це смерть, інвалідність, та ще необмежений термін презеденства зеленского - різницю відчуваєте?
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10.07.2024 12:28 Відповісти
Пора выводить войска? Пока звиздюлей не получили? Пора...
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10.07.2024 12:11 Відповісти
Так-так. Тому можете валити з України! Для чого вам сидіти на українських ''руїнах''
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10.07.2024 12:12 Відповісти
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10.07.2024 12:13 Відповісти
Це хто?
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10.07.2024 12:58 Відповісти
Katsapus Ordinarius
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10.07.2024 13:20 Відповісти
Літцо рускага міра.
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10.07.2024 13:23 Відповісти
Хтойзьна-хто воно...І сам намагається згадати, але...
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10.07.2024 18:54 Відповісти
П#здабол ти кацапський ми ще подивимося чия енергетика загнеться першою. У кацапів все настільки "чудово" що вже потихенько починають розказувати про "пабеду".😝
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10.07.2024 12:15 Відповісти
Ну взагалі пуйло і ставило за мету знищення всієї інфраструктури України. Так його коробило від декомунізації
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10.07.2024 14:02 Відповісти
Мы полностью согласны, мы уже денацифицированы и демилитаризированы. Вы можете уходить и объявить всем о победе. И санитары вас уже бить не будут. идите на... домой.
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10.07.2024 12:15 Відповісти
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10.07.2024 12:47 Відповісти
Оркам для победы оказывается разрушенного Охмадета не хватало. Вот это, бл...дь, победа. Нечего добавить
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10.07.2024 12:16 Відповісти
...да, тіпа рейхстаг взяли...тепер можна і безоговорочная капітуляція
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10.07.2024 12:18 Відповісти
А шоб доказати шо мордан ******* - як в анекдоті - циганка нагадала Петру - шо в нього 2 міс не буде сексу - він не розгубився і 2 р доказав - шо вона шарлатанка
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10.07.2024 12:18 Відповісти
І всією галактикою марширують путіноїди...
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10.07.2024 12:18 Відповісти
Саме тому вони так раділи що ми обрали зеленського
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10.07.2024 12:21 Відповісти
Ми пабєділі! Разрушилі дєцкую бальніцу! Ура! Тєпєрь нас всє баяцца!
Уйобок.
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10.07.2024 12:21 Відповісти
Будь ты проклят, козёл болотный.
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10.07.2024 12:22 Відповісти
Одна из "российских либералов"...
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10.07.2024 12:25 Відповісти
Вона в прізвищі одну літеру змінила, а було ж все скрєпно і в тему..а стало прозахідним))
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10.07.2024 12:44 Відповісти
та це екс-ведуча раша тудей , не лібералка...

але сподіваюсь вона здохне в муках від найгіршої хвороби
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10.07.2024 21:02 Відповісти
Интересно было бы посмотреть на ликующих жителей Белгородской,Брянской, Курской областей.
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10.07.2024 12:26 Відповісти
ну раз победили - валите назад, на болота!
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10.07.2024 12:27 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=35055 Гуаном по Моди? (Часть 1)

Российская пресса, с плохо скрываемым оттенком растерянности, описывает результаты визита премьер-министра Моди в москву. Накануне визита буквально вся российская пропаганда напрягала все свои силы, чтобы преподать именно этот визит как прорыв международной изоляции. Понятно, что какое-то время назад в москву приезжал Орбан, но его в мире уже давно воспринимают как аналог карманной собачки прутина и потому, ЕС и НАТО тут же официально открестились от Витька и подчеркнули, что он действует по собственной инициативе и никого, кроме Венгрии, не представлял и не представляет. Никто ему не давал никаких полномочий на ведение переговоров от кого-то, кроме его страны. Ну а после того, как он поехал на доклад к Си Цзиньпину, то ему и вовсе прилепили клеймо «слуга двух господ».

Понятно, что и визит самого прутина в Пекин, никто не решился назвать прорывом или чем-то подобным. Привезя в Пекин беспрецедентно большую делегацию, состоящую из практически всей верхушки власти, в итоге прутин привез договоры по хрящам и топинамбурам, а для публики он рассказал о том, что получил от Си наивысший знак расположения - второй кусочек утки по-пекински. А вот визит премьера Индии Нарендры Моди действительно можно было расписывать как некий прорыв и поддержку Индией их царя.

За пару дней до прилета гостя вражеские СМИ нараспев рассказывали о том, что премьер Индии, страны с самым большим населением на планете, назвал прутина «другом» и расписывалось это так, будто Индия уже - или их союзник, или Моди едет подписывать союзнический договор. Тем более, что визит предполагался не в режиме «і зійшлися - розійшлися», а на двое суток. Такой формат предполагает, что вечером, за ужином, будет неформальное общение, где можно спокойно и без протокола, обсудить «ряд вопросов»…

И никто из этой пропагандистской шоблы не обратил внимания на то, что их царь, когда хотел показать перед визитером свое величие, принимал его в сочинской резиденции. Вспомним о том, куда летал Витя Проффесор или куда семенила фрау Меркель, а теперь всех принимают в москве, даже талибов, которые стали ровней недоимперии. Но это - мелочи, важен был сам факт того, что глава правительства такой крупной страны, тем более - крупнейшего покупателя российской нефти, сам прилетел в москву. И опять же, никому в голову не пришло, что у Индии есть обязательства перед МУС и поедь прутин туда, еще неизвестно, где бы он оказался на обратном пути, в москве или в Гааге.

Но все это мелочи, а главное - пафосная подача самого события и демонстрация невыносимого прорыва в международных отношениях. В общем, первый день визита Моди пришелся на вчера, когда прутин отдал приказ бомбить больницы и жилые дома в Украине. И вот сегодня их пресса сменила тональность. Фанфары исчезли, а вместо этого там пишут такое:

«Визит в Москву премьера Индии Нарендры Моди, который состоялся впервые с начала войны в Украине и был призвал показать миру провал плана изоляции России, пошел не по плану. Во вторник Моди и президент РФ Владимир Путин неожиданно отменили переговоры в расширенном составе, которые должны были состояться после их неформальной встречи тет-а-тет в понедельник и официальных переговоров в узком со составе на следующий день. Переговоры, в которых, по данным пресс-службы Кремля, должны были участвовать «большие делегации» и выступать с докладами «руководители профильных ведомств, было решено не проводить».
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10.07.2024 12:29 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=35058 Гуаном по Моди? (Часть 2)

Заметим, как и в Пекине, прутин поставил на низкий старт всю верхушку власти, которая должна была во вторник, в «расширенном составе», провести переговоры с индийскими коллегами и наверняка планировалось подписание каких-то договоров, поскольку ничем другим «расширенный состав» оправдать нельзя. Но как и в Китае, вся эта толпа чиновников высшего ранга осталась без договоров и подписей на них. Как было сказано выше, все пошло не по плану. И между прочим, не по плану пошла не только программа визита Моди, но и работа пропаганды. Наверняка, ведущие СМИ получили расклад по второму дню визита и уже приготовили передовые статьи о достижениях, договорах, увеличении и углублении, а вот на такой расклад у них методичек не было и потом, в момент растерянности, в эфир ушло то, что не было согласовано, а именно - собственная импровизация, а в ней вылезло такое:

«Во вторник, на второй день визита, Моди заявил Путину, что испытал «боль и ужас» от удара по крупнейшей детской больнице Киева, который состоялся накануне и унес жизни двух человек (всего от российских ударов в тот дань скончались более 40 человек). «Мирные решения и переговоры не могут сработать среди бомб, пушек и снарядов», - заявил Моди, добавив, что призывает достичь мира в Украине с помощью диалога».

Понятно, что это - перефразированная речь Моди и скорее всего, он сказал прутину что-то типа: «Козел, ты меня решил подставить или что?» Утворить кровавую бойню, от которой содрогнулся весь мир, прямо во время визита, это даже не плевок в сторону премьера, а скорее - признак полной неадекватности. Прутин решил вмазать в кровь еще и Моди, что тот безусловно понял. И получается, что своей «импровизацией», прутин выставил идиотом свою марионетку Орбана, подложил свинью по-пекински Си, ну а Моди - просто макнул портретом в помои.

Очевидно, что именно это и стало причиной отмены всех мероприятий, запланированных на вторник. Ну а те, кто хоть как-то сталкивался с визитами высокого уровня, знают о том, что когда первое лицо прибывает с визитом в другую страну, то это значит, что служба протокола гостя полностью согласовала с принимающей стороной не то, что перечень и последовательность мероприятий, но даже то, чего и сколько должно стоять на столе, во время официального обеда и какие цвета должны присутствовать на фоне всех мероприятий. А хронометраж самих мероприятий, расписан до минуты и каждый шаг, каждый поворот - четко продуман и согласован.

То есть, гости и принимающая сторона имеют четкую дорожную карту всего, что и как должно произойти во время визита. Именно поэтому двухдневный визит с ночевкой считается особенно ценным, поскольку вечером имеется открытое время для общения в неформальной обстановке и там могут быть подняты вопросы, возникшие уже в ходе визита. Все остальное будет расписано по минутам. Любое изменение согласованных действий - ЧП для обеих сторон, поскольку все согласовано не только с протоколом, но и с безопасностью, а это значит, что все должно быть перекрыто и подстраховано в конкретное время и в конкретном месте. Именно поэтому изменения, внесенные в ходе визита - кошмар для всех, кто обеспечивает мероприятие. И тут речь идет об изменениях типа перестановки очередности тех или иных действий, чтобы вот так взять и отменить все, что было запланировано и согласовано на целый день, это - провал.

Понятно, что на сцену в экстренно порядке выпустили пургомета Пескова, который славится тем, что может нести полную чушь с одинаковым выражением лица. В отношении кого-то другого можно было бы сказать «с умным выражением», но это - точно не к Пескову. Тем не менее, пока не испекли методички для СМИ, он должен выдать какой-то текст, который в экстренном порядке должен показать всем пропагандистам, в каком направлении следует мести пургу и он сказал такое:

«Переговоры, в которых, по данным пресс-службы Кремля, должны были участвовать «большие делегации» и выступать с докладами «руководители профильных ведомств, было решено не проводить, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое решение было принято, поскольку Путин и Моди уже обсудили все, что планировали. Они «исчерпывающе прошли по всей повестке дня», а их разговор в узком составе «длился почти два часа».

Вот так, прутина представили стахановцем, который за один день сделал все, что было запланировано на два дня и видимо он же, порешал все вопросы за многочисленную шоблу, которая стояла на старте для того, чтобы поучаствовать в мероприятии на второй день визита. В общем, многоходовщик всех переиграл.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35058
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10.07.2024 12:31 Відповісти
Відосик -- https://www.youtube.com/watch?v=B2DzfMK3z1A Обманутый россиянин: Подожди, Моди... ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО И ТЫ МЕНЯ ТОЖЕ КИНУЛ?!
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10.07.2024 12:43 Відповісти
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10.07.2024 12:29 Відповісти
Чому воно ще дихає? Вбивати всіх - кренмлівське кубло, пропагандонів, військових, цивільних, старих і малих. Кров дітей Охмадіту вимагає помсти
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10.07.2024 12:32 Відповісти
В принципе, прогнозировалось. Теперь можно с чистой совестью выходить из Украины и ползти решать другие "задачи" где-нибудь за Уралом.
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10.07.2024 12:32 Відповісти
не зможуть вони вийти. росія перетворилась на військову хунту, існування економіки якої зав'язане виключно на війну і оборонпром. як тільки вони припинять бойові дії, в них почнеться колапс.
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10.07.2024 14:02 Відповісти
Ванькам, коториє в промишлєнних масштабах пряма сєйчас дохнут в украінскій чернозьом, донєсті ету патрєсающюю новость в нєзамєдлітєльном парядкє!!!
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10.07.2024 12:32 Відповісти
уйобок не знає що перемога та розруха це не лиш різні слоа а ще й різні значення...
бо спалити сусіду сарай а далі отримати люлєй і сісти на нари, це не перемога
це підпал
розбити та знищити щось, це не перемога, це знищення чогось.
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10.07.2024 12:33 Відповісти
Этого высереныша вся школа гоняла по углам - это же видно по его бегающим глазкам и пугливой харе!
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10.07.2024 12:34 Відповісти
Ну я так думаю(хоча не астролог,мольфар і інша нечисть),що дана вказівка пропогандонам,готувати піпл до виходу рашки з України,але щоб це не виглядало як програш,тому і пішла така мулька,що все,ми перемогли,все що хотіли--виконали,Україну--знищили. Це майже те саме,коли драпали з під Києва,Харькова,але піднесли це своїм рабам,що це просто жест доброї волі і ніхто по мордасам не отримав
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10.07.2024 12:34 Відповісти
Так це ж у них завжди так - цілі достигнуті й все..додому..
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10.07.2024 12:55 Відповісти
"жєст доброй волі" і "оптимізація фронта". Все як завжди.
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10.07.2024 22:33 Відповісти
ні, ****** , лікарень і пологових будинків в нас багато
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10.07.2024 12:35 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=35081 Всех красней! (Часть 1)

Из серии «До кави»

ЗЛЫЕ ДРОНЫ

Вражеские паблики выдают некоторые интересные моменты, касающиеся недавнего удара дронами ВСУ по нефтебазе в Калаач-на-Дону. Вчера сообщалось о том, что повреждены как минимум, два резервуара с топливом и что пожар продолжается. Местные же власти несколько раз подряд заявляли о том, что пожар удалось локализовать и даже ликвидировать. Но как оказалось, слово «ликвидировать» можно понимать по-разному, и вот сегодня утром в одном из осведомленных пабликов противника натужно пишут следующее, о результатах этого налета:

«Непростая ситуация в Волгоградской области - там сразу несколько беспилотников прорвали нашу ПВО и атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону. По нашей информации, нефтебаза практически полностью потеряна. Более того - один из беспилотников атаковал местную воинскую часть. Предварительно известно о десяти погибших. Но местные власти утверждают, что главная проблема - серьезнейшие повреждения нефтебазы. Почему так получилось, что беспилотники не были сбиты, наши собеседники не говорят».

Понятно, что вся информация, исходящая от противника, должна восприниматься как элемент пропаганды, но в данном случае комментарий оказался явно подозрительным. Мы же помним о том, что их военное ведомство и местный гауляйтер как раз прямо и непосредственно говорили о том, что все цели были бодро и весело сбиты и что дымок идет оттого, что о землю как-то сильно ударились те самые обломки сбитых дронов, а тут - на тебе, почему они не были сбиты? Думаю, что это несоответствие они могут решить одним из двух способов: либо снять крестик, либо одеть трусы. Но похоже на то, что нефтебаза действительно уже - все, загрустила окончательно.

Нам же интересен пассаж о том, что один из беспилотников таки атаковал неназванную воинскую часть. Это еще раз указывает о том, что если к целевому объекту выходит большее количество дронов чем то, что предусмотрено оперативным планом, то «избыточные» дроны получают новые цели не просто во время полета, а практически находясь у цели.

Таким образом, уже можно говорить о том, что связь с дронами поддерживается на таком большом расстоянии, в глубине территории противника и плюс к тому - в ряде случаев, до цели доходит больше дронов, чем того можно было ожидать. А значит, наши дроноводы подобрали ключи к воздушной обороне противника и пламенные приветы скоро дотянутся до военных заводов Урала. Насколько можно понять, сейчас идут работы над тем, чтобы дроны имели возможность не просто долететь до объектов, расположенных на расстоянии 2-3 тыс километров, но при этом, донести до глубокого сознания лаптей, работающих на военных предприятиях, соответствующую массу боевой части.

Делается это для того, чтобы она сделала эффект неожиданности куда более выраженным, чем просто хлопок и задымление. Если уже машина может пролететь такое большое расстояние и точно выйти на цель, то эффект должен быть соответствующим. В общем, как только будет достигнут уровень плюс-минус 50 кг на указанное выше расстояние, жители уральских городов смогут вспомнить песню: «Взвейтейсь кострами, синие ночи». Ждать осталось недолго.
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10.07.2024 12:35 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=35086 Всех красней! (Часть 2)


Еще одну душераздирающую историю удалось добыть из вражеских пабликов. Тут мы напомним о том, что они как-то болезненно реагируют на потери, вызванные работой наших диверсантов, которые уничтожают их личный состав именно холодным оружием. Почему так - неизвестно. Когда прилетает по их черепахе и сразу оформляется два десятка хрящей, это их вообще никак не трогает, а вот если пару-тройку «освободителей» уработали ножами, об этом пишут в подробностях и выглядит это так:

«В поселке Красный Октябрь Белгородской области произошло серьезное ЧП. В месте, где располагались наши военнослужащие, были обнаружены тела троих срочников. По нашей информации, они могли стать жертвами диверсантов. Их сослуживцы рассказали, что между контрактниками и срочниками возник конфликт, вследствие чего срочников отправили "охранять периметр двора", с постоянным перемещением и без возможности сесть. К вечеру трое срочников изрядно устали, однако "патрулирование" продолжалось.

После полуночи им позволили присесть. Они должны были охранять сон контрактников, однако уснули сами. И в этот момент, судя по всему, был либо налет диверсантов, либо произошло что-то странное. Утром троих срочников нашли с перерезанным горлом».

Рассказ этот примечателен еще и тем, что тут описаны взаимоотношения между контрактниками и срочниками, которые вряд ли можно назвать конструктивными или даже здоровыми. Кроме того, здесь упоминаются очень странные упражнения, которые исполняют в виде наказания. Это напоминает старую-добрую дедовщину, только в боевых условиях. Но со времен Афганской войны известно, что дедовщина во время войны, когда на руках у всех боевое оружие с боевыми боеприпасами, заканчивается не очень хорошо. Была масса вариантов того, во что это выливалось.

А еще это говорит о том, что Белгородская область, в соответствии с пожеланиями товарища прутина, таки стала буферной зоной, где активно действуют наши диверсионные группы. Из этого рассказа не видно ничего, что бы указывало на то, что срочников ликвидировали именно наши диверсанты и если это стало главной версией, то очевидно, что это - не первый случай и если в результате они наблюдают «ножевую работу», то методом аналогии, списывают ее на работу наших диверсантов.

Ну а наши специалисты наверняка уловили этот странный эффект, когда противник рефлексирует именно по такому поводу и когда представляется возможность, работает врага «холодным». С другой стороны, они же сами о себе говорят: «И от тайги до британских морей, красная армия - всех красней». В общем - не кажись красным, а будь красным. Это - пожелание всем оккупантам. Вполне возможно, что именно таким образом спецы расписались за «Охматдит», и вместо текста, оставили трех остывших хрящей.
Но тут есть еще один примечательный момент. Лапти считают себя невыносимо набожными и в определенных случаях, любят повторять: «Бог любит троицу» и потому тут - все правильно. Три набора хрящей как раз легко вписываются в эту парадигму. По стечению обстоятельств, еще три набора хрящей в течении этой ночи были оформлены прямо у нашей границы, но на стороне противника. Правда, это уже была дистанционная работа, но троица, так - троица:

В общем, это небольшие штрихи к большой, батальной сцене, но они выбраны именно «до вранішньої кави» и к ним следует относится как к таковым.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35086
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10.07.2024 12:39 Відповісти
Окрім скиглення Гладіаторів-2 на цензорі - все інше здається та знищується рашистами - бо Україні не вистачає 128, ну шоб не трахати мосьх - 2000 штук хрін йього знає чого, а самольотіків, шоб бамбіть Америку. Байден, чому я, та моя коломбійська команда не в .... чому ми ще не вдули ще по одній тропинці.
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10.07.2024 12:36 Відповісти
Так це не Україна. Це Малороссія зелена гуляє. Україна своїх дітей хоронить та чоловіків.
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10.07.2024 13:00 Відповісти
У москалів геїв судять за орієнтацію, а в деяких регіонах русня геям взагалі голови відрізає.
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10.07.2024 13:50 Відповісти
Fuck off russian pig
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10.07.2024 15:08 Відповісти
Так розказувати та показувати шо він в це вірить ,можно ,як шо йому добре платять ...
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10.07.2024 12:39 Відповісти
У старих маразм а ці ще молоді а такі дурні гляньте на схід китай каже сибір наш далекий схід наш населення жаліється путаніну що життя нема чоловіки у війні загинули мусліми і джамшути жінок ідівок насилують у москві мусліми москвичів принижують і б,ють а вони верещіть що україну розбомбило викликайте швидку психітрия до скону життя
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10.07.2024 12:43 Відповісти
кремлівський мардан мордор
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10.07.2024 12:44 Відповісти
Россия из соседней палаты уже победила. Можно спокойно принять пилюльку и идти на обед.
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10.07.2024 12:44 Відповісти
готовят шум для вывода контингента.
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10.07.2024 12:45 Відповісти
если бы, это обман
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10.07.2024 12:58 Відповісти
Цей тимчасовий шум спрямований на відвертання уваги від удару зс рф по Охматдіту. Через тиждень цей шум зникне і ніякого виводу не буде.
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10.07.2024 13:56 Відповісти
Скоріш для заморозки.
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10.07.2024 14:15 Відповісти
Мардану треба оголосити підозру у вчиненні злочину - публічних закликах у веденні агресивної війни та оголосити в розшук. Ця сциклива падаль повинна знати, що для нього почався зворотній відлік часу.
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10.07.2024 12:58 Відповісти
Тільки дякуючи вашій зеленій кротівні і недорозвиненим імбецилами 73%. Не забудьте зеленій блювоті ордени імені ***** повидавати - вони ж заслужили.
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10.07.2024 12:59 Відповісти
Все, що за 50 км від мацкви та ленінграда в них виглядає так само. І світла, газу, води, опалення також немає..
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10.07.2024 12:59 Відповісти
..то ми, дурачок мардан, просто ще не починали...
то виходить мардан-дебіл сАм закликає Українців бити по енергетиці Московії?..
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10.07.2024 13:07 Відповісти
Пішла команда втирати бидлу про "пабєду". Ну-ну. Цікаво.
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10.07.2024 13:12 Відповісти
задоволений тирсою у голові мардана. Хай продовжує.
Чомусь мені здається, що мардан не зможе доїхати до будь-якого міжнародного суду, бо його замочать прямо у москві хтось із розлючених громадян московії.
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10.07.2024 13:14 Відповісти
відкрийте банку -треба прибрати до кобздона цю російську мавпу , за..в вже.
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10.07.2024 13:15 Відповісти
Ні один пропагандист ще не пошкоджений. Вони продовжують свій цирк і насолоджуються. Ніхто їх не стримує і не намагається. Хоч би один дуже маленький дрон сів одному на пику і вибухнув. Бажано Морді цій або соловйову скабєєвой та ще там одна активна хоча їх там багато. А, Сімонян ще. Тоді заткнулась би всі і одразу. А якщо ні то нехай би усім по дрону,по дуже маленькому на пику
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10.07.2024 13:43 Відповісти
Вже пошкоджені, а декого взагалі розірвало.
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10.07.2024 13:52 Відповісти
Чудний кацап .. Сам казочки придумує і сам в них вірить .
Ну добре . Якщо задачі спєцабсєрациі виполнєни то чому б вам недобиткам руснявим - не забратись додому нах .?
Якщо задачі виполнєни то всьо , вайнє конец чи шо !!? Який сенс воювати далі якщо мети досягнуто ?
А тепер без сарказму . Гадаю - русня такі меседжі посилає неспроста . Це частина пропагандистської технології , спрямованої на українське суспільство ,, з метою приспати пильність , дати химерну надію і змусити повірити в те що ***** зацікавлене у завершення війни .
Це послання нам в першу чергу , давай мовляв - українці , ми вже вважаємо що війну виграли , тепер м'яч на вашому полі , складайте зброю , розходьтесь до домам і вайнє канєц .
Ага , як би не так !! Тут вам підєрам так і повірили . Ви такі чесні шо пц.
До речі - майже синхронно з кацапським уй.бком , меседжі про - нуно дагаварівацца почали посилати суспільству і ЗЕлені кацапські консерви , різні - Дмитруки і Шевченки . Совпадєніє - нє думаю .?!
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10.07.2024 13:52 Відповісти
Це спрямоване на російське суспільство, намагаються тимчасово перебити в інформаційному полі знищення Охматдіту. Через тиждень ніхто вже й не згадає про це "послання мардана".
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10.07.2024 13:54 Відповісти
Знищення Охматдиту на кацапії ледве не національне свято .
Немає сенсу перебивати його в інформаційному полі рашки . В Європі так , є сенс , а на болоті - немає .
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10.07.2024 13:58 Відповісти
Якби москалі були наддержавою дійсно - їх би це не парило. Але верхівка русні розуміє, що вони бананова хунта, яку рано чи піздно візьмуть за сраку на міжнародному трибуналі, тому і запускають іпсо, спрямоване на перебиття не тільки інформації про удар по Охматдіту, але й на кожний свій військовий злочин.
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10.07.2024 14:08 Відповісти
Тут ще одне . Передача в якій мардан оце все говорить - вийшла в ефір ще до удару по Охматдиту . Це ефір здається за 6 липня ,, чи може за 7 .
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10.07.2024 14:16 Відповісти
Ну так і удар по Охматдіту був спланований щє до удару по Охматдіту.
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10.07.2024 14:20 Відповісти
Та це зрозуміло . Але ж ви кажете що - мардан цим посланням намагався перебити в інфополі знищення Охматдиту . Але ж самого удару по лікарні ще не було ?
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10.07.2024 14:26 Відповісти
Удар вже був спланований, як і іпсятина по відбілюванню ЗС РФ, яку по таймеру виклав цей мордан.
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10.07.2024 14:31 Відповісти
Ну , як би там не було , одне я знаю точно - через свої пропагандистські ефіри русня щосили намагається впливати саме на українське суспільство . Це не підлягає сумніву . Та вони самі в цьому зізнаються . Багато разів вже доводилось чути від них таке - ми знаем что украінци нас тоже слишат .
Кацапи пречудово розуміють що ми їх слухаємо , і дивимось ,, і що попри заборону їхніх телеканалів в Україні , наші простофілі - змі і блогери , всю ту хрінь що вони несуть - поширять і розповсюдять якнайкраще . От і цей уривок з ефіру мардана - як доказ цього .
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10.07.2024 15:03 Відповісти
вони то святкують, але як сикуни: під прикриттям іпсятини про "впала українська ракета пво".
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10.07.2024 14:11 Відповісти
чому це падло ще живе?
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10.07.2024 13:53 Відповісти
Нема ще українського Моссаду.
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10.07.2024 14:16 Відповісти
*****'м скажи це пуйлу ,хай оголосить "всєнароднає лікаваніє па случаю пабєди" , виводить всі свої аналогавнєти, а сам хай сушить сухарі -тюрма в гаазі жде не дождеться пабєдителя-арестанта.
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10.07.2024 14:26 Відповісти
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10.07.2024 14:30 Відповісти
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10.07.2024 14:34 Відповісти
Уйобок.
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10.07.2024 14:49 Відповісти
Забродило по мережі, лайно рашистів, у передчутті свого розвалу сруськага міфа!! Пішло за отим, хлахманом суДНОМ, мацквою …
Ну усі сруськаї, утечуть до ***********, ой не усі…
Свято, невблаганно наближається, на рашистів!! А КОКА-КОЛИ, їм і не хочеться, перед смертю… Кайтеся, падлюки, за свої злочини, в Мирній Україні!!
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10.07.2024 14:56 Відповісти
Як виглядає пика Перемогателя\Демілітарізатора який розносить в хлам враждебний дрон своєю сверхсекретною зброєю!
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10.07.2024 15:37 Відповісти
да, да, да, вы - "пабедили", идите *****!
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10.07.2024 15:44 Відповісти
Кого Росія " побєдила", онкохворих дітей, чи дітей, які загинули під завалами будинку?
Я знаю, що воно гнида не читає цензор, але: проклята росія на віки.
І прийде час, що в вас народжуватись будуть прокляті діти: хворі і невиліковні. Нема спасіння росії.
Не хотіла так, не хочеться бажати зла бо це гріх, але росія та сама кончена гнила яма, яка сама породила собі прокльони. І вони справдяться.
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10.07.2024 15:47 Відповісти
Я понимаю, что главных пропагандистов типа Соловьёва, Симоньян, Киселёва - охраняют. Но сошек помельче, которые на них работают - типа этого Мардана, Красовского (который говорил, что украинских детей топить надо) и так далее - вряд ли охраняют. Ну или по крайней мере вряд ли охраняют очень хорошо. Почему нельзя показательное наказание устроить ?
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10.07.2024 17:28 Відповісти
ублюдоК.
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10.07.2024 18:48 Відповісти
Він не сергій , а сєргєй . Навіщо перекладати на українську мову ім"я цього покидька ? Тим більш , що ім"я та прізвища не перекладаються взагалі . Чи ми називаємо Іваном якогось Джона , наприклад ? Якщо перекладаєте ім"я , то перекладайте разом й прізвище , ось буде смішно , якщо впораєтесь ...
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10.07.2024 19:17 Відповісти
Кацапи всралися і посіпішили назвати себе переможцями 🤣
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10.07.2024 20:10 Відповісти
Московити вже працюють з КНДР по одним лекалам? Новина з розряду, а вчора в ночі північно - корейський космонавт висадився на Сонце !
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10.07.2024 21:42 Відповісти
 
 