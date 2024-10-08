Сообщено о подозрении "секретарю Союза журналистов России", которая снимает пропагандистские сюжеты в оккупированных регионах Донбасса, - прокуратура

Уроженка Константиновки лично создает и распространяет клипы и сериалы, в которых рассказывает истории псевдогероев "республики ДНР". Ей сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры гражданке заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Как действовала коллаборационистка?

По данным следствия, в 2022 году уроженка г. Константиновка, которая с 2017 года проживает в г. Москва РФ, из собственных идеологических мотивов поддержала полномасштабное вторжение государства-агрессора в Украину. Для помощи кремлевской власти распространять свое влияние на захваченные регионы Донецкой области, женщина согласилась занять псевдодолжность секретаря "Союза журналистов России".

Выдавая себя за "амбассадора ДНР", она в качестве члена "Гражданской палаты РФ" активно участвует в пропагандистских мероприятиях в поддержку "СВО". Подозреваемая лично создает и распространяет аудиовизуальный контент - клипы и сериалы, в которых рассказывает истории псевдогероев "республики". Кроме того, уже как военкор, в личном telegram-канале она распространяет фейки о военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В комментариях и интервью подконтрольным кремлю медиа псевдожурналистка акцентирует внимание на "положительных" изменениях в жизни "ДНР" после интеграции в РФ и отмечает "эффективную молодежную политику", которую проводит в захваченных регионах оккупационная власть.

Гражданка находится в розыске. Максимальное наказание - 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.