Сообщено о подозрении "секретарю Союза журналистов России", которая снимает пропагандистские сюжеты в оккупированных регионах Донбасса, - прокуратура

Колаборантка знімає пропагандистські сюжети

Уроженка Константиновки лично создает и распространяет клипы и сериалы, в которых рассказывает истории псевдогероев "республики ДНР". Ей сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры гражданке заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Как действовала коллаборационистка?

По данным следствия, в 2022 году уроженка г. Константиновка, которая с 2017 года проживает в г. Москва РФ, из собственных идеологических мотивов поддержала полномасштабное вторжение государства-агрессора в Украину. Для помощи кремлевской власти распространять свое влияние на захваченные регионы Донецкой области, женщина согласилась занять псевдодолжность секретаря "Союза журналистов России".

Выдавая себя за "амбассадора ДНР", она в качестве члена "Гражданской палаты РФ" активно участвует в пропагандистских мероприятиях в поддержку "СВО". Подозреваемая лично создает и распространяет аудиовизуальный контент - клипы и сериалы, в которых рассказывает истории псевдогероев "республики". Кроме того, уже как военкор, в личном telegram-канале она распространяет фейки о военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В комментариях и интервью подконтрольным кремлю медиа псевдожурналистка акцентирует внимание на "положительных" изменениях в жизни "ДНР" после интеграции в РФ и отмечает "эффективную молодежную политику", которую проводит в захваченных регионах оккупационная власть.

Гражданка находится в розыске. Максимальное наказание - 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Ск, клоуни. Від підозр у "колабораційній діяльності" цій мразі ні холодно ні жарко.
Підозра має бути - заклики до геноциду, викрадення дітей, участь у терористичних організаціях. І в розшук Інтерполу...
08.10.2024 18:35 Ответить
Повідомте про підозру Рудольфу Гессу. Вихлоп такий самий.
08.10.2024 18:22 Ответить
Це дійсно якийсь сюрреалізм. Пишуть що ця особа перебуває у розшуку, вказують її прізвище, імʼя та яку «посаду» вона займає у рашистів, і чомусь заблюрюють її обличчя. Яка мета цього блюріння? Хтось із редакторів Цензора зможе це пояснити. Якщо особа розшукується то навпаки її обличчя повинно бути на всіх стендах «Їх розшукують правоохоронні органи».
08.10.2024 19:10 Ответить
Повідомте про підозру Рудольфу Гессу. Вихлоп такий самий.
08.10.2024 18:22 Ответить
Треба по "Мєтоду Ківи" діяти!
08.10.2024 18:22 Ответить
ківа - це чітко... На раз-два
08.10.2024 18:41 Ответить
08.10.2024 18:33 Ответить
Це дійсно якийсь сюрреалізм. Пишуть що ця особа перебуває у розшуку, вказують її прізвище, імʼя та яку «посаду» вона займає у рашистів, і чомусь заблюрюють її обличчя. Яка мета цього блюріння? Хтось із редакторів Цензора зможе це пояснити. Якщо особа розшукується то навпаки її обличчя повинно бути на всіх стендах «Їх розшукують правоохоронні органи».
08.10.2024 19:10 Ответить
😂
08.10.2024 19:46 Ответить
Ск, клоуни. Від підозр у "колабораційній діяльності" цій мразі ні холодно ні жарко.
Підозра має бути - заклики до геноциду, викрадення дітей, участь у терористичних організаціях. І в розшук Інтерполу...
08.10.2024 18:35 Ответить
Не теба ніяких підозр. Просто відправте її до кабзона.
08.10.2024 18:47 Ответить
там уже квитки на жовтень розпродані - тільки на листопад, і то на 3 квартал та ще й на балконі а не в 1 ряду
08.10.2024 18:50 Ответить
Це створіння ,думаю не можно називати жінкою ,мамою ...це цегла з попіла , для бункера х*йла ...
08.10.2024 19:49 Ответить
 
 