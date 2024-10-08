Повідомлено про підозру "секретарю Союзу журналістів Росії", яка знімає пропагандистські сюжети в окупованих регіонах Донеччини, - прокуратура

Уродженка Костянтинівки особисто створює та розповсюджує кліпи і серіали, в яких розповідає історії псевдогероїв "республіки ДНР". Їй повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Як діяла колаборантка?

За даними слідства, у 2022 році уродженка м. Костянтинівка, яка з 2017 року проживає у м. Москва РФ, із власних ідеологічних мотивів підтримала повномасштабне вторгнення держави-агресора в Україну. Задля допомоги кремлівській владі поширювати свій вплив на захоплені регіони Донеччини, жінка погодилась обійняти псевдопосаду секретаря "Союзу журналістів Росії".

Вдаючи з себе "амбасадора ДНР", вона у якості члена "Громадської палати РФ" бере активну участь у пропагандистських заходах на підтримку "СВО". Підозрювана особисто створює та розповсюджує аудіовізуальний контент - кліпи і серіали, в яких розповідає історії псевдогероїв "республіки". Крім того, вже як воєнкор, в особистому telegram-каналі вона поширює фейки про військовослужбовців Збройних Сил України.

У коментарях та інтерв’ю підконтрольним кремлю медіа псевдожурналістка акцентує увагу на "позитивних" змінах в житті "ДНР" після інтеграції до РФ та наголошує на "ефективній молодіжній політиці", яку проводить у захоплених регіонах окупаційна влада.

Громадянка перебуває у розшуку. Максимальне покарання – 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.