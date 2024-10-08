УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6383 відвідувача онлайн
Новини
1 039 10

Повідомлено про підозру "секретарю Союзу журналістів Росії", яка знімає пропагандистські сюжети в окупованих регіонах Донеччини, - прокуратура

Колаборантка знімає пропагандистські сюжети

Уродженка Костянтинівки особисто створює та розповсюджує кліпи і серіали, в яких розповідає історії псевдогероїв "республіки ДНР". Їй повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Як діяла колаборантка?

За даними слідства, у 2022 році уродженка м. Костянтинівка, яка з 2017 року проживає у м. Москва РФ, із власних ідеологічних мотивів підтримала повномасштабне вторгнення держави-агресора в Україну. Задля допомоги кремлівській владі поширювати свій вплив на захоплені регіони Донеччини, жінка погодилась обійняти псевдопосаду секретаря "Союзу журналістів Росії".

Також дивіться: Затримано двох зрадниць, які працювали на окупаційні адміністрації рашистів на Луганщині та Харківщині, - СБУ. ФОТО

Вдаючи з себе "амбасадора ДНР", вона у якості члена "Громадської палати РФ" бере активну участь у пропагандистських заходах на підтримку "СВО". Підозрювана особисто створює та розповсюджує аудіовізуальний контент - кліпи і серіали, в яких розповідає історії псевдогероїв "республіки". Крім того, вже як воєнкор, в особистому telegram-каналі вона поширює фейки про військовослужбовців Збройних Сил України.

У коментарях та інтерв’ю підконтрольним кремлю медіа псевдожурналістка акцентує увагу на "позитивних" змінах в житті "ДНР" після інтеграції до РФ та наголошує на "ефективній молодіжній політиці", яку проводить у захоплених регіонах окупаційна влада.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашніков ходить меморіалом ліквідованих в Україні десантників у Шебекіно: "Только представьте себе масштаб нашего горя!" ВIДЕО

Громадянка перебуває у розшуку. Максимальне покарання – 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Автор: 

журналістика (1802) пропаганда (2850) Донецька область (9410) колабораціонізм (1193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ск, клоуни. Від підозр у "колабораційній діяльності" цій мразі ні холодно ні жарко.
Підозра має бути - заклики до геноциду, викрадення дітей, участь у терористичних організаціях. І в розшук Інтерполу...
показати весь коментар
08.10.2024 18:35 Відповісти
+5
Повідомте про підозру Рудольфу Гессу. Вихлоп такий самий.
показати весь коментар
08.10.2024 18:22 Відповісти
+5
Це дійсно якийсь сюрреалізм. Пишуть що ця особа перебуває у розшуку, вказують її прізвище, імʼя та яку «посаду» вона займає у рашистів, і чомусь заблюрюють її обличчя. Яка мета цього блюріння? Хтось із редакторів Цензора зможе це пояснити. Якщо особа розшукується то навпаки її обличчя повинно бути на всіх стендах «Їх розшукують правоохоронні органи».
показати весь коментар
08.10.2024 19:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повідомте про підозру Рудольфу Гессу. Вихлоп такий самий.
показати весь коментар
08.10.2024 18:22 Відповісти
Треба по "Мєтоду Ківи" діяти!
показати весь коментар
08.10.2024 18:22 Відповісти
ківа - це чітко... На раз-два
показати весь коментар
08.10.2024 18:41 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 18:33 Відповісти
Це дійсно якийсь сюрреалізм. Пишуть що ця особа перебуває у розшуку, вказують її прізвище, імʼя та яку «посаду» вона займає у рашистів, і чомусь заблюрюють її обличчя. Яка мета цього блюріння? Хтось із редакторів Цензора зможе це пояснити. Якщо особа розшукується то навпаки її обличчя повинно бути на всіх стендах «Їх розшукують правоохоронні органи».
показати весь коментар
08.10.2024 19:10 Відповісти
😂
показати весь коментар
08.10.2024 19:46 Відповісти
Ск, клоуни. Від підозр у "колабораційній діяльності" цій мразі ні холодно ні жарко.
Підозра має бути - заклики до геноциду, викрадення дітей, участь у терористичних організаціях. І в розшук Інтерполу...
показати весь коментар
08.10.2024 18:35 Відповісти
Не теба ніяких підозр. Просто відправте її до кабзона.
показати весь коментар
08.10.2024 18:47 Відповісти
там уже квитки на жовтень розпродані - тільки на листопад, і то на 3 квартал та ще й на балконі а не в 1 ряду
показати весь коментар
08.10.2024 18:50 Відповісти
Це створіння ,думаю не можно називати жінкою ,мамою ...це цегла з попіла , для бункера х*йла ...
показати весь коментар
08.10.2024 19:49 Відповісти
 
 