РФ готує нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, - ГУР
Російська Федерація готує нові "антиукраїнські інформаційні" операції у країнах Європи, спрямовані, зокрема, проти українських біженців. Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України.
Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія уже проводить відповідні заходи у країнах ЄС. Зокрема, в Італії росіяни використовують своїх пособників - так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.
"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької й Луганської областей", - розповів Скібіцький.
Також представник ГУР наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.
"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", - пояснив Скібіцький.
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А усі дії української влади - максимально сприяти тій пропаганді?
Куди там кацапам до зелебобікив.. їм ще майстер клас у зелених брати треба. Або.. всі зелені - кацапи і працюють на рашу