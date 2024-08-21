УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9827 відвідувачів онлайн
Новини
2 222 8

РФ готує нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, - ГУР

РФ готує нові пропагандистські операції у Європі проти біженців з України

Російська Федерація готує нові "антиукраїнські інформаційні" операції у країнах Європи, спрямовані, зокрема, проти українських біженців. Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України.

Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія уже проводить відповідні заходи у країнах ЄС. Зокрема, в Італії росіяни використовують своїх пособників - так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.

"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької й Луганської областей", - розповів Скібіцький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На супермаркет в окупованому Донецьку впали уламки збитої ракети: Роспропаганда збрехала про "удар" та "величезну кількість жертв". ВIДЕО

Також представник ГУР наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну. 

"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", - пояснив Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційно спростовуємо заяви російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС, - МЗС

Автор: 

пропаганда (2791) розвідка (3854) росія (64871) Скібіцький (293) ГУР (484)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України

А усі дії української влади - максимально сприяти тій пропаганді?
показати весь коментар
21.08.2024 15:10 Відповісти
Ну то зробіть такі умови, щоб вони захотіли повернутися!
показати весь коментар
21.08.2024 15:19 Відповісти
Мені здається, що РФ то готує разом з українською владою.
показати весь коментар
21.08.2024 15:23 Відповісти
ПРОПАГАНДИСТСЬКА ОПЕРАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ЦЕ ПОВНЕЗНІ СТАДІОНИ УКРАЇНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ УБОЛЮВАЛЬНИКІВ. ЖЕРЕБЦІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ...
показати весь коментар
21.08.2024 15:29 Відповісти
Щось на Олімпіаді на матчах збірної України майже не було українських вболівальників! А от негрів- вболівальників було повнісінько!
показати весь коментар
21.08.2024 15:44 Відповісти
тут головне не вийти на самих себе
показати весь коментар
21.08.2024 16:00 Відповісти
Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України

Куди там кацапам до зелебобікив.. їм ще майстер клас у зелених брати треба. Або.. всі зелені - кацапи і працюють на рашу
показати весь коментар
21.08.2024 20:06 Відповісти
Щоб українці не повернулись піклується 'українська' зевлада
показати весь коментар
22.08.2024 00:07 Відповісти
 
 