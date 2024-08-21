РФ готує нові пропагандистські операції у Європі, спрямовані проти українських біженців, - ГУР

Російська Федерація готує нові "антиукраїнські інформаційні" операції у країнах Європи, спрямовані, зокрема, проти українських біженців. Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України.

Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія уже проводить відповідні заходи у країнах ЄС. Зокрема, в Італії росіяни використовують своїх пособників - так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.

"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької й Луганської областей", - розповів Скібіцький.

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Також представник ГУР наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.

"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше – щоб ніколи не поверталися до нас", - пояснив Скібіцький.

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