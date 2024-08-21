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РФ готовит новые пропагандистские операции в Европе, направленные против украинских беженцев, - ГУР

РФ готує нові пропагандистські операції у Європі проти біженців з України

Российская Федерация готовит новые "антиукраинские информационные" операции в странах Европы, направленные, в частности, против украинских беженцев. Цель российской пропаганды - убедить людей, которые выехали из-за войны, не возвращаться обратно в Украину.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия уже проводит соответствующие мероприятия в странах ЕС. В частности, в Италии россияне используют своих пособников - так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

"Это презентации различных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - рассказал Скибицкий.

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Также представитель ГУР отметил, что россияне очень активно работают с нашими гражданами, которые выехали в страны Европы из-за начатой Россией войны.

"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание различных обществ, обучение детей, церковь - то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше - чтобы никогда не возвращались к нам", - объяснил Скибицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официально опровергаем заявления российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС, - МИД

Автор: 

пропаганда (3665) разведка (4168) россия (95326) Скибицкий (290) ГУР (411)


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Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України

А усі дії української влади - максимально сприяти тій пропаганді?
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21.08.2024 15:10 Ответить
Ну то зробіть такі умови, щоб вони захотіли повернутися!
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21.08.2024 15:19 Ответить
Мені здається, що РФ то готує разом з українською владою.
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21.08.2024 15:23 Ответить
ПРОПАГАНДИСТСЬКА ОПЕРАЦІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ ЦЕ ПОВНЕЗНІ СТАДІОНИ УКРАЇНСЬКИХ ФУТБОЛЬНИХ УБОЛЮВАЛЬНИКІВ. ЖЕРЕБЦІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ...
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21.08.2024 15:29 Ответить
Щось на Олімпіаді на матчах збірної України майже не було українських вболівальників! А от негрів- вболівальників було повнісінько!
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21.08.2024 15:44 Ответить
тут головне не вийти на самих себе
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21.08.2024 16:00 Ответить
Мета російської пропаганди - переконати людей, які виїхали через війну, не повертатися назад до України

Куди там кацапам до зелебобікив.. їм ще майстер клас у зелених брати треба. Або.. всі зелені - кацапи і працюють на рашу
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21.08.2024 20:06 Ответить
Щоб українці не повернулись піклується 'українська' зевлада
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22.08.2024 00:07 Ответить
 
 