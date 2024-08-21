РФ готовит новые пропагандистские операции в Европе, направленные против украинских беженцев, - ГУР
Российская Федерация готовит новые "антиукраинские информационные" операции в странах Европы, направленные, в частности, против украинских беженцев. Цель российской пропаганды - убедить людей, которые выехали из-за войны, не возвращаться обратно в Украину.
Об этом заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия уже проводит соответствующие мероприятия в странах ЕС. В частности, в Италии россияне используют своих пособников - так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.
"Это презентации различных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", - рассказал Скибицкий.
Также представитель ГУР отметил, что россияне очень активно работают с нашими гражданами, которые выехали в страны Европы из-за начатой Россией войны.
"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание различных обществ, обучение детей, церковь - то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше - чтобы никогда не возвращались к нам", - объяснил Скибицкий.
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А усі дії української влади - максимально сприяти тій пропаганді?
Куди там кацапам до зелебобікив.. їм ще майстер клас у зелених брати треба. Або.. всі зелені - кацапи і працюють на рашу