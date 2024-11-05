РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6455 посетителей онлайн
Новости
2 367 2

Оккупанты обстреливают Харьков КАБами, возможны повторные пуски

вибух

В ночь на 5 ноября российские войска сбрасывают на Харьков КАБы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе прогремела серия взрывов - будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!" - подчеркнул он.

Ранее Воздушные силы предупреждали о КАБ в направлении Харькова.

Смотрите также: Сутки на Харьковщине: удары по областному центру и обстрелы 3 районов. В Ковшаровке под завалами тела 3 человек. ФОТО

Автор: 

обстрел (28195) Харьков (7620) КАБ (395)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Твари рашистские. Летчики, что их пускают, должны возвращаться к своей расстрелянной семье.
показать весь комментарий
05.11.2024 01:10 Ответить
щось потрібно робити з цими КАБами.
показать весь комментарий
05.11.2024 08:36 Ответить
 
 