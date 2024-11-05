Оккупанты обстреливают Харьков КАБами, возможны повторные пуски
В ночь на 5 ноября российские войска сбрасывают на Харьков КАБы.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе прогремела серия взрывов - будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу!" - подчеркнул он.
Ранее Воздушные силы предупреждали о КАБ в направлении Харькова.
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pacerhard melina
показать весь комментарий05.11.2024 01:10 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий05.11.2024 08:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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