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Новини
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Росіяни вдарили КАБами по Шевченківському та Київському районах Харкова

вибух

В ніч на 5 листопада російські війська атакували Харків КАБами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті пролунала серія вибухів - будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту!" - наголосив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про КАБ в напрямку Харкова.

Згодом Терехов розповів, що росіяни вдарили Шевченківському та Київському районах Харкова.

"За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває", - уточнив мер.

Читайте: Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів. У Ківшарівці під завалами тіла трьох людей. ФОТО

Автор: 

обстріл (29527) Харків (5740) КАБ (396)


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Твари рашистские. Летчики, что их пускают, должны возвращаться к своей расстрелянной семье.
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05.11.2024 01:10 Відповісти
щось потрібно робити з цими КАБами.
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05.11.2024 08:36 Відповісти
 
 