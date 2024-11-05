Росіяни вдарили КАБами по Шевченківському та Київському районах Харкова

В ніч на 5 листопада російські війська атакували Харків КАБами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті пролунала серія вибухів - будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту!" - наголосив він.

Раніше Повітряні сили попереджали про КАБ в напрямку Харкова.

Згодом Терехов розповів, що росіяни вдарили Шевченківському та Київському районах Харкова.

"За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває", - уточнив мер.

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