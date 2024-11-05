Росіяни вдарили КАБами по Шевченківському та Київському районах Харкова
В ніч на 5 листопада російські війська атакували Харків КАБами.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті пролунала серія вибухів - будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту!" - наголосив він.
Раніше Повітряні сили попереджали про КАБ в напрямку Харкова.
Згодом Терехов розповів, що росіяни вдарили Шевченківському та Київському районах Харкова.
"За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває", - уточнив мер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
pacerhard melina
показати весь коментар05.11.2024 01:10 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
krot_lub
показати весь коментар05.11.2024 08:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль