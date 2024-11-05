Ночной обстрел Харькова: КАБ попали в лесополосу и по открытой территории, есть пострадавшие
В ночь на 5 ноября российские нанесли удары КАБов по Харькову. Зафиксированы "прилеты" в Шевченковском и Киевском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Он отметил, что в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу. В результате удара в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, у одного из них поврежден фасад.
"Пострадали две женщины - резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс", - отметил Терехов.
В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.
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