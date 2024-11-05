Нічний обстріл Харкова: КАБи влучили у лісосмугу та по відкритій території, є постраждалі
У ніч проти 5 листопада російські завдали ударів КАБів по Харкову. Зафіксовані "прильоти" у Шевченківському та Київському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, що у Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу. Внаслідок удару у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад.
"Постраждали дві жінки - різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес", - зазначив Терехов.
У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.
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