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Нічний обстріл Харкова: КАБи влучили у лісосмугу та по відкритій території, є постраждалі

Удар КАБами по Харкову

У ніч проти 5 листопада російські завдали ударів КАБів по Харкову. Зафіксовані "прильоти" у Шевченківському та Київському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що у Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу. Внаслідок удару у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад.

"Постраждали дві жінки - різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес", - зазначив Терехов.

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.

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Автор: 

Харків (5740) КАБ (396)


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