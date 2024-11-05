В Курской области Украина использует лучшую технику, при этом на Донетчине ее не хватает, - Forbes
В восточных регионах Украины военным не хватает техники, в то же время Силы обороны в Курской области используют лучшую.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
"26 октября или незадолго три лучшие машины ВСУ американского производства - пара боевых машин M-2 Bradley и танк M-1 Abrams - были замечены в боях в Курской области РФ, Они прошли брешь в обороне россиян к югу от маленького села Новый Путь, попавшего в поле зрения БПЛА.
Bradley продвигались вперед, выпуская дым для прикрытия и стреляя из своих автоматических пушек. Штурм поддерживал Abrams. Россияне, которые сидели в посадке провалили попытки отразить атаку", - говорится в сообщении.
Однако в издании отмечают, что не понимают, какой в этом смысл, поскольку Новый путь находится далеко от Курахово Донецкой области, где сейчас ведутся критически важные бои.
"В то время, как элитная 47-я механизированная бригада украинской армии - единственный пользователь украинских М-2 и М-1 - побеждает в бессмысленных боях возле приграничного села с Россией, разбитая 79-я украинская десантно-штурмовая бригада еле держится на линии обороны в г. Ильинка, шесть верст к югу от Курахово. Если падет Ильинка, то, скорее всего, падет и Курахово. Если Курахово падет, россияне могут зажать полдюжины украинских бригад к выступлению на юге Донецкой области. Принудительное выступление - или "мешок", если позаимствовать термин украинского журналиста Станислава Асеева - является классической тактикой на поле боя, которую российская армия в Украине использовала с разрушительным эффектом в последние месяцы", - пишет издание.
Как рассказал Асеев, россиян продолжают использовать эту тактику, обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления". Тогда "даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск".
По словам журналистов, если Силы обороны потеряют эти территории, то им останется отчаянно держать город-крепость Покровск. Однако если потеряют и его, то вся их линия обороны на востоке Украины может развалиться.
В издании отметили, что ставки на востоке огромные, тогда как на Курщине, в лучшем случае, - неоднозначные. Сильные украинские войска со многими лучшими машинами иностранного производства в начале августа вторглись сюда и быстро захватили сотни квадратных километров. Это стало впечатляющим тактическим достижением, однако стратегические последствия атаки все еще неясны.
"Если Украина пыталась привлечь значительные российские силы к Курску, чтобы истощить российские силы на востоке Украины, это не удалось: Россия смогла контратаковать на Курске, не замедлив свое наступление на Донецк. Если Украина стремится удерживать часть Курска, чтобы обменять ее на части оккупированной Россией Украины во время каких-либо будущих мирных переговоров, она, очевидно, делает ставку, что не потеряет больше украинской земли в результате вторжения, чем получит во время возможных переговоров. Это опасная ставка", - отмечает Forbes.
Подобные сомнения относительно ценности Курщины на фоне боев на Ильинке и риски для Курахово и Покровска разделяют и некоторые украинские военные.
Оператор БПЛА, известный в соцсети Х под ником Kriegsforscher поставил под сомнение целесообразность текущих украинских операций. Он убежден, что "Брэдли" и "Абрамсы" должны быть на востоке Украины, помогая сдерживать непрерывное российское наступление.
"Очень трудно принять и понять преимущества пребывания здесь, на полях Курской области, теряя города", - написал он.
Накануне Forbes писал, что оккупанты пытаются выбить Силы обороны Украины из села Ильинка под Курахово, но несут сокрушительные потери в технике.
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Там зараз війна дронів артилерії, і піхоти.
В курській області, ми маємо, ще поки маємо можливість, її використовувати з мінімальними втратами, і знищений там орк, це мінус на інших напрямках....
Шкода лише, що таку операцію не розпочали відразу після втечі москалів з Сумської, Чернігівської області....
ми маємо перевагу в рейдових діях, і це варто використовувати....
А загнати людей, і техніку на пристріляні позиції, багато розуму не треба...
Я питаю звідки ви берете інформацію про РЕАЛЬНИЙ стан справ на Курщині?
Я щоденно бачу некрологи про наших загиблих військових на сході.
Де можна почитати правду про наші втрати на Курщині?
хто тобі сказав що у суджанському районі дронів у кацапів менше ?
там: 1 у кожній хаті сидить "наводчик" з телеграмом
2 у кацапів величезна перевага у розвідувальних бпла
3 у кацапів величезна перевага у ос та техніці.
Але вони обидва НЕ мерзнуть в окопах, не потерпають від нестачі їжі та ***********, від контузій і поранень.
А тактика залишення коридору для відступу- це стара монгольська тактика відома ще з середніх віків, саме так для прикладу, у битві на р.Калка (під Маріком) в 1226 монголи змусили авангард війська Русі відступати в потрібному напрямку і зім'яти власні основні сили які тільки перейшли річку в брод і не встигли вишикуватись
Йду гляну телемарафон, переконаюсь що все йде згідно плану меремоги
Тобто "просере курщину" необмежеться.
І потім ще під Авдос кинули коли вже було пізно
Суттєва різниця лише в тому, що Кринки все таки були нашою територією, а з курської області доведеться колись піти (як би там не фантазували фантазери).
Звісно залишається можливість того, що десь там є геніальний стратегічний план операції, але з 2022 його так і не видно.
От ймовірно, те саме буде і в курській області, лише масштабніше. Втім послів потрібно багато.
Насправді, після відступу ЗСУ від Вовченки та Степанівки бої точаться на околиці Іллінки, що північніше Курахівського водосховища. А Іллінка, про яку повідає Forbes, знаходиться за 3,5 км на північний захід від Антонівки, яка наразі не є окупованою російськими військами і на підступах до якої на даний час ідуть бої.
Що стосується використання західної техніки в Курській області, то на то, як вбачається, є дві причини:
1) використання техніки для маневрених бойових дій ефективніше й безпечніше у лісовій зоні Курщини, а ніж на відкритій території в Донецьких степах;
2) призвичаювання свідомості західних союзників до неминучості використання їхнього озброєння і техніки на теритопії пітьми.
В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили https://zn.ua/ ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец... автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.
Все, що треба знати про курську операцію.
Ну а дискутувати по суті із зебілом який верзе ахінею і ще й намагається вангувати, звичайно що не має жодного сенсу.
Это больше, чем на Покровском направлении к примеру и составляет не 0.5 процента, а 10 процентов.
Это 7 бригад, 19 полков и 5 батальонов.
По сути для купирования курского наступления ВСУ противник сосредоточил немного большие силы. В целом до 80 тысяч личного состава. Группировка ВСУ около 70 тысяч. Никаких в 5 раз больших резервов у противника там нет и никогда не было. Количество сил снятых врагом непосредственно с фронта тоже установлено и оно в целом составляет до трети этой группировки.
Остальные войска были подтянуты из внутренних областей рфии.
В целом Курская операция в наступательном смысле себя исчерпала еще месяц назад и теперь перешла в оборонительную фазу.
про безглуздість нам пишуть чорти які дали нам аж 30 абрамсів і забороняють бити по аеродромах через що русня і суне при підтримці своїх кабів 🤡
Чи в Forbes заправляє новинами їх московська редакція?