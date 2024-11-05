В Курской области Украина использует лучшую технику, при этом на Донетчине ее не хватает, - Forbes

В восточных регионах Украины военным не хватает техники, в то же время Силы обороны в Курской области используют лучшую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"26 октября или незадолго три лучшие машины ВСУ американского производства - пара боевых машин M-2 Bradley и танк M-1 Abrams - были замечены в боях в Курской области РФ, Они прошли брешь в обороне россиян к югу от маленького села Новый Путь, попавшего в поле зрения БПЛА.

Bradley продвигались вперед, выпуская дым для прикрытия и стреляя из своих автоматических пушек. Штурм поддерживал Abrams. Россияне, которые сидели в посадке провалили попытки отразить атаку", - говорится в сообщении.

Однако в издании отмечают, что не понимают, какой в этом смысл, поскольку Новый путь находится далеко от Курахово Донецкой области, где сейчас ведутся критически важные бои.

"В то время, как элитная 47-я механизированная бригада украинской армии - единственный пользователь украинских М-2 и М-1 - побеждает в бессмысленных боях возле приграничного села с Россией, разбитая 79-я украинская десантно-штурмовая бригада еле держится на линии обороны в г. Ильинка, шесть верст к югу от Курахово. Если падет Ильинка, то, скорее всего, падет и Курахово. Если Курахово падет, россияне могут зажать полдюжины украинских бригад к выступлению на юге Донецкой области. Принудительное выступление - или "мешок", если позаимствовать термин украинского журналиста Станислава Асеева - является классической тактикой на поле боя, которую российская армия в Украине использовала с разрушительным эффектом в последние месяцы", - пишет издание.

Как рассказал Асеев, россиян продолжают использовать эту тактику, обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления". Тогда "даже в боеспособных частях часто начинается паника окружения, что приводит к отводу войск".

По словам журналистов, если Силы обороны потеряют эти территории, то им останется отчаянно держать город-крепость Покровск. Однако если потеряют и его, то вся их линия обороны на востоке Украины может развалиться.

В издании отметили, что ставки на востоке огромные, тогда как на Курщине, в лучшем случае, - неоднозначные. Сильные украинские войска со многими лучшими машинами иностранного производства в начале августа вторглись сюда и быстро захватили сотни квадратных километров. Это стало впечатляющим тактическим достижением, однако стратегические последствия атаки все еще неясны.

"Если Украина пыталась привлечь значительные российские силы к Курску, чтобы истощить российские силы на востоке Украины, это не удалось: Россия смогла контратаковать на Курске, не замедлив свое наступление на Донецк. Если Украина стремится удерживать часть Курска, чтобы обменять ее на части оккупированной Россией Украины во время каких-либо будущих мирных переговоров, она, очевидно, делает ставку, что не потеряет больше украинской земли в результате вторжения, чем получит во время возможных переговоров. Это опасная ставка", - отмечает Forbes.

Подобные сомнения относительно ценности Курщины на фоне боев на Ильинке и риски для Курахово и Покровска разделяют и некоторые украинские военные.

Оператор БПЛА, известный в соцсети Х под ником Kriegsforscher поставил под сомнение целесообразность текущих украинских операций. Он убежден, что "Брэдли" и "Абрамсы" должны быть на востоке Украины, помогая сдерживать непрерывное российское наступление.

"Очень трудно принять и понять преимущества пребывания здесь, на полях Курской области, теряя города", - написал он.

Накануне Forbes писал, что оккупанты пытаются выбить Силы обороны Украины из села Ильинка под Курахово, но несут сокрушительные потери в технике.

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