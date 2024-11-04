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Новости Война
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Оккупанты пытаются выбить Силы обороны Украины из села Ильинка под Курахово, однако отмечают сокрушительные потери в технике, - Forbes

Знищення російської техніки

К северу от Угледара в Донецкой области россияне пытаются продвигаться на север. Здесь 2000 бойцам 79 бригады ВСУ противостоит 10-тысячная группировка 20-й мотострелковой дивизии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Главная цель россиян - выбить украинскую бригаду из села Ильинка, что в 50 км к западу от Донецка. Если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово, ключевой позиции для обороны украинцев на юге Донецкой области.

"Ситуация близка к критической", - цитирует издание одного из операторов БпЛА 79 десантно-штурмовой бригады.

Десантники здесь отбивают массированные штурмы россиян и выводят из строя десятки единиц техники врага. Аналитик Эндрю Перпетуа сообщил о 206 уничтоженных, поврежденных и брошенных российских единиц техники. На этом участке фронта он насчитал 49 единиц техники ВСУ.

"Однако Кремль нашел выигрышную стратегию в выгодное время и явно готов обменять технику и войска на территорию", - отмечает Forbes.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Катериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Также читайте: Курахово каждый день страдает от террористических атак россиян, - пресс-офицер 79-й ОДШБр Дрималовский

Автор: 

Forbes (118) Донецкая область (10119) боевые действия (4429)


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Не "проте ЗАЗНАЧАЮТЬ нищівних втрат у техніці", а ЗАЗНАЮТЬ.
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04.11.2024 13:03 Ответить
Окупанти намагаються вибити Сили оборони України із села Іллінка під Кураховим, проте зазначають нищівних втрат у техніці

Окупанти зазначають нищівних втрат у техніці, проте ми невпинно втрачаємо території.
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04.11.2024 13:03 Ответить
Forbes переплутав селища з однаковою назвою.
Бої наразі йдуть біля Іллінки північніше Кураховського водосховища. А Іллінка, яку має на увазі видання, розташована за 3,5 км на північний захід від Антонівки, яка не є окупованою російськими військами і за яку на цей час йдуть бої.
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04.11.2024 14:39 Ответить
 
 