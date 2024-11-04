Окупанти намагаються вибити Сили оборони України із села Іллінка під Кураховим, проте зазнають нищівних втрат у техніці, - Forbes

Північніше Вугледару на Донеччині росіяни намагаються просуватися на північ. Тут 2000 бійцям 79 бригади ЗСУ протистоїть 10-тисячне угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Головна мета росіян - вибити українську бригаду з села Іллінка, що за 50 км на захід від Донецька. Якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому, ключовій позиції для оборони українців на півдні Донецької області.

"Ситуація близька до критичної", - цитує видання одного з операторів БпЛА 79 десантно-штурмової бригади.

Десантники тут відбивають масовані штурми росіян і виводять з ладу десятки одиниць техніки ворога. Аналітик Ендрю Перпетуа повідомив про 206 знищених, пошкоджених і покинутих російських одиниць техніки. На цій ділянці фронту він нарахував 49 одиниць техніки ЗСУ.

"Однак Кремль знайшов виграшну стратегію у вигідний час і явно готовий обміняти техніку і війська на територію", - зазначає Forbes.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби Сили оборони продовжували стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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