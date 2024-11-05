У Курській області Україна використовує найкращу техніку, при цьому на Донеччині її не вистачає, - Forbes

У східних регіонах України військовим не вистачає техніки, водночас Сили оборони у Курській області використовують найкращу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"26 жовтня або незадовго три найкращі машини ЗСУ американського виробництва - пара бойових машин M-2 Bradley і танк M-1 Abrams - були помічені у боях у Курській області РФ, Вони пройшли пролом в обороні росіян на південь від маленького села Новий Путь, що потрапило у поле зору БПЛА.

Bradley просувались вперед, випускаючи дим для прикриття та стріляючи зі своїх автоматичних гармат. Штурм підтримував Abrams. Росіяни, які сиділи у посадці провалили спроби відбити атаку", - йдеться в повідомленні.

Однак у виданні наголошують, що не розуміють, який у цьому сенс, адже Новий шлях знаходиться далеко від Курахового Донецької області, де зараз ведуться критично важливі бої.

"У той час, як елітна 47 механізована бригада української армії - єдиний користувач українських М-2 і М-1 - перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, шість верст на південь від Курахового. Якщо впаде Іллінка, то, швидше за все, впаде і Курахове. Якщо Курахове впаде, росіяни можуть затиснути пів дюжини українських бригад до виступу на півдні Донецької області. Примусовий виступ - або "мішок", якщо запозичити термін українського журналіста Станіслава Асєєва - є класичною тактикою на полі бою, яку російська армія в Україні використала з руйнівним ефектом в останні місяці", - пише видання.

Як пояснив Асєєв, росіян продовжують використовувати цю тактику, обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу". Тоді "навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ".

За словами журналістів, якщо Сили оборони втратять ці території, то їм залишиться відчайдушно тримати місто-фортецю Покровськ. Однак якщо втратять і його, то вся їхня лінія оборони на сході України може розвалитися.

У виданні наголосили, що ставки на сході величезні, тоді як на Курщині - у кращому випадку неоднозначні. Сильні українські війська з багатьма найкращими машинами іноземного виробництва на початку серпня вторглися сюди і швидко захопили сотні квадратних кілометрів. Це стало вражаючим тактичним досягненням, однак стратегічні наслідки атаки все ще неясні.

"Якщо Україна намагалася залучити значні російські сили до Курська, щоб виснажити російські сили на сході України, це не вдалося: Росія змогла контратакувати на Курську, не сповільнивши свій наступ на Донецьк. Якщо Україна прагне утримувати частину Курська, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час будь-яких майбутніх мирних переговорів, вона, очевидно, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, ніж отримає під час можливих переговорів. Це небезпечна ставка", - зазначає Forbes.

Подібні сумніви щодо цінності Курщини на тлі боїв на Іллінку й ризики для Курахового та Покровська розділяють й деякі українські військові.

Оператор БПЛА, відомий у соцмережі Х за ніком Kriegsforscher поставив під сумнів доцільність поточних українських операцій. Він переконаний, що "Бредлі" та "Абрамси" мають бути на сході України, допомагаючи стримувати невпинний російський наступ.

"Дуже важко прийняти й зрозуміти переваги перебування тут, на полях Курської області, втрачаючи міста", - написав він.

Напередодні Forbes писав, що окупанти намагаються вибити Сили оборони України із села Іллінка під Кураховим, проте зазнають нищівних втрат у техніці.

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