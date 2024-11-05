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Новини Війна
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У Курській області Україна використовує найкращу техніку, при цьому на Донеччині її не вистачає, - Forbes

bradley

У східних регіонах України військовим не вистачає техніки, водночас Сили оборони у Курській області  використовують найкращу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

"26 жовтня або незадовго три найкращі машини ЗСУ американського виробництва - пара бойових машин M-2 Bradley і танк M-1 Abrams - були помічені у боях у Курській області РФ, Вони пройшли пролом в обороні росіян на південь від маленького села Новий Путь, що потрапило у поле зору БПЛА.

Bradley просувались вперед, випускаючи дим для прикриття та стріляючи зі своїх автоматичних гармат. Штурм підтримував Abrams. Росіяни, які сиділи у посадці провалили спроби відбити атаку", - йдеться в повідомленні.

Однак у виданні наголошують, що не розуміють, який у цьому сенс, адже Новий шлях знаходиться далеко від Курахового Донецької області, де зараз ведуться критично важливі бої.

"У той час, як елітна 47 механізована бригада української армії - єдиний користувач українських М-2 і М-1 - перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, шість верст на південь від Курахового. Якщо впаде Іллінка, то, швидше за все, впаде і Курахове. Якщо Курахове впаде, росіяни можуть затиснути пів дюжини українських бригад до виступу на півдні Донецької області. Примусовий виступ - або "мішок", якщо запозичити термін українського журналіста Станіслава Асєєва - є класичною тактикою на полі бою, яку російська армія в Україні використала з руйнівним ефектом в останні місяці", - пише видання.

Як пояснив Асєєв, росіян продовжують використовувати цю тактику, обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу". Тоді "навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ".

За словами журналістів, якщо Сили оборони втратять ці території, то їм залишиться відчайдушно тримати місто-фортецю Покровськ. Однак якщо втратять і його, то вся їхня лінія оборони на сході України може розвалитися.

У виданні наголосили, що ставки на сході величезні, тоді як на Курщині - у кращому випадку неоднозначні. Сильні українські війська з багатьма найкращими машинами іноземного виробництва на початку серпня вторглися сюди і швидко захопили сотні квадратних кілометрів. Це стало вражаючим тактичним досягненням, однак стратегічні наслідки атаки все ще неясні.

"Якщо Україна намагалася залучити значні російські сили до Курська, щоб виснажити російські сили на сході України, це не вдалося: Росія змогла контратакувати на Курську, не сповільнивши свій наступ на Донецьк. Якщо Україна прагне утримувати частину Курська, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час будь-яких майбутніх мирних переговорів, вона, очевидно, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, ніж отримає під час можливих переговорів. Це небезпечна ставка", - зазначає Forbes.

Подібні сумніви щодо цінності Курщини на тлі боїв на Іллінку й ризики для Курахового та Покровська розділяють й деякі українські військові.

Оператор БПЛА, відомий у соцмережі Х за ніком Kriegsforscher поставив під сумнів доцільність поточних українських операцій. Він переконаний, що "Бредлі" та "Абрамси" мають бути на сході України, допомагаючи стримувати невпинний російський наступ.

"Дуже важко прийняти й зрозуміти переваги перебування тут, на полях Курської області, втрачаючи міста", - написав він.

Напередодні Forbes писав, що окупанти намагаються вибити Сили оборони України із села Іллінка під Кураховим, проте зазнають нищівних втрат у техніці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни окупували Степанівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Forbes (161) техніка (1872) бойові дії (4184)


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Топ коментарі
+42
Ну так же ж Курськ - це забавка наркОманського. Потужного верховного блазня країни
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05.11.2024 08:22 Відповісти
+31
Все просто. В жОПі вороги та шпигуни а в Генштабі довбой@би- "чєго ізволітє". Так переможемо.
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05.11.2024 08:23 Відповісти
+31
А тупорилй ішак думав, що його авантюра буде мати якийсь практичний ефект? Таке міг вчитинити тільки повний недоумок: забрати найкращі сили і техніку з гарячого фронту та відкрити додатково ще 300 км фронту. "Геніальний план" від безтолкового ішака! В результаті просрав весь Донбас і просере курщину. Це обкурене чмо нінащо не здатне. Гнати мудака поганою мітлою.
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05.11.2024 08:28 Відповісти
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Ну так же ж Курськ - це забавка наркОманського. Потужного верховного блазня країни
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05.11.2024 08:22 Відповісти
А мож все по методичке пыни?
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05.11.2024 08:55 Відповісти
Шановні, а якщо подумати головою, і без всяких зрад, чи могли б ми так використовувати техніку на сході, з тією кількістю дронів що зараз там сконцентрована, ні, і крапка.
Там зараз війна дронів артилерії, і піхоти.
В курській області, ми маємо, ще поки маємо можливість, її використовувати з мінімальними втратами, і знищений там орк, це мінус на інших напрямках....
Шкода лише, що таку операцію не розпочали відразу після втечі москалів з Сумської, Чернігівської області....
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05.11.2024 09:20 Відповісти
Хто вам сказав, що в Курській області у ворога менше дронів, ніж на нашому сході?
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05.11.2024 09:41 Відповісти
Пані, ви хочаб маєте уявлення в різниці позиційних боїв, і маневрених....
ми маємо перевагу в рейдових діях, і це варто використовувати....
А загнати людей, і техніку на пристріляні позиції, багато розуму не треба...
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05.11.2024 10:00 Відповісти
Я не стверджую, що я експерт.
Я питаю звідки ви берете інформацію про РЕАЛЬНИЙ стан справ на Курщині?
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05.11.2024 10:06 Відповісти
З польської "Жицє Варшави"
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05.11.2024 11:30 Відповісти
Це було так спочатку. Але хіба вже лінія фронту не стабілізувалася і бої там тепер теж позиційні?
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05.11.2024 11:00 Відповісти
"В курській області, ми маємо, ще поки маємо можливість, її використовувати з мінімальними втратами"

Я щоденно бачу некрологи про наших загиблих військових на сході.
Де можна почитати правду про наші втрати на Курщині?
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05.11.2024 09:44 Відповісти
пан у генштабі зеленського працює ?
хто тобі сказав що у суджанському районі дронів у кацапів менше ?
там: 1 у кожній хаті сидить "наводчик" з телеграмом
2 у кацапів величезна перевага у розвідувальних бпла
3 у кацапів величезна перевага у ос та техніці.
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05.11.2024 11:45 Відповісти
100% фсбешно- "зеленозрадницька" спецоперація для відведення добре навчених солдатів ЗСУ і західної техніки для того,щоб її не задіювали для захисту саме тих українських територій, котрих за останній час "зезрадники" здали докуя...Мабуть на окупованих територіях куйло думає створити рашистську губернію ,де губернатором буде єрмак,міністром оборони сирський , а медійним бла бла бла буде нинішній "зезедент" ось тому прискореними темпами йде здача українських територій .згідно припису куйла "зеленом слузі " в Омані ???
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05.11.2024 10:20 Відповісти
всяко краще було воювати не курській а в Сумській - так, дурепо?
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05.11.2024 08:56 Відповісти
Хто збирався нападати на Сумську область, дурень? Строковики ху@ла?
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05.11.2024 09:02 Відповісти
вова ***** , знаєш такого ?
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05.11.2024 09:06 Відповісти
вова ху@ло воює так само, як і наш вова. Обидвоє в бункерах.
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05.11.2024 09:14 Відповісти
про що ви ? піськограй з Європи не вилазить і по всьому світу катається за державні гроші .
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05.11.2024 09:19 Відповісти
І ху@ло катається, якщо ви не помітили. Не по Європі, правда, а до своїх співучасників по злочинах проти України.
Але вони обидва НЕ мерзнуть в окопах, не потерпають від нестачі їжі та ***********, від контузій і поранень.

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05.11.2024 09:28 Відповісти
іди посуд мий, ті хто зараз в курські воюють проти нас, напевне, на море би поїхали? так дурепо зарубай на носі - ворога краще бити на його території
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05.11.2024 09:06 Відповісти
Бабі своїй про борщ розказуй. Тут тобі не Кацапія.
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05.11.2024 09:12 Відповісти
* про посуд і борщ
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05.11.2024 09:18 Відповісти
Ти сам воюєш?
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05.11.2024 09:06 Відповісти
Згоден, ЗЕ-команда це жопа для країни, але є уточнення: Forbes не має своїх спостерігачів в Курській області, тому інформацію беруть у росЗМІ. Це стосується практично всіх іноземних інформаційних агенцій, а телемарафон вони дивитись гидують.
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05.11.2024 09:01 Відповісти
Вони просто не знають що Зелінський так і хоче здати Донбас а кращі бригади стерти під Курськом щоб потім підписати договорнячки. А сирський другий рік прикидається що хворіє 'фланговою' хворобою і не вміє обрізати тонкі російські кліщі, і головне робити постійне переміщення бригад щоб вони на одній ділянці не встигли закріпитись.

А тактика залишення коридору для відступу- це стара монгольська тактика відома ще з середніх віків, саме так для прикладу, у битві на р.Калка (під Маріком) в 1226 монголи змусили авангард війська Русі відступати в потрібному напрямку і зім'яти власні основні сили які тільки перейшли річку в брод і не встигли вишикуватись
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05.11.2024 13:06 Відповісти
Все просто. В жОПі вороги та шпигуни а в Генштабі довбой@би- "чєго ізволітє". Так переможемо.
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05.11.2024 08:23 Відповісти
що таке Forbes, а що таке геній нашого потужного Лідера?
Йду гляну телемарафон, переконаюсь що все йде згідно плану меремоги
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05.11.2024 08:27 Відповісти
В Польщі теж марафон крутять?
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05.11.2024 08:42 Відповісти
Zелена гнида просто знищує українську армію, що незрозумілого?
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05.11.2024 08:28 Відповісти
І український народ. Територія повинна бути звільнена від українців.
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05.11.2024 10:15 Відповісти
А тупорилй ішак думав, що його авантюра буде мати якийсь практичний ефект? Таке міг вчитинити тільки повний недоумок: забрати найкращі сили і техніку з гарячого фронту та відкрити додатково ще 300 км фронту. "Геніальний план" від безтолкового ішака! В результаті просрав весь Донбас і просере курщину. Це обкурене чмо нінащо не здатне. Гнати мудака поганою мітлою.
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05.11.2024 08:28 Відповісти
Не недоумок, к зрадник.
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05.11.2024 08:33 Відповісти
Та й зрадником його назвати не можна. Вонюча фсб-шна онуча. Московитів воно не зрадило, виконує завдання по знищенню України на відмінно
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05.11.2024 10:41 Відповісти
І спровокував, що північні корейці підтягнулися. Напевно, на територію Украіни вони заходити не будуть.
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05.11.2024 08:41 Відповісти
Якщо нашій війська будуть витісняти з курської, ви думаєте вони зупиняться на кордоні?
Тобто "просере курщину" необмежеться.
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05.11.2024 08:54 Відповісти
І Сумщину ще просере.(
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05.11.2024 11:54 Відповісти
У Форбса русские руководители)))
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05.11.2024 08:33 Відповісти
Так - в Донбасі все вирішується! - в 2023р хотіли задіяти Абрамси - кацапи кілька спалили і все заглохло - як з Ф - 16
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05.11.2024 08:33 Відповісти
Так, ними розмінували лінію суровікіна без прикриття фпв.
І потім ще під Авдос кинули коли вже було пізно
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05.11.2024 13:07 Відповісти
Більша проблема в тому, що яка б не була першочергова задумка, зараз курська операція сирімко перетворюється в Кринки 2.0 Тобто, всі розуміють починають розуміти поточну безглуздість цього, але ніхто не бере на себе відповідальність це визнати. І ця діра все більше поглинає в себе дефіцитної техніки та життів українців.
Суттєва різниця лише в тому, що Кринки все таки були нашою територією, а з курської області доведеться колись піти (як би там не фантазували фантазери).
Звісно залишається можливість того, що десь там є геніальний стратегічний план операції, але з 2022 його так і не видно.
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05.11.2024 08:33 Відповісти
Хоч хтось згадав про Кринки, та те як поперли у лоб кацапів заради піару і буде зроблено від генералів. А тепер і послом можна.
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05.11.2024 08:38 Відповісти
Ну, ймовірно десант в Кринки мав сенс, в розрізі початку контрнаступу. Там проблема, що коли контрнаступ фактично провалився, ніхто (включно з Залужним), не взяли на себе відповідальність вивести звідти людей. Просто робили вигляд що так і задумано, "спалюючи" там людей без жодних перспектив, та годуючи народ вигадками.
От ймовірно, те саме буде і в курській області, лише масштабніше. Втім послів потрібно багато.
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05.11.2024 08:44 Відповісти
ПроСирський рулить, під корівництвом д'єрмака втілюючи в життя оманські договорняки!
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05.11.2024 08:40 Відповісти
ЗСУ - система, де панує совок, корупція, кумівство, довбо*бизм тупорилих довбограїв і бюрократія. Де людина - лише витратний матеріал, набір літер у штатному розписі. https://bastion.tv/********-podililas-na-dvi-*******-odna-*******-voyuye-insha-kajfuye_n65438 Україна поділилась навпіл: одна частина - воює, інша - кайфує . Зе-влада блазнів і казнокрадів належить саме до тієї, «кайфуючої» в угарі країни, прирікаючи народ на погибель.
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05.11.2024 08:43 Відповісти
Единственное, что хорошо, что напротив нас такие же Альоши, а может еще и хуже По этому и держимся стабильно, хоть и отступаем
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05.11.2024 08:50 Відповісти
Не надо принижать ЗСУ просто ради красного слова. Последняя аналогичная война Запада была во Въетнаме. И там было полно хаоса и бардака. Так званая Фолклендская "война" вообще была комедией.
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05.11.2024 09:08 Відповісти
100 тис. СЗЧ це вже не совок, а царська армія зразка 1916 коли ще могли проводити велике наступівництво типу Брусіловського наступу, але вже потихеньку тікали з фронту
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05.11.2024 13:10 Відповісти
Потужно і незламно, як завжди, з самої першої повістки найвеличнішому лідору всесвіту
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05.11.2024 08:44 Відповісти
Forbes сплутав дві різні Іллінки.
Насправді, після відступу ЗСУ від Вовченки та Степанівки бої точаться на околиці Іллінки, що північніше Курахівського водосховища. А Іллінка, про яку повідає Forbes, знаходиться за 3,5 км на північний захід від Антонівки, яка наразі не є окупованою російськими військами і на підступах до якої на даний час ідуть бої.
Що стосується використання західної техніки в Курській області, то на то, як вбачається, є дві причини:
1) використання техніки для маневрених бойових дій ефективніше й безпечніше у лісовій зоні Курщини, а ніж на відкритій території в Донецьких степах;
2) призвичаювання свідомості західних союзників до неминучості використання їхнього озброєння і техніки на теритопії пітьми.
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05.11.2024 08:46 Відповісти
Forbes не лише це сплутав:

В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.

Как сообщили https://zn.ua/ ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец... автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.
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05.11.2024 09:20 Відповісти
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05.11.2024 08:48 Відповісти
"...в безглуздих боях..."

Все, що треба знати про курську операцію.
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05.11.2024 08:51 Відповісти
Курська операція виконала свою місію. Зараз вона стала подібною до присутності кацапів у 22 році на правому березі на Херсонщині. Але у кацапів вистачило "мудрості" покинути "плацдарм" та зосередитись на Донеччині. А наші в ОПі будуть тримати цей плацдарм до останнього. Бо він на погляд Лідора стратегічний і відкриває шлях на мацкву. (на кшталт Бахмут - фортеця і ключі від всього Донбасу або Кринки чи плацдарм на лівому березі Дніпра). Ключі профукали, а плацдарм на мацкву ще не "на часі" ? Які ж вони довб***** !!! Хто на мацкву піде ? Санітари чи Легіон ? Концентрувати сили треба на важливих напрямках, а не розпиляти війська по московщині ! Бо так ніде й не отримаємо нічого крім пізд*****
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05.11.2024 09:02 Відповісти
Це не в москалів вистачило розуму, піти з правобережної Херсонщини, а наші довбойоби в лиці буданги, дали їм можливість, всім, разом з технікою, вийти по двум паромним переправам, і поперти на Бахмут....
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05.11.2024 09:28 Відповісти
Вибачте, але ви несете повну нісенітницю. А чим цікаво можна було зупинити війська, які поспіхом втікали ? З Херсонщини. А у 22 році з Київщини та Чернігівщини. Добровольцями ? І чого про мости ви забули ? А ще, то чого саму довгу армію, яка сунула з Білорусі у 22 році на Київ не знищили
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05.11.2024 09:39 Відповісти
в кремлі сіли й порахували - взяти донецьку область сил нема.тоді вони придумали курську ***** і дали наказ наркоману відтягти самі боєздатні частини з донецької області.а взагалі - на майбутніх перемовинах ПУТІН СКАЖЕ _ ***** Я ПЛАТИТЬ НЕ БУДУ НА НАС ТЕЖ НАПАЛИ _ НА КУРСЬКУ ОБЛАСТЬ,МИ ОБОРОНЯЛИСЬ !!!!
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05.11.2024 09:12 Відповісти
я не виборець зебіла, але таку }{уйню яку висрав ти міг написати тільки вчорашній зебіл. Бо політичні вподобання міняються а от iq в дорослому віці - майже ніколи.
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05.11.2024 09:46 Відповісти
бачиш чепуха,ти перейшов на образи й срач.значить в тебе по темі нуль аргументів бо ти - ЛОХ.
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05.11.2024 14:07 Відповісти
зебільчик, на образи якраз перейшов ти, а я констатував твій діагноз - адже низький айкью і голосуванню за ЗЮ не може бути образою в країні де 73% населення саме такі.
Ну а дискутувати по суті із зебілом який верзе ахінею і ще й намагається вангувати, звичайно що не має жодного сенсу.
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05.11.2024 15:59 Відповісти
ІНХ.
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05.11.2024 16:08 Відповісти
Просто математика. На початку серпня кацаських військ у Курській було десь 10 тисяч. А тепер 50 тис. плюс 10 тис. корейців. І куди зараз виходити? Це все кодло рушить у Сумську область. Ситуація затяглась і явно погіршилась, бо виглядає так, наче якогось розумного задуму і не було. Отримали подовжену лінію фронту. Цугцванг.
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05.11.2024 09:23 Відповісти
Якби не Курськ вони б ті самі 50 тисяч назбирали і направили б на Суми або Харків, довелось би тримати оборону на нашій території і зруйновані були б наші чергові міста. По моралі б це вдарило набагто сильніше ніж зрівняна з землею Суджа.
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05.11.2024 09:39 Відповісти
до дебілів не доходить. вони скиглять про те що нема кому воювати на бумбасі, а те що Вовчанськ стертий на нуль і така сама участь чекала Сумщину - а зараз спіткає Суджу - до них не доходить.
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05.11.2024 09:44 Відповісти
придурок - розтягти максимально лінію фронту це була мрія ***** - і зеля її здійснив.та ще з ЗСУ зробив окупантів.доганяєш яку послугу кремлю зробив наркоша ?
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05.11.2024 14:10 Відповісти
На війні важлива динаміка. А стояти і чекати 3 місяці, поки кацапи збирають сили... Вибачте, але це тупо.
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05.11.2024 10:04 Відповісти
Попустіться, і не пишіть нісенітниці. Форбсу і західним "миротворцям", які тримають Україну за руки, бо бояться "ескалювати" операція на Курщині як кістка в горлі. Виявляється, 99,5% ЗСУ не можуть зупинити наступ орків на Донбасі, бо пів процента військових відвели на Курщину.
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05.11.2024 09:28 Відповісти
У людей дах вже їде. Якщо не дай Бог західні партнери остаточно всруться, то цапом відбувайлом зроблять відому ненависну людям персону (Всі знають кого саме), плацдарм хейтерів вже готовий, необхідний наратив проковтнуть і попросять добавки. На Заході розведуть руками і звинуватять у всіх гріхах всесвіту нас.
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05.11.2024 09:45 Відповісти
Открываем любую осинтерскую карту, и смотрим какие войска находятся в в Курской и Сумской областях. Если быть точным, то там 19 бригад, три полка и десять батальонов ВСУ.
Это больше, чем на Покровском направлении к примеру и составляет не 0.5 процента, а 10 процентов.
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05.11.2024 09:45 Відповісти
Відкрий ще раз цю карту, і подивись, скільки ворожих резервів було відведено, щоб купірувати і зупинити курський напрямок. У 5 разів більше. Ця морська піхота і десантура газувала б зараз на усіх напрямках в Україні, і те що ти забереш умовних 10 тисяч українців з Курська, а разом з ними вивільниться 50 тис. орків нічого не дасть для оборони Покровська. Бо москалі випалюють територію квадратами, кабами і фабами, засунь ти хоч мільйон батальйонів в окоп, чи три чоловіка різниці немає.
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05.11.2024 10:23 Відповісти
Не надо биться в истерике. Я просто уточняю цифры. Численность вражеской группировки тоже известна и все соединения и части установлены.
Это 7 бригад, 19 полков и 5 батальонов.
По сути для купирования курского наступления ВСУ противник сосредоточил немного большие силы. В целом до 80 тысяч личного состава. Группировка ВСУ около 70 тысяч. Никаких в 5 раз больших резервов у противника там нет и никогда не было. Количество сил снятых врагом непосредственно с фронта тоже установлено и оно в целом составляет до трети этой группировки.
Остальные войска были подтянуты из внутренних областей рфии.
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05.11.2024 11:24 Відповісти
Установлены осинтерами и потери в технике во время проведения Курской операции. Они примерно составляют по 300 единиц с обеих сторон на данный момент. Т.е. 1 к 1. На остальной линии фронта потери техники от 1 к 3 до 1 к 4.
В целом Курская операция в наступательном смысле себя исчерпала еще месяц назад и теперь перешла в оборонительную фазу.
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05.11.2024 11:31 Відповісти
В целом, ісчєрпала сєбя армія парашкі. )Як показала Курська операція неміч росії настільки катастрофічна, що всі свої розбіглися, і для оборони свого кордону довелось залучати корейських найманців. В загальному, я бачу близько десятка переваг бойових дій на Курщині. Все впирається не в мотивацію, чи відсутність мобілізаційного резерву України, а в небажанні Заходу перемагати росію. Звідси і байки про "авантюру".
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05.11.2024 13:29 Відповісти
, ti v akopah ? Ili ashibaius ? 🤔
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05.11.2024 09:37 Відповісти
"перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією "

про безглуздість нам пишуть чорти які дали нам аж 30 абрамсів і забороняють бити по аеродромах через що русня і суне при підтримці своїх кабів 🤡
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05.11.2024 09:43 Відповісти
Чомусь наші західні "партнери" не писали про "безглуздість" і "авантюру" контрнаступу без літаків і балістики, а почекали, поки русня за рік зариється в землю, а тоді "дозволили" Залужному "наступати" з голою дупою на мінні поля з ланцетами.
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05.11.2024 09:52 Відповісти
бо дуже мудрі і послідовні
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23.12.2024 17:45 Відповісти
З якого дива Forbes вказує як воювати українській армії?
Чи в Forbes заправляє новинами їх московська редакція?
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05.11.2024 09:49 Відповісти
Про Курскую операцию с недоумением пишут давно и все. Форбс самый лояльный до действий украинской армии, у них часто перебор с переможными новинами.
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05.11.2024 10:29 Відповісти
І саме тому за три місяці Україна втратила території п'ять раз більше чим за весь 2023 рік, втрачано 6 міст і два десятки сіл ,комусь хотілось піару але ми втрачаємо Донбас і ніякого аналізу ,ні зібрання РНБО ,складаєтся враження що хтось свідомо хоче здати Донбас.
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05.11.2024 09:50 Відповісти
Міста втрачаються тому що росія на даний момент тупо сильніша а тієї допомоги яку нам надають не достатньо.
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05.11.2024 10:04 Відповісти
Це проблема зеленої влади, воно повинно вирішувати, або виробляти свою зброю, або краще, активніше клянчити у "партнерів"
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05.11.2024 11:53 Відповісти
А Південь і ЗАЕС вже здали...
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05.11.2024 11:49 Відповісти
В голове не укладывается. Во время войны за выживание страны в главном кресле оказался тупой обдолбанный ишак. И что страшно, территория страны заселена самоубийцами, которые до сих пор своему палачу аплодируют.
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05.11.2024 10:13 Відповісти
Як казав один классик, пояснюючи для зелених що таке ефект Данінга-Крюгера: ******** ніколи не зрозуміють, що вони ******** тому, що вони ********. Так і тут - зеботва не здатні думати на перспективу. Вони вважали, що будуть мати якісь плюси після захоплення курської мордовії. Але кацапам ***** на своїх, тому і вийшла така штанга...
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05.11.2024 10:44 Відповісти
многие считают, что форбс не врёт или не вкидывает дезу? потому антимайдан 2019 в лице зеленского на тупых олухах и произошёл
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05.11.2024 11:12 Відповісти
Ця курська операція - повня маячня і придумана ФСБ для відволікання найкращих підрозділів ЗСУ від оборони України і знищення їх.
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05.11.2024 11:15 Відповісти
Сидіти біля Придністров'я і не захопити цей гнидник одним нормальним танком - злочин. Там цілих Три Тисячі обмінного фонду, бери-нехочу.
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05.11.2024 13:19 Відповісти
Или хотя бы ******* фпв-дроном по складу снарядов в Колбасной и сказать, что то не мы. Разнесло бы все то Приднестровье к херам.
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05.11.2024 16:10 Відповісти
дебілам які пишуть що курська операція це гарно,боневтіктно і потужно скажу - якраз з початком курської операції максимально посипався фронт на донбасі.і де ваше відволікання сил ? чи в вас взагалі мозку нема,чи ви не можете заробити грошей окрім писати ***** в інтернеті ?
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05.11.2024 14:16 Відповісти
Звичайно, що піар акція краще за захист Донеччини 🤦🤦
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05.11.2024 15:12 Відповісти
На форумі як завжди: "експерт" на "експерті" та "експертом" поганяє ...
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05.11.2024 16:14 Відповісти
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05.11.2024 16:33 Відповісти
 
 