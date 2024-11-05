У Курській області Україна використовує найкращу техніку, при цьому на Донеччині її не вистачає, - Forbes
У східних регіонах України військовим не вистачає техніки, водночас Сили оборони у Курській області використовують найкращу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
"26 жовтня або незадовго три найкращі машини ЗСУ американського виробництва - пара бойових машин M-2 Bradley і танк M-1 Abrams - були помічені у боях у Курській області РФ, Вони пройшли пролом в обороні росіян на південь від маленького села Новий Путь, що потрапило у поле зору БПЛА.
Bradley просувались вперед, випускаючи дим для прикриття та стріляючи зі своїх автоматичних гармат. Штурм підтримував Abrams. Росіяни, які сиділи у посадці провалили спроби відбити атаку", - йдеться в повідомленні.
Однак у виданні наголошують, що не розуміють, який у цьому сенс, адже Новий шлях знаходиться далеко від Курахового Донецької області, де зараз ведуться критично важливі бої.
"У той час, як елітна 47 механізована бригада української армії - єдиний користувач українських М-2 і М-1 - перемагає в безглуздих боях біля прикордонного села з Росією, розбита 79-та українська десантно-штурмова бригада ледве тримається на лінії оборони в м. Іллінка, шість верст на південь від Курахового. Якщо впаде Іллінка, то, швидше за все, впаде і Курахове. Якщо Курахове впаде, росіяни можуть затиснути пів дюжини українських бригад до виступу на півдні Донецької області. Примусовий виступ - або "мішок", якщо запозичити термін українського журналіста Станіслава Асєєва - є класичною тактикою на полі бою, яку російська армія в Україні використала з руйнівним ефектом в останні місяці", - пише видання.
Як пояснив Асєєв, росіян продовжують використовувати цю тактику, обходячи позиції ЗСУ з трьох боків і залишаючи вузьке "горло" для відступу". Тоді "навіть у боєздатних частинах часто починається паніка оточення, що призводить до відведення військ".
За словами журналістів, якщо Сили оборони втратять ці території, то їм залишиться відчайдушно тримати місто-фортецю Покровськ. Однак якщо втратять і його, то вся їхня лінія оборони на сході України може розвалитися.
У виданні наголосили, що ставки на сході величезні, тоді як на Курщині - у кращому випадку неоднозначні. Сильні українські війська з багатьма найкращими машинами іноземного виробництва на початку серпня вторглися сюди і швидко захопили сотні квадратних кілометрів. Це стало вражаючим тактичним досягненням, однак стратегічні наслідки атаки все ще неясні.
"Якщо Україна намагалася залучити значні російські сили до Курська, щоб виснажити російські сили на сході України, це не вдалося: Росія змогла контратакувати на Курську, не сповільнивши свій наступ на Донецьк. Якщо Україна прагне утримувати частину Курська, щоб обміняти її на частини окупованої Росією України під час будь-яких майбутніх мирних переговорів, вона, очевидно, робить ставку, що не втратить більше української землі внаслідок вторгнення, ніж отримає під час можливих переговорів. Це небезпечна ставка", - зазначає Forbes.
Подібні сумніви щодо цінності Курщини на тлі боїв на Іллінку й ризики для Курахового та Покровська розділяють й деякі українські військові.
Оператор БПЛА, відомий у соцмережі Х за ніком Kriegsforscher поставив під сумнів доцільність поточних українських операцій. Він переконаний, що "Бредлі" та "Абрамси" мають бути на сході України, допомагаючи стримувати невпинний російський наступ.
"Дуже важко прийняти й зрозуміти переваги перебування тут, на полях Курської області, втрачаючи міста", - написав він.
Напередодні Forbes писав, що окупанти намагаються вибити Сили оборони України із села Іллінка під Кураховим, проте зазнають нищівних втрат у техніці.
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Там зараз війна дронів артилерії, і піхоти.
В курській області, ми маємо, ще поки маємо можливість, її використовувати з мінімальними втратами, і знищений там орк, це мінус на інших напрямках....
Шкода лише, що таку операцію не розпочали відразу після втечі москалів з Сумської, Чернігівської області....
ми маємо перевагу в рейдових діях, і це варто використовувати....
А загнати людей, і техніку на пристріляні позиції, багато розуму не треба...
Я питаю звідки ви берете інформацію про РЕАЛЬНИЙ стан справ на Курщині?
Я щоденно бачу некрологи про наших загиблих військових на сході.
Де можна почитати правду про наші втрати на Курщині?
хто тобі сказав що у суджанському районі дронів у кацапів менше ?
там: 1 у кожній хаті сидить "наводчик" з телеграмом
2 у кацапів величезна перевага у розвідувальних бпла
3 у кацапів величезна перевага у ос та техніці.
Але вони обидва НЕ мерзнуть в окопах, не потерпають від нестачі їжі та ***********, від контузій і поранень.
А тактика залишення коридору для відступу- це стара монгольська тактика відома ще з середніх віків, саме так для прикладу, у битві на р.Калка (під Маріком) в 1226 монголи змусили авангард війська Русі відступати в потрібному напрямку і зім'яти власні основні сили які тільки перейшли річку в брод і не встигли вишикуватись
Йду гляну телемарафон, переконаюсь що все йде згідно плану меремоги
Тобто "просере курщину" необмежеться.
І потім ще під Авдос кинули коли вже було пізно
Суттєва різниця лише в тому, що Кринки все таки були нашою територією, а з курської області доведеться колись піти (як би там не фантазували фантазери).
Звісно залишається можливість того, що десь там є геніальний стратегічний план операції, але з 2022 його так і не видно.
От ймовірно, те саме буде і в курській області, лише масштабніше. Втім послів потрібно багато.
Насправді, після відступу ЗСУ від Вовченки та Степанівки бої точаться на околиці Іллінки, що північніше Курахівського водосховища. А Іллінка, про яку повідає Forbes, знаходиться за 3,5 км на північний захід від Антонівки, яка наразі не є окупованою російськими військами і на підступах до якої на даний час ідуть бої.
Що стосується використання західної техніки в Курській області, то на то, як вбачається, є дві причини:
1) використання техніки для маневрених бойових дій ефективніше й безпечніше у лісовій зоні Курщини, а ніж на відкритій території в Донецьких степах;
2) призвичаювання свідомості західних союзників до неминучості використання їхнього озброєння і техніки на теритопії пітьми.
В пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко были удивлены https://zn.ua/ECONOMICS/izrailskiy-forbes-vnes-ahmetova-pinchuka-i-poroshenko-v-spisok-165-samyh-bogatyh-evreev-mira-120996_.html включением израильским изданием Forbes обоих бизнесменов в рейтинг богатейших евреев мира.
Как сообщили https://zn.ua/ ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец... автор рейтинга израильский журналист Давид Липкин, не смог однозначно ответить, в каком именно исследовании указано, что Ахметов и Порошенко являются евреями.
Все, що треба знати про курську операцію.
Ну а дискутувати по суті із зебілом який верзе ахінею і ще й намагається вангувати, звичайно що не має жодного сенсу.
Это больше, чем на Покровском направлении к примеру и составляет не 0.5 процента, а 10 процентов.
Это 7 бригад, 19 полков и 5 батальонов.
По сути для купирования курского наступления ВСУ противник сосредоточил немного большие силы. В целом до 80 тысяч личного состава. Группировка ВСУ около 70 тысяч. Никаких в 5 раз больших резервов у противника там нет и никогда не было. Количество сил снятых врагом непосредственно с фронта тоже установлено и оно в целом составляет до трети этой группировки.
Остальные войска были подтянуты из внутренних областей рфии.
В целом Курская операция в наступательном смысле себя исчерпала еще месяц назад и теперь перешла в оборонительную фазу.
про безглуздість нам пишуть чорти які дали нам аж 30 абрамсів і забороняють бити по аеродромах через що русня і суне при підтримці своїх кабів 🤡
Чи в Forbes заправляє новинами їх московська редакція?