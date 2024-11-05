Дроны атаковали Сумщину: повреждена АЗС в Шосткинской громаде
Ночью и утром 5 ноября 2024 года войска РФ совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Шалыгинская, Шосткинская и Зноб-Новгородская громады.
По данным ОВА, по Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии (1 взрыв).
В сторону Великописаревской громады осуществлены пуски КАБ (5 взрывов).
Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
"Шосткинская громада: россияне атаковали ударным БПЛА типа "Герань 2" (1 взрыв). В результате обстрела повреждена АЗС", - говорится в сообщении.
Шалыгинская громада: был артиллерийский обстрел (12 взрывов).
Напомним, 4 ноября россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва.
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