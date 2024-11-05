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Дроны атаковали Сумщину: повреждена АЗС в Шосткинской громаде

Герань атакував АЗС на Сумщині

Ночью и утром 5 ноября 2024 года войска РФ совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Шалыгинская, Шосткинская и Зноб-Новгородская громады.

По данным ОВА, по Зноб-Новгородской громаде враг бил из артиллерии (1 взрыв).

В сторону Великописаревской громады осуществлены пуски КАБ (5 взрывов).

Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).

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"Шосткинская громада: россияне атаковали ударным БПЛА типа "Герань 2" (1 взрыв). В результате обстрела повреждена АЗС", - говорится в сообщении.

Шалыгинская громада: был артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Напомним, 4 ноября россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва.

Автор: 

обстрел (28195) Сумская область (3401)


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