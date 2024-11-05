Дрони атакували Сумщину: пошкоджено АЗС у Шосткинській громаді
Вночі та зранку 5 листопада 2024 року війська РФ здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Шалигинська, Шосткинська та Зноб-Новгородська громади.
За даними ОВА, по Зноб-Новгородській громаді ворог бив із артилерії (1 вибух).
У бік Великописарівської громади здійснено пуски КАБ (5 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
"Шосткинська громада: росіяни атакували ударним БпЛА типу "Герань 2" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС", - йдеться у повідомленні.
Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (12 вибухів).
Нагадаємо, 4 листопада росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль