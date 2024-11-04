УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8921 відвідувач онлайн
Новини
388 0

Росіяни 14 разів обстріляли Сумщину протягом дня

Наслідки обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)

4 листопада росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили обстріл з РСЗВ (1 вибух), артилерії (8 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з РСЗВ (5 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

Читайте: Окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Сумщини

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 