Росіяни 14 разів обстріляли Сумщину протягом дня
4 листопада росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили обстріл з РСЗВ (1 вибух), артилерії (8 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з РСЗВ (5 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
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