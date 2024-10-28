Окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Сумщини
Вночі 28 жовтня ворог завдав удару "шахедами" по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи", - йдеться
У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих "Шахедів".
З початку року сили ППО на Сумщині збили 406 російських безпілотників
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Sharikoff
показати весь коментар28.10.2024 08:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
НБ
показати весь коментар28.10.2024 08:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ksenia VB
показати весь коментар28.10.2024 08:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолій Панасюк
показати весь коментар28.10.2024 08:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Поділля16
показати весь коментар28.10.2024 08:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль