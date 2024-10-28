Окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Сумщини

Вночі 28 жовтня ворог завдав удару "шахедами" по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи", - йдеться

У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих "Шахедів".

З початку року сили ППО на Сумщині збили 406 російських безпілотників

