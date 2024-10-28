УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
1 622 6

Окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Сумщини

Шахеди атакували енергооб'єкт у Конотопському районі

Вночі 28 жовтня ворог  завдав  удару "шахедами" по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи", - йдеться 

У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих "Шахедів".

З початку року сили ППО на Сумщині збили 406 російських безпілотників

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня росіяни здійснили 101 обстріл Сумщини, поранено одну людину

Автор: 

обстріл (30965) Сумська область (4237) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми по спиртзаводах... Хоча вони для свинособак є стратегічним ресурсом...
показати весь коментар
28.10.2024 08:05 Відповісти
Без спирту літаки та вертольоти не літають. Це основний матеріал для підтримки електроніки в робочому стані.
показати весь коментар
28.10.2024 08:36 Відповісти
Так зебіл же ніби домовився що вони не будуть. Чи будуть но почутьчуть, щоб вибриті на скронях бюкви з не злітали
показати весь коментар
28.10.2024 08:16 Відповісти
Які там домовленності, одні тільки плани!
показати весь коментар
28.10.2024 08:48 Відповісти
А наш у відповідь сьогодні видасть потужний відос, що ми помстимося..., а бюджетні гроші направить не на озброєння і зарплати ЗСУ, а своїм sцикливим корифанам в офіс президента, прокуратуру і БЕБ.
показати весь коментар
28.10.2024 08:51 Відповісти
 
 