Впродовж дня росіяни здійснили 101 обстріл Сумщини, поранено одну людину

Росіяни 101 раз обстріляли Сумщину впродовж дня

Упродовж дня неділі, 27 жовтня, російські загарбники здійснили 101 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під ворожим вогнем опинилося 13 громад області, в одній із них поранено людину.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Впродовж дня на Сумщині пролунав 201 вибух.

Обстрілів зазнали:

  • Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл, мінометний обстріл, обстріл FPV-дронами, унаслідок чого поранено одну людину, пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
  • Юнаківська громада: ворог бив з артилерії, КАБами, атакував FPV-дроном;
  • Краснопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з БпЛА (ВОГ), мінометні обстріли, артобстріли;
  • Хотінська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) та мінометні обстріли;
  • Білопільська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА;
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів та атакував FPV-дронами;
  • Глухівська громада: був мінометний обстріл та обстріл FPV-дроном;
  • Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ, мінометів та скинули вибухові пристрої з БпЛА;
  • Есманьська громада: завдано обстріли FPV-дронами;
  • Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії;
  • Свеська громада: зафіксовано артилерійський обстріл та обстріл FPV-дронами;
  • Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл та обстріл FPV-дроном;
  • Новослобідська громада: росіяни атакували FPV-дроном.

Читайте також: Ворог запускає КАБи на Сумщину: у Сумах було чути вибух (оновлено)

обстріл (30965) Сумська область (4237)
https://ua.korrespondent.net/world/4726771-robert-de-niro-ta-leonardo-di-kaprio-pidtrymaly-harris Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо підтримали Гарріс

https://ua.korrespondent.net/world/4726771-robert-de-niro-ta-leonardo-di-kaprio-pidtrymaly-harris
показати весь коментар
28.10.2024 05:57 Відповісти
https://t.me/voynareal/101525 🔥 Безпілотниками було атаковано два спиртзаводи у Воронезькій області
показати весь коментар
28.10.2024 07:27 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 07:30 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4726788-v-okupovanomu-rosiianamy-krymu-prolunala-seriia-vybukhiv В окупованому росіянами Криму пролунала серія вибухів
показати весь коментар
28.10.2024 07:29 Відповісти
ми по спирт заводам бьемо , а кацапня по багато поверхівкам
показати весь коментар
28.10.2024 08:18 Відповісти
 
 