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Новости Война
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В течение дня россияне совершили 101 обстрел Сумщины, ранен один человек

Росіяни 101 раз обстріляли Сумщину впродовж дня

В течение дня, в воскресенье, 27 октября, российские захватчики совершили 101 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Под вражеским огнем оказалось 13 громад области, в одной из них ранен человек.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В течение дня на Сумщине прогремел 201 взрыв.

Обстрелам подверглись:

  • Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, минометный обстрел, обстрел FPV-дронами, в результате чего ранен один человек, повреждены частный дом и автомобиль;
  • Юнаковская громада: враг бил из артиллерии, КАБами, атаковал FPV-дроном;
  • Краснопольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами, сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ), минометные обстрелы, артобстрелы;
  • Хотинская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) и минометные обстрелы;
  • Белопольская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс взрывных устройств с БПЛА;
  • Великописаревская громада: враг ударил из минометов и атаковал FPV-дронами;
  • Глуховская громада: был минометный обстрел и обстрел FPV-дроном;
  • Шалыгинская громада: россияне били из РСЗО, минометов и сбросили взрывные устройства с БПЛА;
  • Эсманьская громада: нанесены обстрелы FPV-дронами;
  • Зноб-Новгородская громада: враг ударил из артиллерии;
  • Свесская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел и обстрел FPV-дронами;
  • Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел и обстрел FPV-дроном;
  • Новослободская громада: россияне атаковали FPV-дроном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг запускает КАБы на Сумщину

Автор: 

обстрел (27982) Сумская область (3350)


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28.10.2024 05:57 Ответить
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