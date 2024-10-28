В течение дня россияне совершили 101 обстрел Сумщины, ранен один человек

В течение дня, в воскресенье, 27 октября, российские захватчики совершили 101 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Под вражеским огнем оказалось 13 громад области, в одной из них ранен человек.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В течение дня на Сумщине прогремел 201 взрыв.

Обстрелам подверглись:

Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, минометный обстрел, обстрел FPV-дронами, в результате чего ранен один человек, повреждены частный дом и автомобиль;

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии, КАБами, атаковал FPV-дроном;

Краснопольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами, сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ), минометные обстрелы, артобстрелы;

Хотинская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) и минометные обстрелы;

Белопольская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс взрывных устройств с БПЛА;

Великописаревская громада: враг ударил из минометов и атаковал FPV-дронами;

Глуховская громада: был минометный обстрел и обстрел FPV-дроном;

Шалыгинская громада: россияне били из РСЗО, минометов и сбросили взрывные устройства с БПЛА;

Эсманьская громада: нанесены обстрелы FPV-дронами;

Зноб-Новгородская громада: враг ударил из артиллерии;

Свесская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел и обстрел FPV-дронами;

Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел и обстрел FPV-дроном;

Новослободская громада: россияне атаковали FPV-дроном.

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