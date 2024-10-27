РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12141 посетитель онлайн
Новости
757 3

Враг запускает КАБы на Сумщину

КАБ на Сумщину

Утром 27 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в направлении Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"КАБы на Сумщину", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью атаковал энергообъекты в Роменском районе Сумской области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Атаковал "шахедами". Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеских ударов по жилому сектору на Сумщине.

Автор: 

Сумская область (3347) Воздушные силы (2436) КАБ (394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де ф16 , що повинні збивати носіїв КАБів ще на підльоті до пускових рубежів? Чи знову українцям шоу по марафону побули , лапшу вішали , як з танками , контрнаступом Давайте вже євакуйовуйте сумську обл поки корейці не зайшли , А то буде пізно , як 24.02.22р
показать весь комментарий
27.10.2024 11:48 Ответить
Ракет дальнобійних америкоси не дали, союзники бл.ь
показать весь комментарий
27.10.2024 11:50 Ответить
а де наші ракети чувак, 2 роки повномаштабки де наші ракети, чого у влади не питаєш.
показать весь комментарий
27.10.2024 21:39 Ответить
 
 