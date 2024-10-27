Враг запускает КАБы на Сумщину

Утром 27 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в направлении Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"КАБы на Сумщину", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью атаковал энергообъекты в Роменском районе Сумской области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Атаковал "шахедами". Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеских ударов по жилому сектору на Сумщине.