Враг запускает КАБы на Сумщину
Утром 27 октября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в направлении Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"КАБы на Сумщину", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня, 27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. Атаковал "шахедами". Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеских ударов по жилому сектору на Сумщине.
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Roman Tok
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