Ворог запускає КАБи на Сумщину: у Сумах було чути вибух (оновлено)
Зранку 27 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби у напрямку Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"КАБи на Сумщину", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць на цю хвилину не відомо.
За даними "Суспільного", у Сумах було чутно звук вибуху.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Атакував "шахедами". Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині.
User 1492
27.10.2024 11:48
Roman Tok
27.10.2024 11:50
Vitaliy ua
27.10.2024 21:39
