Ворог запускає КАБи на Сумщину: у Сумах було чути вибух (оновлено)

КАБ на Сумщину

Зранку 27 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби у напрямку Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"КАБи на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць на цю хвилину не відомо.

За даними "Суспільного", у Сумах було чутно звук вибуху.

Також читайте: Ворог збільшив дальність КАБів, вони долітають до Запоріжжя, - Сили оборони Півдня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Атакував "шахедами". Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині.

Автор: 

Сумська область (4236) Повітряні сили (3024) КАБ (436)
А де ф16 , що повинні збивати носіїв КАБів ще на підльоті до пускових рубежів? Чи знову українцям шоу по марафону побули , лапшу вішали , як з танками , контрнаступом Давайте вже євакуйовуйте сумську обл поки корейці не зайшли , А то буде пізно , як 24.02.22р
27.10.2024 11:48 Відповісти
Ракет дальнобійних америкоси не дали, союзники бл.ь
27.10.2024 11:50 Відповісти
а де наші ракети чувак, 2 роки повномаштабки де наші ракети, чого у влади не питаєш.
27.10.2024 21:39 Відповісти
 
 