Ворог запускає КАБи на Сумщину: у Сумах було чути вибух (оновлено)

Зранку 27 жовтня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби у напрямку Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"КАБи на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць на цю хвилину не відомо.

За даними "Суспільного", у Сумах було чутно звук вибуху.

Також читайте: Ворог збільшив дальність КАБів, вони долітають до Запоріжжя, - Сили оборони Півдня

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні, 27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району. Атакував "шахедами". Згодом у ДСНС показали наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині.