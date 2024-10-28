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Оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Сумщины

Шахеди атакували енергооб'єкт у Конотопському районі

Ночью 28 октября враг нанес удар "шахедами" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся восстановительные работы", - говорится

В результате противовоздушных боев подразделениями ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было уничтожено 6 вражеских "Шахедов".

С начала года силы ПВО на Сумщине сбили 406 российских беспилотников

Также читайте: В течение дня россияне совершили 101 обстрел Сумщины, ранен один человек

Автор: 

обстрел (27982) Сумская область (3350) Шахед (1185)


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А ми по спиртзаводах... Хоча вони для свинособак є стратегічним ресурсом...
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28.10.2024 08:05 Ответить
Без спирту літаки та вертольоти не літають. Це основний матеріал для підтримки електроніки в робочому стані.
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28.10.2024 08:36 Ответить
Так зебіл же ніби домовився що вони не будуть. Чи будуть но почутьчуть, щоб вибриті на скронях бюкви з не злітали
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28.10.2024 08:16 Ответить
Які там домовленності, одні тільки плани!
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28.10.2024 08:48 Ответить
А наш у відповідь сьогодні видасть потужний відос, що ми помстимося..., а бюджетні гроші направить не на озброєння і зарплати ЗСУ, а своїм sцикливим корифанам в офіс президента, прокуратуру і БЕБ.
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28.10.2024 08:51 Ответить
 
 