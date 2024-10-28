Оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Сумщины

Ночью 28 октября враг нанес удар "шахедами" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся восстановительные работы", - говорится

В результате противовоздушных боев подразделениями ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было уничтожено 6 вражеских "Шахедов".

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