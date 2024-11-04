Россияне 14 раз обстреляли Сумщину в течение дня
4 ноября россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Белопольская громада: враг бил из минометов (34 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне ударили обстрел из РСЗО (1 взрыв), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (2 взрыва).
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