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Россияне 14 раз обстреляли Сумщину в течение дня

Наслідки обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)

4 ноября россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 63 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (34 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: россияне ударили обстрел из РСЗО (1 взрыв), артиллерии (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов), сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из РСЗО (5 взрывов) и минометов (2 взрыва).

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Автор: 

обстрел (28205) Сумская область (3403)


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