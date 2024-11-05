Энергосистема сбалансирована, но вечером следует экономить, - Минэнерго

Энергосистема Украины остается сбалансированной, но требует рационального использования электроэнергии с 17:00 до 22:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Энергосистема пока остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры затрудняют ее функционирование. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии", - указали в Минэнерго.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 20 972 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

По информации Укрэнерго, в результате штормовой погоды в нескольких регионах Украины на утро были обесточены 218 населенных пунктов - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.

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