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Енергосистема збалансована, але увечері слід економити, - Міненерго

електроенергія,леп

Енергосистема України залишається збалансованою, але потребує раціонального використання електроенергії з 17:00 до 22:00. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

Енергосистема наразі залишається збалансованою, пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00. Це допомагає підтримувати систему в стабільному стані", - вказали у Міненерго.

Минулої доби  енергетики відновили живлення для 20 972 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

За інформацією Укренерго, внаслідок штормової погоди у кількох регіонах України на ранок були знеструмлені 218 населених пунктів - у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

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