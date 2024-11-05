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Шмыгаль призвал устанавливать альтернативные источники питания: Субсидия сохраняется, если стоимость энергооборудования не превышает 150 тыс. грн

електростанція,сонячна,трифонівська

В правительстве понимают, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряют граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, по его словам, люди не должны потерять право на жилищную субсидию.

"Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение Правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма - если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется.

Также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться, даже в случае перебоев электроснабжения", - добавил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что правительство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Инициированная Зеленским выплата 1 тыс. грн - первый шаг.

Автор: 

субсидия (624) энергетика (2579) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+16
Ви вже "підтримали" родини своїм законопроектом про дрова.
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05.11.2024 12:51 Ответить
+13
Коротше, все як завжди. Рятуйтеся самі а наше діло розікрасти гроші з бюджету.
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05.11.2024 12:44 Ответить
+6
"телемарахвон".
ви дивитесь марахвон, жопа починає підгорати від дій зелених - всім навколо тепло.
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05.11.2024 12:53 Ответить
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дайте безвідсоткові кредити, а не встановлюйте.
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05.11.2024 12:38 Ответить
Коротше, все як завжди. Рятуйтеся самі а наше діло розікрасти гроші з бюджету.
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05.11.2024 12:44 Ответить
Зимой солнечные практически бесполезны. Летом да, при достаточной площади могут полностью заменить розетку
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05.11.2024 12:46 Ответить
Є ще вітряки. Ну і якшо хоч якийсь відсоток буде розподіленої генерації, яка не боїться точкових ракетних ударів - все ж краще ніж нічого.
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05.11.2024 12:48 Ответить
С ветряками сложнее, там разрешения нужны, проект и прочее. Солнечные намного проще во всём , но зимой практически бесполезны
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05.11.2024 12:56 Ответить
Млять, не пройшло і трьох рочків.... до зебілів потроху доходять очевидні речі..
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05.11.2024 12:46 Ответить
Обіцяний «Гігават» від зеленського мудрому наріду на лопаті:
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05.11.2024 12:48 Ответить
мда уж, один долбоб дроны на кухне собирать говорил, второй лопатами защищаться от танков. Вот и третий вылез. А еще задонатить надо на дроны, тепловизоры, авто для тцк и незаметно от тцк сбегать поработать на работу
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05.11.2024 13:03 Ответить
А Шмигаль не хоче розповісти, які альтернативні джерела генерації можна встановити в квартирі?
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05.11.2024 12:49 Ответить
"телемарахвон".
ви дивитесь марахвон, жопа починає підгорати від дій зелених - всім навколо тепло.
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05.11.2024 12:53 Ответить
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05.11.2024 13:09 Ответить
Ви вже "підтримали" родини своїм законопроектом про дрова.
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05.11.2024 12:51 Ответить
в мене є ідея на рахунок генерації за допомогою ********** дручків та "слуг", генерації буде стільки що продавати будемо.
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05.11.2024 12:58 Ответить
невіглас шмига зовсім охрінів в розрахунках бо щоб все працювало як треба, потрібно вкласти в інвертор, батареї, панелі як мінімум 7К вічнозелених + робота 1500 - 2000 теж зелених.... про яку субсидію воно каже?
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05.11.2024 13:05 Ответить
Потрібно дозволити автономне опалення! Крапка.
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05.11.2024 13:08 Ответить
так дрова людям у селах хочуть заборонити збирати, заготовляти, купляти - як та бідна людина має вижити коли наприклад через ракетні удари не буде газу або село взагалі не газифіковане ???



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05.11.2024 13:14 Ответить
Мова про автономне опалення до чого ваші дрова?
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05.11.2024 13:16 Ответить
дрова це і є основа автономного опалення, джерело теплової енергії коли інших джерел цієї енергії (електрики, газу) немає , якщо ви фізику у школі вчили ... до того ж воно у 2 рази дешевше за опалення газом в 5-7 раз дешевше за опалення електрикою, на яку олігархи, не дивлячись на війну, ціни задерли до небес !!!
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05.11.2024 13:22 Ответить
накуй мне ваші дрова по 9000 грн за три складометра на балконі?
Потрібно надати населенню опалювати свої домівки власноруч.
Дешевше газа немає ніякого палива, до чого ваша Хфізика???
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05.11.2024 13:31 Ответить
Але якщо вродила картопля на городі, то все одно субсидії знімуть
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05.11.2024 13:18 Ответить
І закон пор дрова, щоб людей під землю грітись загнати...
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05.11.2024 13:23 Ответить
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05.11.2024 13:29 Ответить
А потім придумають закон як з дровами, штраф за використання Сонця.
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05.11.2024 15:26 Ответить
 
 