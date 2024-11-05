Шмыгаль призвал устанавливать альтернативные источники питания: Субсидия сохраняется, если стоимость энергооборудования не превышает 150 тыс. грн

В правительстве понимают, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряют граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии.

Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, по его словам, люди не должны потерять право на жилищную субсидию.

"Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение Правительства соответствующий проект решения. В его основе будет простая и понятная норма - если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. грн, субсидия за семьей сохраняется.

Также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться, даже в случае перебоев электроснабжения", - добавил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что правительство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Инициированная Зеленским выплата 1 тыс. грн - первый шаг.