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Новини
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Шмигаль закликав встановлювати альтернативні джерела живлення: Субсидія зберігається, якщо вартість енергообладнання не перевищує 150 тис. грн

електростанція,сонячна,трифонівська

В уряді розуміють, що зима буде складною, тому всіляко заохочують громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії.

На цьому наголосив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, за його словами, люди не повинні втратити право на житлову субсидію.

"Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд Уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.

Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання", - додав Шмигаль

Раніше Шмигаль повідомив, що уряд готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок.

Автор: 

субсидія (1073) енергетика (2632) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+16
Ви вже "підтримали" родини своїм законопроектом про дрова.
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05.11.2024 12:51 Відповісти
+13
Коротше, все як завжди. Рятуйтеся самі а наше діло розікрасти гроші з бюджету.
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05.11.2024 12:44 Відповісти
+6
"телемарахвон".
ви дивитесь марахвон, жопа починає підгорати від дій зелених - всім навколо тепло.
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05.11.2024 12:53 Відповісти
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дайте безвідсоткові кредити, а не встановлюйте.
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05.11.2024 12:38 Відповісти
Коротше, все як завжди. Рятуйтеся самі а наше діло розікрасти гроші з бюджету.
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05.11.2024 12:44 Відповісти
Зимой солнечные практически бесполезны. Летом да, при достаточной площади могут полностью заменить розетку
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05.11.2024 12:46 Відповісти
Є ще вітряки. Ну і якшо хоч якийсь відсоток буде розподіленої генерації, яка не боїться точкових ракетних ударів - все ж краще ніж нічого.
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05.11.2024 12:48 Відповісти
С ветряками сложнее, там разрешения нужны, проект и прочее. Солнечные намного проще во всём , но зимой практически бесполезны
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05.11.2024 12:56 Відповісти
Млять, не пройшло і трьох рочків.... до зебілів потроху доходять очевидні речі..
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05.11.2024 12:46 Відповісти
Обіцяний «Гігават» від зеленського мудрому наріду на лопаті:
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05.11.2024 12:48 Відповісти
мда уж, один долбоб дроны на кухне собирать говорил, второй лопатами защищаться от танков. Вот и третий вылез. А еще задонатить надо на дроны, тепловизоры, авто для тцк и незаметно от тцк сбегать поработать на работу
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05.11.2024 13:03 Відповісти
А Шмигаль не хоче розповісти, які альтернативні джерела генерації можна встановити в квартирі?
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05.11.2024 12:49 Відповісти
"телемарахвон".
ви дивитесь марахвон, жопа починає підгорати від дій зелених - всім навколо тепло.
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05.11.2024 12:53 Відповісти
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05.11.2024 13:09 Відповісти
Ви вже "підтримали" родини своїм законопроектом про дрова.
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05.11.2024 12:51 Відповісти
в мене є ідея на рахунок генерації за допомогою ********** дручків та "слуг", генерації буде стільки що продавати будемо.
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05.11.2024 12:58 Відповісти
невіглас шмига зовсім охрінів в розрахунках бо щоб все працювало як треба, потрібно вкласти в інвертор, батареї, панелі як мінімум 7К вічнозелених + робота 1500 - 2000 теж зелених.... про яку субсидію воно каже?
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05.11.2024 13:05 Відповісти
Потрібно дозволити автономне опалення! Крапка.
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05.11.2024 13:08 Відповісти
так дрова людям у селах хочуть заборонити збирати, заготовляти, купляти - як та бідна людина має вижити коли наприклад через ракетні удари не буде газу або село взагалі не газифіковане ???



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05.11.2024 13:14 Відповісти
Мова про автономне опалення до чого ваші дрова?
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05.11.2024 13:16 Відповісти
дрова це і є основа автономного опалення, джерело теплової енергії коли інших джерел цієї енергії (електрики, газу) немає , якщо ви фізику у школі вчили ... до того ж воно у 2 рази дешевше за опалення газом в 5-7 раз дешевше за опалення електрикою, на яку олігархи, не дивлячись на війну, ціни задерли до небес !!!
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05.11.2024 13:22 Відповісти
накуй мне ваші дрова по 9000 грн за три складометра на балконі?
Потрібно надати населенню опалювати свої домівки власноруч.
Дешевше газа немає ніякого палива, до чого ваша Хфізика???
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05.11.2024 13:31 Відповісти
Але якщо вродила картопля на городі, то все одно субсидії знімуть
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05.11.2024 13:18 Відповісти
І закон пор дрова, щоб людей під землю грітись загнати...
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05.11.2024 13:23 Відповісти
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05.11.2024 13:29 Відповісти
А потім придумають закон як з дровами, штраф за використання Сонця.
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05.11.2024 15:26 Відповісти
 
 