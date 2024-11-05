Шмигаль закликав встановлювати альтернативні джерела живлення: Субсидія зберігається, якщо вартість енергообладнання не перевищує 150 тис. грн

В уряді розуміють, що зима буде складною, тому всіляко заохочують громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії.

На цьому наголосив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, за його словами, люди не повинні втратити право на житлову субсидію.

"Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд Уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.

Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання", - додав Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомив, що уряд готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Ініційована Зеленським виплата 1 тис. грн - перший крок.