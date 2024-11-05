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Новости Отопительный сезон
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Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонщины. Там теплая погода, - Шмыгаль

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

Отопительный сезон начат во всех областях Украины, кроме одной.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине во всех регионах стартовал отопительный сезон. Исключением является Херсонщина, где еще сохраняется относительно теплая погода. Готовность громад и областей к зиме является стопроцентной", - отметил он.

Так, по словам премьера, работают 83% от всех котельных, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина прошла зиму на газе собственной добычи, - "Нафтогаз"

Автор: 

отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2736)


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Тепліше, ніж в Одеській та Миколаївській?
Це якесь диво, яке створив Ірьмак!!!
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05.11.2024 13:09 Ответить
у нас у херсоні не те, що тепло, тут гаряче, то ж кому холодно ласкаво просимо до пекла
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05.11.2024 13:29 Ответить
Пропоную до чернігівської
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05.11.2024 17:13 Ответить
ну, велике трубівництво потрібно з когось починать
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05.11.2024 13:41 Ответить
Одеса - це екватор мабуть.
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05.11.2024 14:29 Ответить
Київ. Сирець. Як відповіла оператор району пуск тепла має термін
дві неділі -- чекайте.
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05.11.2024 14:30 Ответить
 
 