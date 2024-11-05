Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонщины. Там теплая погода, - Шмыгаль

Отопительный сезон начат во всех областях Украины, кроме одной.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине во всех регионах стартовал отопительный сезон. Исключением является Херсонщина, где еще сохраняется относительно теплая погода. Готовность громад и областей к зиме является стопроцентной", - отметил он.

Так, по словам премьера, работают 83% от всех котельных, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов.

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