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Новини Опалювальний сезон
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Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини. Там тепла погода, - Шмигаль

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

Опалювальний сезон розпочато в усіх областях України, крім однієї.

Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими є стовідсотковою", - зазначив він.

Так, за словами прем'єра, працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.

Також читайте: Українцям переказали субсидії на новий опалювальний сезон. Як перевірити?

Автор: 

опалювальний сезон (1758) Шмигаль Денис (4672)


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Тепліше, ніж в Одеській та Миколаївській?
Це якесь диво, яке створив Ірьмак!!!
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05.11.2024 13:09 Відповісти
у нас у херсоні не те, що тепло, тут гаряче, то ж кому холодно ласкаво просимо до пекла
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05.11.2024 13:29 Відповісти
Пропоную до чернігівської
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05.11.2024 17:13 Відповісти
ну, велике трубівництво потрібно з когось починать
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05.11.2024 13:41 Відповісти
Одеса - це екватор мабуть.
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05.11.2024 14:29 Відповісти
Київ. Сирець. Як відповіла оператор району пуск тепла має термін
дві неділі -- чекайте.
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05.11.2024 14:30 Відповісти
 
 