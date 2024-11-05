Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини. Там тепла погода, - Шмигаль
Опалювальний сезон розпочато в усіх областях України, крім однієї.
Про це глава уряду повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими є стовідсотковою", - зазначив він.
Так, за словами прем'єра, працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.
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Це якесь диво, яке створив Ірьмак!!!
дві неділі -- чекайте.