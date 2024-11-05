Зеленский не будет подписывать закон об уголовной ответственности за хранение дров, - советник президента Литвин
Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон о введении уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.
Об этом в комментарии BBC Украина заявил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.
"Президент не будет подписывать этот закон", - сказал Литвин.
Также он добавил, что по техническим причинам время на вето истекло.
Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение древесины, в том числе дров, кустарников или древесины в значительном размере без документов.
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+30 Maria Sofia Douglas #585494
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Зеленський невтік не тому що він хоробрий, а тому що у бункері виявив величезні запаси необлікованої і невкраденої Мівіни і тому не зміг її покинути.
Шах та мат вам, чоколадні порохоботи від батки нарІду.