Зеленский не будет подписывать закон об уголовной ответственности за хранение дров, - советник президента Литвин

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон о введении уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.

Об этом в комментарии BBC Украина заявил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"Президент не будет подписывать этот закон", - сказал Литвин.

Также он добавил, что по техническим причинам время на вето истекло.

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение древесины, в том числе дров, кустарников или древесины в значительном размере без документов.

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