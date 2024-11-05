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Зеленский не будет подписывать закон об уголовной ответственности за хранение дров, - советник президента Литвин

Зеленський не підпише закон про дрова

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон о введении уголовной ответственности за вырубку кустарников или хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.

Об этом в комментарии BBC Украина заявил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"Президент не будет подписывать этот закон", - сказал Литвин.

Также он добавил, что по техническим причинам время на вето истекло.

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за хранение древесины, в том числе дров, кустарников или древесины в значительном размере без документов.

Читайте: Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины за рубежом

Автор: 

закон (3179) Зеленский Владимир (21064) древесина (15) Литвин Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+36
Штучно клоуни створюють проблему, а потім героїчно її вирішують.
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05.11.2024 23:08 Ответить
+30
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05.11.2024 23:04 Ответить
+27
Очко жим, жим жим?
Чи спецом рейтинг піднімають?
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05.11.2024 23:01 Ответить
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Значить,що БУбон криворожанський за незаконну вирубку лісів (того,що осталось),а та за лісову мафію...
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06.11.2024 07:09 Ответить
Якщо прийнятий закон не підписує президент, не накладає на нього вето або не повертає у Парламент, то у такому випадку, через 14 діб після його приняття Радою, закон підписує Голова ВР.
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06.11.2024 07:22 Ответить
Теперь пусть подпишет роспуск этих дебилов,время пришло.
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06.11.2024 07:25 Ответить
Чому Зеленський не втік у 2022 році?
Зеленський невтік не тому що він хоробрий, а тому що у бункері виявив величезні запаси необлікованої і невкраденої Мівіни і тому не зміг її покинути.
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06.11.2024 07:26 Ответить
Спасибо, отец родной! Теперь селянина не накажут за дрова от старой груши спиленной в его собственном саду.
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06.11.2024 07:33 Ответить
Давайте залишки 73%, у яких ще не вистачило розуму втекти в ЄС чи втопитися в Тисі, починайте вихваляти зелено-маланську дупу, що який він молодець, що не дав замерзнути наріду, які без світла закупили собі дров, щоб пережити цю зиму, а от ті кляті депутати хотіли їх в тюрму, як колись його старші товариші саджали українців за три колоски...
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06.11.2024 07:46 Ответить
Згідно Конституції України, якщо Президент України протягом 15 -денного терміну з моменту ухвалення не ветував закон та не підписав його то закон автоматично стає дійсним та має бути опублікованим. ЗЕдіотократи доцарювалися. Цю ахінею про дрова вже не відмінити так просто. Сухостій та чагарники прирівняли до кокаїну, заживемо!
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06.11.2024 07:53 Ответить
ОТЕЦЬ ТИ НАШ РІДНИЙ!
Шах та мат вам, чоколадні порохоботи від батки нарІду.
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06.11.2024 08:09 Ответить
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06.11.2024 09:45 Ответить
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06.11.2024 08:41 Ответить
Привчають людей до того, що надра їм не належать. Тому всякі штрафи і закони відповідні.
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06.11.2024 08:44 Ответить
Купи козу-продай козу.... ******** шапіто, ******** клоуни.
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06.11.2024 09:27 Ответить
Щось таки сталося зле і не тільки із дровами... Завжди мої бабці і ми говорили: "дрова", але немає ДРІВ, зберігання ДРІВ, !!!! чому в нашу мову лізуть якісь московитські діалекти, їх затаскали в зросійщені укри в 1993. Я не лінгвіст, але українець, тому дратує таке відмінювання, бо виріс в центральній Україні і з дитинства чув від старших.... аналогічно це стосується і інших аспектів україньства, але ДРОВА дістали....
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06.11.2024 09:36 Ответить
Ай зе маладца «сами» предложили бред и «сами» же не подписали герой зе»не подписал»,»не сбежал» и тп
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06.11.2024 09:43 Ответить
Ось бачите який у нас хороший царь і кокіє плохіє боярє.
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06.11.2024 09:52 Ответить
Ще багато різної дурні можливо згенерувати в ВР, а потім героїчно відминити і хайпонути на підтримці людей. Може, було б краще, дати пізд.лєй одурівшим депутатам та вказати вектори вирішення справді нагальних проблем яких безкінечність під час війни?
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06.11.2024 10:27 Ответить
Зеленський згадав, що має справу з українцями. Можна кожного місяця довозити по одному документу і казати, що ще не спалили. не з того боку дивлятьсяя. щоб карпатський ліс зберегти.
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06.11.2024 10:30 Ответить
Українців дуже мало залишилося. "население Украини".
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06.11.2024 12:00 Ответить
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