Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины за границей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига обсудили замены и назначения среди послов Украины за рубежом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в своем видеообращении.
"Сегодня же многое определили и по вопросам нашей дипломатии. Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, обсудили и результаты работы наших дипломатов", - отметил Зеленский.
И добавил, что готовятся замены и назначения.
Топ комментарии
+30 CrossFirenko
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+29 Валентин Коваль #587289
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+23 Герхард
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Втім є ще солідний кадровий резерв - депутати Слеги Народу, що втекли після підозр від НАБУ за кордон. Вони ж уже закордоном! Відразу почнуть "працювати".
і навіть не по штатах і каунті,
бо де ж на всіх зелених зашкварених послиць-пословсківців країн наберешся?
а по нейборхудах - з правом використання всію громадою?
можна це все діджіталізувати в Дії....
ота кумедія з 2019го - це зовсім не кумедія.
Украина не поддержала США ..... на кого работает МИД Украины??
На этой же Генассамблее, МИД Аргентины не поддержал США, в этот же день Министр МИДа был уволен.