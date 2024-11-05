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Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины за границей

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига обсудили замены и назначения среди послов Украины за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Сегодня же многое определили и по вопросам нашей дипломатии. Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, обсудили и результаты работы наших дипломатов", - отметил Зеленский.

И добавил, что готовятся замены и назначения.

Читайте: Зеленский провел встречу с Бербок: обсудили военную поддержку, инвестиции в украинскую оборону и вызовы перед началом зимы

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) МИД (7030) посол (1809) посольство (1087) Сибига Андрей (532)


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Топ комментарии
+30
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05.11.2024 21:35 Ответить
+29
Шо - знову Окружна иде на підвищення?
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05.11.2024 21:35 Ответить
+23
Прийшов зірковий час інвалідів.
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05.11.2024 21:38 Ответить
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Шо - знову Окружна иде на підвищення?
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05.11.2024 21:35 Ответить
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05.11.2024 21:45 Ответить
Сексологині вже зачекалися. )))

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05.11.2024 21:47 Ответить
Залужного на Куницкого? Так ожидаемо...
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05.11.2024 21:35 Ответить
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Где-то это уже было.
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05.11.2024 21:35 Ответить
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05.11.2024 21:35 Ответить
Недавно была новость что военком Борисов уволился из ЗСУ... Послом будет?
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05.11.2024 21:37 Ответить
Довго ж Резніков та Баканов чекали. І нарешті....
Втім є ще солідний кадровий резерв - депутати Слеги Народу, що втекли після підозр від НАБУ за кордон. Вони ж уже закордоном! Відразу почнуть "працювати".
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05.11.2024 21:37 Ответить
ну і куди куницький послом?🤣
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05.11.2024 21:37 Ответить
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05.11.2024 21:50 Ответить
Прийшов зірковий час інвалідів.
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05.11.2024 21:38 Ответить
Зеленського би хтось послав, не обов'язково послом...
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05.11.2024 21:38 Ответить
Патужный высер.
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05.11.2024 21:39 Ответить
Ера зеленого мороку , одна з найганебніших і найстрашніших , так колись будуть писати історики
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05.11.2024 21:44 Ответить
І не лише в ******** історії,а й починаючи з епохи козаччини.
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06.11.2024 10:14 Ответить
корабельну сосну пристроять кудись
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05.11.2024 21:45 Ответить
за призначенням нарешті...
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05.11.2024 22:39 Ответить
Зепризначенці мають бути в курсі,що їх очікуватиме зелюстрація.
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05.11.2024 21:46 Ответить
тому їх по закордонахх і розкидають, щоб коли буде люстрація, їм не довелось втікати
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06.11.2024 07:32 Ответить
вибори в молдові та голосування за кордоном його таки налякали....
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05.11.2024 21:47 Ответить
Отож, до виборів готується. Щоб "порядок" і за кордоном був.
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05.11.2024 23:01 Ответить
вирішив підстрахуватись😂
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05.11.2024 21:48 Ответить
Ліжка переставити...
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05.11.2024 21:50 Ответить
Ходять слухи, що Пармезан іде в піцу, а його поміняє Мойсюк
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05.11.2024 21:57 Ответить
Проворовалася наступна порція "слуг"?
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05.11.2024 21:58 Ответить
Зеддєрьмаки на прикладі виборів у Молдові зрозумли наскільки важливим є голосування громадян які знаходяться за кордоном. Тому змінюють нікчемних сосон на більш лояльних . Тих, що можуть при необхідності або фадьсифікувати вибори за кордном або хоча б зменшити негатив. Підготовка до дачі - а потім до виборів. Все очевидно.
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05.11.2024 22:01 Ответить
Сук-ки, делают все шобы каламутить, они все перебалтывает, они постоянно устраивают в стране ХАОС на пользу х-ла.
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05.11.2024 22:02 Ответить
пабольшє мін'єтчіц, красівих і разних...
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05.11.2024 22:03 Ответить
може розглянути питання не по странах послів назначяти,
і навіть не по штатах і каунті,
бо де ж на всіх зелених зашкварених послиць-пословсківців країн наберешся?
а по нейборхудах - з правом використання всію громадою?
можна це все діджіталізувати в Дії....
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05.11.2024 22:16 Ответить
здається мені, панове,
ота кумедія з 2019го - це зовсім не кумедія.
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05.11.2024 22:05 Ответить
Дивлячись для кого. Для кацапів саме комедія. Для українців- смерть.
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05.11.2024 22:07 Ответить
не знаю як це виглядає для кацапів, а як для українців?, то згоден з вами.
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05.11.2024 22:22 Ответить
ви праві, ця вистава занадто затягнулась
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05.11.2024 22:41 Ответить
Квартальное шоу продолжается,интересно,хоть один из уволенных послов вернется в Украину?
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05.11.2024 22:25 Ответить
прокурори вже зачекались і мсеківці теж не в окопі ж їм всім сидіти вони ж такі талановиті
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05.11.2024 22:28 Ответить
Неделю тому назад, Генассамблея ООН голосовала по вопросу снятия санкций, наложенные США на Кубу.
Украина не поддержала США ..... на кого работает МИД Украины??
На этой же Генассамблее, МИД Аргентины не поддержал США, в этот же день Министр МИДа был уволен.
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05.11.2024 22:46 Ответить
Кадрів змінили чи змінили на кадрів?
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05.11.2024 22:53 Ответить
буратінка підготував нову партію "дівчаток з Об'їзної".
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05.11.2024 23:52 Ответить
Уступить дорогу корабельним соснам!!!!!
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06.11.2024 02:23 Ответить
Цирк продовжується
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06.11.2024 05:30 Ответить
Дивіться на цю новину значно глибше- ЗЕлень повним ходом готується до майбутніх виборів, цей злочинний режим зробив висновки з виборів у Молдові, враховуючи, що близько 7 мільйонів українців за кордоном ( таку цифру назвав шмигаль), з них про чоловіків призовного віку владі відомо майже все, буде кинуто чимало зусиль, щоб підтягнути цих виборців та дати владі потрібний результат (сумнівів немає що будуть величезні фальшування)тому будуть призначені ті, хто віддано служить цій владі.
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06.11.2024 07:13 Ответить
МСЕК же нібито розформовують, а де їх дівати ? всі ж свої, до верху все чинно передавали. Потрібні люди! Цвіт нації!
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06.11.2024 11:05 Ответить
 
 