Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины за границей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига обсудили замены и назначения среди послов Украины за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Сегодня же многое определили и по вопросам нашей дипломатии. Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, обсудили и результаты работы наших дипломатов", - отметил Зеленский.

И добавил, что готовятся замены и назначения.

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