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Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України за кордоном

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга обговорили заміни та призначення серед послів України за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ж багато визначили й щодо питань нашої дипломатії. Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів", - зазначив Зеленський.

Та додав, що готуються заміни та призначення.

Читайте: Зеленський провів зустріч із Бербок: обговорили військову підтримку, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) МЗС (4202) посол (1110) посольство (950) Сибіга Андрій (536)


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Топ коментарі
+30
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05.11.2024 21:35 Відповісти
+29
Шо - знову Окружна иде на підвищення?
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05.11.2024 21:35 Відповісти
+23
Прийшов зірковий час інвалідів.
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05.11.2024 21:38 Відповісти
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Шо - знову Окружна иде на підвищення?
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05.11.2024 21:35 Відповісти
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05.11.2024 21:45 Відповісти
Сексологині вже зачекалися. )))

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05.11.2024 21:47 Відповісти
Залужного на Куницкого? Так ожидаемо...
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05.11.2024 21:35 Відповісти
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Где-то это уже было.
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05.11.2024 21:35 Відповісти
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05.11.2024 21:35 Відповісти
Недавно была новость что военком Борисов уволился из ЗСУ... Послом будет?
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05.11.2024 21:37 Відповісти
Довго ж Резніков та Баканов чекали. І нарешті....
Втім є ще солідний кадровий резерв - депутати Слеги Народу, що втекли після підозр від НАБУ за кордон. Вони ж уже закордоном! Відразу почнуть "працювати".
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05.11.2024 21:37 Відповісти
ну і куди куницький послом?🤣
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05.11.2024 21:37 Відповісти
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05.11.2024 21:50 Відповісти
Прийшов зірковий час інвалідів.
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05.11.2024 21:38 Відповісти
Зеленського би хтось послав, не обов'язково послом...
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05.11.2024 21:38 Відповісти
Патужный высер.
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05.11.2024 21:39 Відповісти
Ера зеленого мороку , одна з найганебніших і найстрашніших , так колись будуть писати історики
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05.11.2024 21:44 Відповісти
І не лише в ******** історії,а й починаючи з епохи козаччини.
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06.11.2024 10:14 Відповісти
корабельну сосну пристроять кудись
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05.11.2024 21:45 Відповісти
за призначенням нарешті...
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05.11.2024 22:39 Відповісти
Зепризначенці мають бути в курсі,що їх очікуватиме зелюстрація.
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05.11.2024 21:46 Відповісти
тому їх по закордонахх і розкидають, щоб коли буде люстрація, їм не довелось втікати
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06.11.2024 07:32 Відповісти
вибори в молдові та голосування за кордоном його таки налякали....
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05.11.2024 21:47 Відповісти
Отож, до виборів готується. Щоб "порядок" і за кордоном був.
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05.11.2024 23:01 Відповісти
вирішив підстрахуватись😂
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05.11.2024 21:48 Відповісти
Ліжка переставити...
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05.11.2024 21:50 Відповісти
Ходять слухи, що Пармезан іде в піцу, а його поміняє Мойсюк
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05.11.2024 21:57 Відповісти
Проворовалася наступна порція "слуг"?
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05.11.2024 21:58 Відповісти
Зеддєрьмаки на прикладі виборів у Молдові зрозумли наскільки важливим є голосування громадян які знаходяться за кордоном. Тому змінюють нікчемних сосон на більш лояльних . Тих, що можуть при необхідності або фадьсифікувати вибори за кордном або хоча б зменшити негатив. Підготовка до дачі - а потім до виборів. Все очевидно.
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05.11.2024 22:01 Відповісти
Сук-ки, делают все шобы каламутить, они все перебалтывает, они постоянно устраивают в стране ХАОС на пользу х-ла.
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05.11.2024 22:02 Відповісти
пабольшє мін'єтчіц, красівих і разних...
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05.11.2024 22:03 Відповісти
може розглянути питання не по странах послів назначяти,
і навіть не по штатах і каунті,
бо де ж на всіх зелених зашкварених послиць-пословсківців країн наберешся?
а по нейборхудах - з правом використання всію громадою?
можна це все діджіталізувати в Дії....
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05.11.2024 22:16 Відповісти
здається мені, панове,
ота кумедія з 2019го - це зовсім не кумедія.
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05.11.2024 22:05 Відповісти
Дивлячись для кого. Для кацапів саме комедія. Для українців- смерть.
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05.11.2024 22:07 Відповісти
не знаю як це виглядає для кацапів, а як для українців?, то згоден з вами.
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05.11.2024 22:22 Відповісти
ви праві, ця вистава занадто затягнулась
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05.11.2024 22:41 Відповісти
Квартальное шоу продолжается,интересно,хоть один из уволенных послов вернется в Украину?
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05.11.2024 22:25 Відповісти
прокурори вже зачекались і мсеківці теж не в окопі ж їм всім сидіти вони ж такі талановиті
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05.11.2024 22:28 Відповісти
Неделю тому назад, Генассамблея ООН голосовала по вопросу снятия санкций, наложенные США на Кубу.
Украина не поддержала США ..... на кого работает МИД Украины??
На этой же Генассамблее, МИД Аргентины не поддержал США, в этот же день Министр МИДа был уволен.
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05.11.2024 22:46 Відповісти
Кадрів змінили чи змінили на кадрів?
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05.11.2024 22:53 Відповісти
буратінка підготував нову партію "дівчаток з Об'їзної".
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05.11.2024 23:52 Відповісти
Уступить дорогу корабельним соснам!!!!!
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06.11.2024 02:23 Відповісти
Цирк продовжується
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06.11.2024 05:30 Відповісти
Дивіться на цю новину значно глибше- ЗЕлень повним ходом готується до майбутніх виборів, цей злочинний режим зробив висновки з виборів у Молдові, враховуючи, що близько 7 мільйонів українців за кордоном ( таку цифру назвав шмигаль), з них про чоловіків призовного віку владі відомо майже все, буде кинуто чимало зусиль, щоб підтягнути цих виборців та дати владі потрібний результат (сумнівів немає що будуть величезні фальшування)тому будуть призначені ті, хто віддано служить цій владі.
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06.11.2024 07:13 Відповісти
МСЕК же нібито розформовують, а де їх дівати ? всі ж свої, до верху все чинно передавали. Потрібні люди! Цвіт нації!
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06.11.2024 11:05 Відповісти
 
 