Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України за кордоном
Президент України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга обговорили заміни та призначення серед послів України за кордоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
"Сьогодні ж багато визначили й щодо питань нашої дипломатії. Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів", - зазначив Зеленський.
Та додав, що готуються заміни та призначення.
Топ коментарі
+30 CrossFirenko
показати весь коментар05.11.2024 21:35 Відповісти Посилання
+29 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.11.2024 21:35 Відповісти Посилання
+23 Герхард
показати весь коментар05.11.2024 21:38 Відповісти Посилання
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Втім є ще солідний кадровий резерв - депутати Слеги Народу, що втекли після підозр від НАБУ за кордон. Вони ж уже закордоном! Відразу почнуть "працювати".
і навіть не по штатах і каунті,
бо де ж на всіх зелених зашкварених послиць-пословсківців країн наберешся?
а по нейборхудах - з правом використання всію громадою?
можна це все діджіталізувати в Дії....
ота кумедія з 2019го - це зовсім не кумедія.
Украина не поддержала США ..... на кого работает МИД Украины??
На этой же Генассамблее, МИД Аргентины не поддержал США, в этот же день Министр МИДа был уволен.