Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України за кордоном

Президент України Володимир Зеленський та очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга обговорили заміни та призначення серед послів України за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ж багато визначили й щодо питань нашої дипломатії. Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів", - зазначив Зеленський.

Та додав, що готуються заміни та призначення.

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