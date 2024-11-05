Зеленський не буде підписувати закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров, - радник президента Литвин

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон про запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.

Про це в коментарі BBC Україна заявив радник президента Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.

"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав Литвин.

Також він додав, що з технічних причин час на вето минув.

Нагадаємо,10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

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