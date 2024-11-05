Зеленський не буде підписувати закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров, - радник президента Литвин
Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон про запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.
Про це в коментарі BBC Україна заявив радник президента Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.
"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав Литвин.
Також він додав, що з технічних причин час на вето минув.
Нагадаємо,10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.
Топ коментарі
+36 Tema9
показати весь коментар05.11.2024 23:08 Відповісти Посилання
+30 Maria Sofia Douglas #585494
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+27 Breezg
показати весь коментар05.11.2024 23:01 Відповісти Посилання
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Зеленський невтік не тому що він хоробрий, а тому що у бункері виявив величезні запаси необлікованої і невкраденої Мівіни і тому не зміг її покинути.
Шах та мат вам, чоколадні порохоботи від батки нарІду.