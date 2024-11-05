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Зеленський не буде підписувати закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров, - радник президента Литвин

Зеленський не підпише закон про дрова

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати закон про запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.

Про це в коментарі BBC Україна заявив радник президента Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ.

"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав Литвин.

Також він додав, що з технічних причин час на вето минув.

Нагадаємо,10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

Читайте: Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України закордоном

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24558) деревина (60) Литвин Дмитро (22)


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Топ коментарі
+36
Штучно клоуни створюють проблему, а потім героїчно її вирішують.
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05.11.2024 23:08 Відповісти
+30
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05.11.2024 23:04 Відповісти
+27
Очко жим, жим жим?
Чи спецом рейтинг піднімають?
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05.11.2024 23:01 Відповісти
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Значить,що БУбон криворожанський за незаконну вирубку лісів (того,що осталось),а та за лісову мафію...
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06.11.2024 07:09 Відповісти
Якщо прийнятий закон не підписує президент, не накладає на нього вето або не повертає у Парламент, то у такому випадку, через 14 діб після його приняття Радою, закон підписує Голова ВР.
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06.11.2024 07:22 Відповісти
Теперь пусть подпишет роспуск этих дебилов,время пришло.
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06.11.2024 07:25 Відповісти
Чому Зеленський не втік у 2022 році?
Зеленський невтік не тому що він хоробрий, а тому що у бункері виявив величезні запаси необлікованої і невкраденої Мівіни і тому не зміг її покинути.
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06.11.2024 07:26 Відповісти
Спасибо, отец родной! Теперь селянина не накажут за дрова от старой груши спиленной в его собственном саду.
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06.11.2024 07:33 Відповісти
Давайте залишки 73%, у яких ще не вистачило розуму втекти в ЄС чи втопитися в Тисі, починайте вихваляти зелено-маланську дупу, що який він молодець, що не дав замерзнути наріду, які без світла закупили собі дров, щоб пережити цю зиму, а от ті кляті депутати хотіли їх в тюрму, як колись його старші товариші саджали українців за три колоски...
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06.11.2024 07:46 Відповісти
Згідно Конституції України, якщо Президент України протягом 15 -денного терміну з моменту ухвалення не ветував закон та не підписав його то закон автоматично стає дійсним та має бути опублікованим. ЗЕдіотократи доцарювалися. Цю ахінею про дрова вже не відмінити так просто. Сухостій та чагарники прирівняли до кокаїну, заживемо!
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06.11.2024 07:53 Відповісти
ОТЕЦЬ ТИ НАШ РІДНИЙ!
Шах та мат вам, чоколадні порохоботи від батки нарІду.
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06.11.2024 08:09 Відповісти
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06.11.2024 09:45 Відповісти
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06.11.2024 08:41 Відповісти
Привчають людей до того, що надра їм не належать. Тому всякі штрафи і закони відповідні.
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06.11.2024 08:44 Відповісти
Купи козу-продай козу.... ******** шапіто, ******** клоуни.
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06.11.2024 09:27 Відповісти
Щось таки сталося зле і не тільки із дровами... Завжди мої бабці і ми говорили: "дрова", але немає ДРІВ, зберігання ДРІВ, !!!! чому в нашу мову лізуть якісь московитські діалекти, їх затаскали в зросійщені укри в 1993. Я не лінгвіст, але українець, тому дратує таке відмінювання, бо виріс в центральній Україні і з дитинства чув від старших.... аналогічно це стосується і інших аспектів україньства, але ДРОВА дістали....
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06.11.2024 09:36 Відповісти
Ай зе маладца «сами» предложили бред и «сами» же не подписали герой зе»не подписал»,»не сбежал» и тп
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06.11.2024 09:43 Відповісти
Ось бачите який у нас хороший царь і кокіє плохіє боярє.
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06.11.2024 09:52 Відповісти
Ще багато різної дурні можливо згенерувати в ВР, а потім героїчно відминити і хайпонути на підтримці людей. Може, було б краще, дати пізд.лєй одурівшим депутатам та вказати вектори вирішення справді нагальних проблем яких безкінечність під час війни?
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06.11.2024 10:27 Відповісти
Зеленський згадав, що має справу з українцями. Можна кожного місяця довозити по одному документу і казати, що ще не спалили. не з того боку дивлятьсяя. щоб карпатський ліс зберегти.
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06.11.2024 10:30 Відповісти
Українців дуже мало залишилося. "население Украини".
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06.11.2024 12:00 Відповісти
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