Мужчина с факелом и сигнальным пистолетом пытался попасть в Капитолий

В день президентских выборов мужчина с факелом и сигнальным пистолетом пытался попасть в здание Конгресса США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала пресс-служба полиции Капитолия.

"Наши сотрудники только что арестовали мужчину, которого остановили во время проверки в Центре для посетителей Капитолия. От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальный пистолет", - говорится в сообщении.

Правоохранители также добавляют, что на время проведения расследования экскурсии в Капитолии проводиться не будут.

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