Мужчина с факелом и сигнальным пистолетом пытался попасть в Капитолий
В день президентских выборов мужчина с факелом и сигнальным пистолетом пытался попасть в здание Конгресса США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала пресс-служба полиции Капитолия.
"Наши сотрудники только что арестовали мужчину, которого остановили во время проверки в Центре для посетителей Капитолия. От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальный пистолет", - говорится в сообщении.
Правоохранители также добавляют, что на время проведения расследования экскурсии в Капитолии проводиться не будут.
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Наприклад, у виборах 2000 року між Джорджем Бушем-молодшим і Елом Гором , голосування відбулося 7 листопада, але обидві кампанії зіштовхнулися в запеклій боротьбі у Флориді. Результати оголосили 12 грудня.
Верховний суд США проголосував за припинення процесу перерахунку голосів у штаті, що зробило Буша переможцем.
Інвестори, судячи з усього, роблять ставку на перемогу на виборах президента США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Акції Trump Media & Technology Group зросли на понад 10 відсотків перед початком основної сесії торгів на фондовому ринку США.
Додали в ціні й папери інших пов'язаних з колишнім президентом компаній. Вартість розробника програмного забезпечення Phunware, якого штаб Трампа найняв під час передвиборної кампанії 2020 року для розроблення програми для смартфона, зросла приблизно на дев'ять відсотків. Акції платформи для обміну відео Rumble, в яку інвестував кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джеймс Девід Венс, зросли більш ніж на чотири відсотки.
Опитування громадської думки показують, що суперники йдуть ніздря в ніздрю в кожному з семи штатів, що "коливаються", зазначає агентство Reuters. Тим часом учасники платформи ринку прогнозів Predictit оцінюють ймовірність перемоги Трампа в 62 відсотки, а перемоги Гарріс - у 38 відсотків.
Пенсильванія - найважливіший з усіх "хитких" штатів, перемога в якому дає 19 голосів колегії виборців і де мають право голосувати майже 10 млн людей.
За строкатістю і складністю Пенсильванія нагадує Америку в мініатюрі.
Великі міста тут більше схиляються до демократів, провінція - до республіканців.
І долю виборів тут, і в країні загалом, можуть визначити окремі групи виборців.
Приміром, у Пенсильванії є потужні 300-тисячна польська і 100-тисячна українська громади.
Це був путя))
На виборах президента США більшість російськомовних емігрантів з колишнього СРСР, схоже, проголосують за кандидата від республіканців Трампа. При цьому багато хто з них підтримує Україну.
Переважна більшість "російських американців" у Нью-Йорку, а це сотні тисяч, причому не тільки з Росії, а з усього колишнього СРСР, давно голосує за республіканців і на виборах у вівторок, 5 листопада, поставить хрестик навпроти Дональда Трампа, впевнені співрозмовники Deutsche Welle. "Росіяни голосуватимуть за Трампа - 90 відсотків", - каже письменник і журналіст, автор книжок про російську еміграцію Олександр Геніс. - Трамп прихильник сильної руки, а росіянам це подобається".
Якщо придивитися, то на Брайтон-Біч можна помітити підтвердження цих слів. Чути українську мову, на будинках видно українські прапори, а на стовпах - наклейки проти Путіна. У місцевих супермаркетах продається кефір Ukrainian з фото київського Майдану, гербом і прапором України.
І справа не лише в біженцях, які приїхали сюди вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Деякі з них, молоді сім'ї, тепер гуляють із дитячим візочком Брукліном. Справа ще й у тому, що багато хто з емігрантів на Брайтон-Біч - вихідці з Одеси - міста, яке вже третій рік живе під градом російських ракет.
Перемога трампакса = перемога кремля.
за цей чяс рази три пітушняві якийсь молодики у кепках "trump will fix it"
намагалися доїбатися:
- who you gonna vote for?
- who are you and what you have know that for?
- sorry, mister... - and disappear.
Якби він намагався туди потрапити з ділдо і голяка, а не з факелом, напевно б пропустили.
За Трампа! Це наша єдина надія на виживання.