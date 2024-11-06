"Чоловік з факелом та сигнальним пістолетом намагався потрапити в Капітолій"

В день президентських виборів чоловік з факелом та сигнальним пістолетом намагався потрапити в будівлю Конгресу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написала пресслужба поліції Капітолія.

"Наші співробітники щойно заарештували чоловіка, якого зупинили під час перевірки в Центрі для відвідувачів Капітолія. Від нього пахло пальним, він мав при собі факел і сигнальний пістолет", - йдеться в дописі.

Правоохоронці також додають, що на час проведення розслідування екскурсії в Капітолії не проводитимуться.

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