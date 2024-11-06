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Новини
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Чоловік з факелом та сигнальним пістолетом намагався потрапити в Капітолій

Будівля Конгресу США

В день президентських виборів чоловік з факелом та сигнальним пістолетом намагався потрапити в будівлю Конгресу США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написала пресслужба поліції Капітолія.

"Наші співробітники щойно заарештували чоловіка, якого зупинили під час перевірки в Центрі для відвідувачів Капітолія. Від нього пахло пальним, він мав при собі факел і сигнальний пістолет", - йдеться в дописі.

Правоохоронці також додають, що на час проведення розслідування екскурсії в Капітолії не проводитимуться.

Читайте: У США розпочалися президентські вибори: Перше поселення оголосило результати

Автор: 

Конгрес США (1243) США (23607)


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Топ коментарі
+5
Трамподебіли у всій красі
Перемога трампакса = перемога кремля.
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06.11.2024 00:22 Відповісти
+5
Cтавлення вихідців із СРСР у Нью-Йорку до глави Кремля: " більшість у російській спільноті розуміє, що Путін - тиран, диктатор і вбивця, і що він має піти".

Якщо придивитися, то на Брайтон-Біч можна помітити підтвердження цих слів. Чути українську мову, на будинках видно українські прапори, а на стовпах - наклейки проти Путіна. У місцевих супермаркетах продається кефір Ukrainian з фото київського Майдану, гербом і прапором України.

І справа не лише в біженцях, які приїхали сюди вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Деякі з них, молоді сім'ї, тепер гуляють із дитячим візочком Брукліном. Справа ще й у тому, що багато хто з емігрантів на Брайтон-Біч - вихідці з Одеси - міста, яке вже третій рік живе під градом російських ракет.
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06.11.2024 00:24 Відповісти
+4
DW
Інвестори, судячи з усього, роблять ставку на перемогу на виборах президента США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Акції Trump Media & Technology Group зросли на понад 10 відсотків перед початком основної сесії торгів на фондовому ринку США.

Додали в ціні й папери інших пов'язаних з колишнім президентом компаній. Вартість розробника програмного забезпечення Phunware, якого штаб Трампа найняв під час передвиборної кампанії 2020 року для розроблення програми для смартфона, зросла приблизно на дев'ять відсотків. Акції платформи для обміну відео Rumble, в яку інвестував кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джеймс Девід Венс, зросли більш ніж на чотири відсотки.

Опитування громадської думки показують, що суперники йдуть ніздря в ніздрю в кожному з семи штатів, що "коливаються", зазначає агентство Reuters. Тим часом учасники платформи ринку прогнозів Predictit оцінюють ймовірність перемоги Трампа в 62 відсотки, а перемоги Гарріс - у 38 відсотків.
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06.11.2024 00:16 Відповісти
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Якщо будуть оскаржувати результати виборів і судитися, то ми дізнаємось переможця на виборах президента США десь через півроку.

Наприклад, у виборах 2000 року між Джорджем Бушем-молодшим і Елом Гором , голосування відбулося 7 листопада, але обидві кампанії зіштовхнулися в запеклій боротьбі у Флориді. Результати оголосили 12 грудня.

Верховний суд США проголосував за припинення процесу перерахунку голосів у штаті, що зробило Буша переможцем.
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06.11.2024 00:14 Відповісти
DW
Інвестори, судячи з усього, роблять ставку на перемогу на виборах президента США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Акції Trump Media & Technology Group зросли на понад 10 відсотків перед початком основної сесії торгів на фондовому ринку США.

Додали в ціні й папери інших пов'язаних з колишнім президентом компаній. Вартість розробника програмного забезпечення Phunware, якого штаб Трампа найняв під час передвиборної кампанії 2020 року для розроблення програми для смартфона, зросла приблизно на дев'ять відсотків. Акції платформи для обміну відео Rumble, в яку інвестував кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джеймс Девід Венс, зросли більш ніж на чотири відсотки.

Опитування громадської думки показують, що суперники йдуть ніздря в ніздрю в кожному з семи штатів, що "коливаються", зазначає агентство Reuters. Тим часом учасники платформи ринку прогнозів Predictit оцінюють ймовірність перемоги Трампа в 62 відсотки, а перемоги Гарріс - у 38 відсотків.
показати весь коментар
06.11.2024 00:16 Відповісти
Букмекери поставили на перемогу Трампа.
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06.11.2024 00:30 Відповісти
З факелом в опі, ще і сигналити хотів? Кому? Провакация параши?
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06.11.2024 00:17 Відповісти
BBC

Пенсильванія - найважливіший з усіх "хитких" штатів, перемога в якому дає 19 голосів колегії виборців і де мають право голосувати майже 10 млн людей.

За строкатістю і складністю Пенсильванія нагадує Америку в мініатюрі.

Великі міста тут більше схиляються до демократів, провінція - до республіканців.

І долю виборів тут, і в країні загалом, можуть визначити окремі групи виборців.

Приміром, у Пенсильванії є потужні 300-тисячна польська і 100-тисячна українська громади.
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06.11.2024 00:17 Відповісти
Чоловік з факелом та сигнальним пістолетом намагався потрапити в Капітолій?
Це був путя))
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06.11.2024 00:18 Відповісти
Неа, то правнук статуи свободы, как каменный гость вдруг на пороге встал!
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06.11.2024 01:47 Відповісти
DW

На виборах президента США більшість російськомовних емігрантів з колишнього СРСР, схоже, проголосують за кандидата від республіканців Трампа. При цьому багато хто з них підтримує Україну.
Переважна більшість "російських американців" у Нью-Йорку, а це сотні тисяч, причому не тільки з Росії, а з усього колишнього СРСР, давно голосує за республіканців і на виборах у вівторок, 5 листопада, поставить хрестик навпроти Дональда Трампа, впевнені співрозмовники Deutsche Welle. "Росіяни голосуватимуть за Трампа - 90 відсотків", - каже письменник і журналіст, автор книжок про російську еміграцію Олександр Геніс. - Трамп прихильник сильної руки, а росіянам це подобається".
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06.11.2024 00:21 Відповісти
Cтавлення вихідців із СРСР у Нью-Йорку до глави Кремля: " більшість у російській спільноті розуміє, що Путін - тиран, диктатор і вбивця, і що він має піти".

Якщо придивитися, то на Брайтон-Біч можна помітити підтвердження цих слів. Чути українську мову, на будинках видно українські прапори, а на стовпах - наклейки проти Путіна. У місцевих супермаркетах продається кефір Ukrainian з фото київського Майдану, гербом і прапором України.

І справа не лише в біженцях, які приїхали сюди вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Деякі з них, молоді сім'ї, тепер гуляють із дитячим візочком Брукліном. Справа ще й у тому, що багато хто з емігрантів на Брайтон-Біч - вихідці з Одеси - міста, яке вже третій рік живе під градом російських ракет.
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06.11.2024 00:24 Відповісти
Так. Десиденти тікали з серусс. А зараз на параші ще гірше.
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06.11.2024 00:39 Відповісти
З гранатомета потрапив би легше... Або з кулемета хоча б.
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06.11.2024 00:21 Відповісти
Трамподебіли у всій красі
Перемога трампакса = перемога кремля.
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06.11.2024 00:22 Відповісти
рецедів - барани і до результату виборів - все тіж барани...
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06.11.2024 00:40 Відповісти
1.5 години стояли в черзі на голоснути.
за цей чяс рази три пітушняві якийсь молодики у кепках "trump will fix it"
намагалися доїбатися:
- who you gonna vote for?
- who are you and what you have know that for?
- sorry, mister... - and disappear.
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06.11.2024 00:50 Відповісти
nothing is over until it's over.
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06.11.2024 00:51 Відповісти
Хто цікавиться результатами виборів у США - https://projects.voanews.com/election-map/voa/english.html пруф-лінк.
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06.11.2024 01:21 Відповісти
Ну Донні дае жару))З факелом й пістолетом раніш він ще не бігав по Капітольке..)))..Мачо..
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06.11.2024 02:05 Відповісти
"Чоловік з факелом та сигнальним пістолетом намагався потрапити в Капітолій"
Якби він намагався туди потрапити з ділдо і голяка, а не з факелом, напевно б пропустили.

За Трампа! Це наша єдина надія на виживання.
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06.11.2024 03:03 Відповісти
Це сенсація! Блін, один ідіот прославився навіть в Україні. Всі інтернет-ЗМІ про нього написали.
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06.11.2024 05:01 Відповісти
А шолом з рогами та звіриними хвостами на ньому був? Чи це вже "зміна "іміджу"?
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06.11.2024 06:03 Відповісти
Українською буде - смолоскип.
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06.11.2024 07:36 Відповісти
Льоша, Арєстовіч, ти?
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06.11.2024 08:42 Відповісти
 
 